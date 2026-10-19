Colombia

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, cuestionó la manifestación frente al Museo Nacional y respaldó a la Policía: “Cumplió su función de garantizar la protesta pacífica”

La Ministra de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, aseguró que su cartera rechazará expresiones que considere una apología al delito

Así se vio la intervención de tanquetas de la Unadi - crédito jairopaezfotos/Instagram

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, cuestionó la convocatoria a una protesta frente al Museo Nacional y afirmó que durante el fin de semana hubo hechos que, según su evaluación, buscaron convertir el espacio cultural en un escenario de confrontación política.

Las manifestaciones realizadas el 17 y 18 de octubre de 2026 se produjeron tras la orden de la administración de Abelardo de la Espriella de retirar más de 30 piezas del recinto cultural, entre los que se destacan objetos que abordaban temas relacionados con la población Lgtbiq+ y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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A través de su cuenta de X, la funcionaria Paola Holguín sostuvo que algunas expresiones apelaron a la “deconstrucción histórica”, la apología al delito y la revictimización de personas afectadas por la violencia. También señaló que parte de los asistentes acudieron con el rostro cubierto y que hubo presencia de menores de edad.

“Algunos llegaron encapuchados y apelaron a las vías de hecho”, escribió Holguín. La ministra agregó que varios adultos llevaron niños y adolescentes a la concentración, una práctica que calificó como instrumentalización.

Paola Holguín denunció actos violentos durante una concentración frente al Museo Nacional - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín denunció actos violentos durante una concentración frente al Museo Nacional - crédito @PaolaHolguin/X

Paola Holguín destacó la intervención de la Policía Nacional

La titular de la cartera de cultura respaldó la actuación de la Policía Nacional durante la movilización. De acuerdo con su versión, los agentes buscaron preservar el derecho a la manifestación pacífica y evitar daños contra los ciudadanos y los bienes culturales.

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La funcionaria indicó que la fuerza pública cumplió la tarea de impedir que los episodios violentos afectaran el patrimonio.

En su mensaje, Holguín distinguió entre la protesta como derecho ciudadano y las acciones que, a su juicio, exceden los límites de una movilización pacífica. “La Policía Nacional cumplió su función de garantizar la protesta pacífica”, afirmó.

La ministra vinculó esas acciones con una discusión más amplia sobre el relato histórico que exhiben las instituciones culturales estatales.

El Gobierno anunció una revisión de las exposiciones de los museos

Holguín reiteró que impulsará una revisión de la museografía, museología y curaduría del Museo Nacional y de otros espacios administrados por el Gobierno. Según expresó, el objetivo será garantizar que las exposiciones reflejen una visión amplia de la cultura del país.

Paola Holguín pidió proteger la memoria de las víctimas tras la protesta en el Museo Nacional - crédito Lina Gasca/Colprensa - @ColombiaOscura/X
Paola Holguín pidió proteger la memoria de las víctimas tras la protesta en el Museo Nacional - crédito Lina Gasca/Colprensa - @ColombiaOscura/X

“Una cultura que represente a toda la nación y no sólo a un sector”, señaló la ministra en la publicación.

En otro tramo de su pronunciamiento, la funcionaria defendió el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Aseguró que su cartera buscará proteger “la dignidad y honra” de quienes sufrieron hechos violentos.

Holguín afirmó que el Gobierno no aceptará expresiones que considere una exaltación de delitos. “No escatimaremos esfuerzos para proteger su dignidad”, manifestó al referirse a las personas afectadas.

La ministra concluyó que la preservación de la memoria nacional exige participación de la sociedad y las autoridades públicas. También sostuvo que deben rechazarse los actos que, según planteó, alteren las responsabilidades históricas o deshonren a las víctimas.

Protesta frente al Museo Nacional de Colombia derivó en intervención de la fuerza pública

Las tensiones volvieron a concentrarse el domingo 18 de octubre frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, donde una protesta por el retiro de piezas relacionadas con memoria política, feminismos y población Lgbt+ derivó en la intervención de la fuerza pública.

Las imágenes muestran cómo los asistentes se apoyan entre ellos al recibir los chorros de agua de las tanquetas oficiales - crédito @injuanes y @SLondono00 / X
Las imágenes muestran cómo los asistentes se apoyan entre ellos al recibir los chorros de agua de las tanquetas oficiales - crédito @injuanes y @SLondono00 / X

La concentración comenzó a las 10:00 a. m. y marcó el segundo día de plantones ante el recinto. Colectivos culturales, activistas, ciudadanos y dirigentes de oposición llevaron pancartas, banderas y propuestas artísticas para rechazar el desmontaje de objetos y obras que estaban expuestos al público.

La movilización se ubicó sobre la carrera Séptima, cerca de la calle 34. Videos compartidos por asistentes y medios locales mostraron la presencia de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) y de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En las grabaciones se aprecia una tanqueta que lanzó chorros de agua sobre la vía, mientras los uniformados intentaban despejar el corredor. También se escucharon arengas contra el Gobierno nacional y sus decisiones sobre los contenidos del museo.

Pasadas las 05:00 p. m., la Secretaría Distrital de Gobierno indicó que, junto con la Defensoría del Pueblo, buscó acordar con los manifestantes su traslado al andén para liberar la calle. La entidad señaló que hubo “alteraciones al orden público” y que la avanzada de los agentes reactivó las tensiones.

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