Mafe Carrascal se enfrentó a la Undmo y desató críticas por posible caso de ‘usted no sabe quién soy yo’: “Agente, cuidado, yo soy representante”

La grabación, registrada durante las protestas frente al Museo Nacional, muestra a la congresista reclamando por el paso de una macana cerca de su cuerpo y apelando a su investidura parlamentaria - crédito X

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En medio de los plantones que se adelantaron durante el fin de semana frente al Museo Nacional de Colombia, en el centro de Bogotá, que se volvió en epicentro de polémica tras la decisión del Gobierno nacional de retirar al menos 30 piezas de artes que tenían algún tipo de relación con la lucha feminista, Lgbti+ y el conflicto armado, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal desató una nueva polémica.

Y es que en las últimas horas se difundió un video en el que la congresista se enfrentó a agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) que hacían presencia en la zona aledaña al museo.

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Sin embargo, la representante causó revuelo al “regañar” a uno de los oficiales que pasó su herramienta de contención, una macana, cerca de su cuerpo, lo que Carrascal tomó como una agresión directa en su contra.

En ese momento, Carrascal acudió a su cargo en el Congreso de la República para exigir al agente que no empuñara su elemento de defensa y desató críticas por un presunto nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo”.

El congresista Daniel Briceño acusó a Carrascal de usar su posición para sobreponerse a los procedimientos de la fuerza pública - crédito X

“Agente, cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos. Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, comentó la congresista.

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El material audiovisual fue rápidamente compartido en las redes sociales, lo que desató críticas desde varios sectores políticos, como en el caso del representante a la Cámara Daniel Briceño que definió el momento como otro caso para imponer su cargo o estatus sobre las autoridades del país.

“Usted no sabe quien soy yo”, escribió el congresista del Centro Democrático.

Asimismo, en redes sociales varios internautas se despacharon contra la representante, asegurando que su fuero político no le da facultades para impedir procedimientos policiales como los adelantados en el Museo Nacional. Sin embargo, otro tanto salió en defensa de Carrascal y su permanencia en las protestas pacíficas del fin de semana.

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La difusión de la grabación desató posturas encontradas en redes sociales sobre los límites del fuero de los legisladores - crédito X

“Esa tipa cree que por ser de oposición tiene la facultad moral y legitima de pasar por encima de la autoridad, carrascal usted también es ciudadana y no le da el derecho de tratar a la fuerza publica como se le da la gana. Mano dura contra usted que es lo que le hace falta”; “Está hablando de las mejores representantes que ha tenido este país en los últimos años. Que chimba ver que mi voto valió la pena”, y “En que parte de la constitución política de Colombia dice que un congresista puede pasar por encima de la autoridad o entorpecer un procedimiento judicial? Como siempre Mafe Carrascal meando fuera del tiesto”, fueron algunos de los comentarios.

Tras la viralización del video, la congresista del Pacto Histórico salió en defensa de su actuación y aseguró que, contrario a las afirmaciones sobre un presunto caso de “usted no sabe quién soy yo”, sus palabras estaban destinadas a hacer uso de su fuero político para defender a una comunidad que se sentía atacada por agentes de la Undmo.

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““Usted no sabe quién soy yo” es usado para proteger intereses y privilegios particulares. En estas circunstancias no opera, identificarse en una situación como esta para proteger la vida de manifestantes pacíficos es un imperativo. No olvide, Daniel Briceño, también que una agresión física a un servidor público es un delito con consecuencias penales, por eso puse el cuerpo y la credencial. Porque sí, pesa. Daniel está muy desubicado sobre Ley 5ta en el Congreso y sobre todo”, escribió Carrascal.

Carrascal sostuvo que identificó su credencial con el fin de proteger la vida de los ciudadanos en la protesta pacífica - crédito X

Asimismo, la congresista del Pacto Histórico aseguró que seguirá usando sus credenciales legislativos para impedir presuntos ataques de la fuerza pública a los manifestantes, en medio de fuertes tensiones por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

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“Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina. Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan”, señaló la representante a la Cámara.