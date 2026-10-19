Concejales de Rionegro se fueron de paseo a China y generaron polémica en Antiquia: los políticos aclararon el motivo del viaje

Los participantes cubrieron la totalidad de los gastos individuales sin el uso de dineros públicos de la Alcaldía o del Concejo - crédito Concejo de Rionegro

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Los 17 concejales de Rionegro viajaron a China entre el 6 y el 21 de septiembre de 2026, junto con algunos funcionarios municipales, en una misión académica privada que abrió cuestionamientos sobre el origen de los recursos y las autorizaciones requeridas para los servidores públicos.

El viaje incluyó actividades en las ciudades de Beijing, Shenzhen y Shanghái, aunque la información pública disponible no ha precisado qué funcionarios de la Alcaldía asistieron ni cuáles fueron los documentos que sustentaron sus comisiones fuera del país.

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Según informó el portal político KienyKe, la delegación partió el 6 de septiembre y regresó el 21 del mismo mes. El reporte señaló que los concejales permanecieron en tres ciudades chinas, sin detallar inicialmente el financiamiento de la estadía ni la agenda completa de los participantes.

La controversia se concentra en dos preguntas: quién pagó los gastos de los asistentes y bajo qué acto administrativo viajaron los funcionarios de la Alcaldía de Rionegro.

La entidad organizadora aclaró que el itinerario correspondió a una iniciativa privada sin estatus de visita oficial ni vínculos con el Gobierno chino- crédito Concejo de Rionegro

El presidente del Concejo, Ramón Cendoya Gaviria, sostuvo que cada participante asumió sus costos, mientras que Fundagedescol afirmó que no hubo recursos públicos comprometidos.

Fundagedescol afirmó que la misión fue privada y abierta

Según el diario regional El Colombiano, la participación de los concejales se dio tras una invitación de la Fundación Fundagedescol y de la Cámara para la Cooperación Hispano China.

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Fundagedescol se presenta como una organización dedicada desde 2002 a estructurar e implementar procesos de desarrollo territorial sostenible en Colombia.

“Esta fue una inmersión académica a la cual se invitó al municipio y al Concejo de Rionegro para participar en la Misión de Inmersión Colombia–China 2026, una experiencia de aprendizaje, relacionamiento institucional y transferencia de conocimiento”, señalaron desde la fundación al medio.

La entidad sostuvo que la convocatoria se dirigió formalmente al presidente del Concejo de Rionegro, Ramón Cendoya Gaviria, y al alcalde Jorge Rivas.

La comitiva asistió a la Feria Internacional de Comercio de Servicios en Beijing y conoció proyectos de tecnología, urbanismo y movilidad en Shenzhen y Shanghái - crédito Tingshu Wang/REUTERS

Desde Fundagedescol aclararon que la actividad correspondió a una iniciativa privada y abierta. Por esa razón, afirmaron que no fue una visita oficial ni bilateral y que la invitación no tuvo relación con el Gobierno chino.

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La agenda incluyó visitas a Beijing, Shenzhen y Shanghái, de acuerdo con la información entregada por la fundación al diario regional.

En Beijing, descrita como la capital política de China, los concejales asistieron a la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, conocida como CIFTIS. La organización la identificó como el principal encuentro del sector público en ese país.

La delegación pasó también por Shenzhen, ciudad donde conoció desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones en la gestión pública.

El itinerario terminó en Shanghái, donde los asistentes revisaron experiencias relacionadas con urbanismo, conectividad, movilidad y transformación económica, según relató la organización ante la publicación.

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A la misión se sumaron funcionarios de la Alcaldía de Rionegro. El Colombiano indicó que buscó establecer quiénes integraron esa parte de la delegación para precisar el alcance institucional del viaje.

Cada asistente pagó sus gastos

El presidente del Concejo, Ramón Cendoya Gaviria, explicó a El Colombiano que la asistencia estuvo condicionada a que cada participante cubriera sus propios costos.

Los 17 concejales del municipio de Rionegro viajaron a China en una misión académica entre el 6 y el 21 de septiembre de 2026 - crédito REUTERS/Luisa González

El concejal afirmó que “cada quien costeara de su propio bolsillo todos los gastos”, por lo que, según su versión, no se comprometieron recursos del Concejo de Rionegro.

Cendoya también aseguró ante el diario que durante las fechas del viaje la corporación no tenía previstas sesiones ordinarias ni extraordinarias.

El presidente del Concejo sostuvo que, por esa razón, no existió extralimitación de funciones por parte de los corporados que participaron en la misión.

Fundagedescol respaldó la versión sobre la financiación individual. La organización afirmó que su papel y el de la Cámara para la Cooperación Hispano China se limitó a la coordinación académica, la elaboración de la agenda técnica, la logística y la articulación institucional.

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“Nuestra labor y la de la Cámara consistió exclusivamente en la coorganización y gestión académica, estructuración de agenda técnica, logística y articulación institucional”, explicaron desde Fundagedescol ante la publicación.

La entidad añadió que “el 100% de los gastos individuales fue asumido por los asistentes”.