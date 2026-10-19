Verónica Alcocer lanzó advertencia a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por sus declaraciones en su contra: “Tendrán que pagarle a la justicia”

Angie Rodríguez había acusado a Verónica Alcocer de presunto maltrato físico y psicológico en la Casa de Nariño - crédito Colprensa

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Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia y exesposa de Gustavo Petro, se refirió por primera vez a las acusaciones realizadas por la exasesora española Eva Ferrer, quien la había considerado como la líder de una presunta red ilegal dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas.

La exfuncionaria, en una entrevista concedida a Noticias RCN, negó los señalamientos de la estratega catalana, y consideró que las afirmaciones consisten en beneficios personales no cumplidos durante la administración del dirigente de izquierda colombiana.

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Además de las declaraciones dadas por Ferrer en Semana, Alcocer también se refirió a las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la que relató que habría sufrido agresiones físicas y maltrato en la Casa de Nariño.

Rodríguez había mencionado a los medios de comunicación que la exprimera dama ordenaba de manera directa la contratación en la Presidencia, incluyendo los alimentos de altos dignatarios, regalos protocolarios y la Consejería para la Reconciliación.

Verónica Alcocer negó los cuestionamientos en su contra - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Frente a ello, Verónica Alcocer desestimó las denuncias de la exgerente del Fondo Adaptación y reiteró su disposición para acudir ante la justicia para que, en sus palabras, se contraste las versiones y se de punto final al escándalo.

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Incluso, en su declaración, agregó que el llamado ante la justicia también cobijaría a Laura Sarabia, excanciller y exjefa de gabinete de Gustavo Petro, quien además ha salido a la prensa nacional a dar su versión de los hechos.

“(Las dos) fueron funcionarias del Gobierno. Ellas tendrán que asumir ante la justicia las cosas que han dicho”, expresó la exesposa de Gustavo Petro al noticiero mencionado.

A su vez, recalcó que, en el caso de que la justicia “llega a corroborar que lo que dicen son mentiras y que lo que están es construyendo una versión que no es cierta, tendrán que pagarle a la justicia. No es conmigo, es con la justicia”.

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Igualmente, enfatizó en que no tiene temor de acudir ante las autoridades competentes ya que, según ella, no tiene ninguna deuda con el país. “Cuando se contrasta la información y cuando hay evidencias claras, no hay problema, yo no tengo que temer”, complementó.

Rodríguez afirmó que Gustavo Petro y Verónica Alcocer sostenían un pacto de silencio para encubrir presuntas irregularidades - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Acusaciones de Angie Rodríguez contra Verónica Alcocer

La denuncia de Angie Rodríguez obedece a las declaraciones de Eva Ferrer en Semana, en la que había denunciado que, durante la presidencia de Gustavo Petro, había presenciado agresiones físicas y maltrato por parte de la primera dama.

Según contó la exasesora española a la revista citada, los maltratos físicos ocurrieron cuando Rodríguez fue nombrada como directora del Dapre. “Cuando la nombraron jefa del Dapre, Verónica se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó (...) Esa es la manera de funcionar de ella”, afirmó Ferrer.

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Tras ello, Rodríguez, en diálogo con El Tiempo, confirmó la versión de la catalana y explicó como se produjeron los supuestos ataques en su contra. En el primer episodio, la entonces primera dama se dirigió molesta a la oficina de Petro, donde ambos permanecieron encerrados.

“Se encerraron y se oyeron gritos y ruidos”, contó Rodríguez. La entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estuvo presente y “se puso a llorar porque escuchó todo”, según contó la exgerente del Fondo Adaptación.

La exdirectora del Dapre describió supuestos episodios de violencia física y ruidos de golpes dentro de la Casa de Nariño - crédito Casa de Nariño / Facebook

Al salir del despacho presidencial, Alcocer la habría tratado “de manera denigrante y con palabras soeces”, con referencias a que era una prostituta. Rodríguez sostuvo que la entonces primera dama empleó los mismos términos contra Juliana Guerrero, quien iba a quedar a cargo del Viceministerio para las Juventudes. “Siempre lanzaba su mano hacia mi cara como para golpearme, pero yo la evitaba. De eso hay testigos”, indicó al diario.

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Así mismo, en declaraciones a Caracol Radio, Angie Rodríguez aseguró que, tanto Petro como Alcocer, mantenían un supuesto “pacto de silencio criminal” para encubrirse mutuamente. Según su versión, ambos conocían presuntas irregularidades y compartían beneficios derivados de la supuesta ambición de dinero de la exprimera dama. “Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía”, declaró a la cadena radial.

La exdirectora del Dapre también denunció que Alcocer impartía órdenes sobre contrataciones de la Presidencia, entre ellas las relacionadas con la alimentación de altos dignatarios, los regalos protocolarios y la Consejería para la Reconciliación. Esas decisiones, afirmó, se adoptaban de forma directa desde el entorno de la entonces primera dama.

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Los contratos mencionados no podían ser auditados por disposición presidencial, según Rodríguez. La alimentación de los dignatarios era tratada como un asunto exclusivo de Alcocer, sobre el que nadie más podía intervenir.

Sarabia instó a Rodríguez y a Ferrer a presentar sus pruebas ante la Fiscalía en lugar de acudir a entrevistas - crédito Europa Press

Laura Sarabia también negó las denuncias

Aunque fue incluida por Verónica Alcocer en su diálogo con Noticias RCN, la excanciller Laura Sarabia negó haber conocido irregularidades vinculadas con la exprimera dama, a quien definió su relación como “cordial y esporádica”, centrada principalmente en asuntos familiares.

Explicó que era secretaria privada de Gustavo Petro y no de la primera dama, por lo que no tenía la tarea de controlar sus movimientos: “El esposo es quien se debe enterar dónde está su esposa, no yo”.

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La exfuncionaria dirigió sus cuestionamientos a Ferrer y Rodríguez y les pidió que presenten las pruebas ante la Fiscalía, en vez de limitarse a dar entrevistas. “Si Eva, que estaba 24/7 con la primera dama, tuvo conocimiento de eso, era su obligación denunciar”, expresó Sarabia en diálogo con el medio digital Tercer Canal.