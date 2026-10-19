Estrelló un lujoso Tesla Cybertruck contra un poste eléctrico en Llanogrande, cerca a Medellín: así fue el accidente

El hecho generó especulaciones entre los vehículos que se movilizaban a esa hora de la mañana - crédito @MiOriente/X

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En diferentes videos que circulan en redes sociales se puede ver que una Tesla Cybertruck quedó incrustada contra un poste de energía en la mañana del lunes 19 de octubre en la vía Llanogrande, jurisdicción de Rionegro, en el Oriente antioqueño. El choque ocurrió hacia las 7:30 a. m. y de inmediato captó la atención de quienes circulaban por ese corredor.

Se trata de una de las camionetas eléctricas más reconocibles del mercado automotor, que cuenta con un diseño angular que no pasa desapercibido. Verla estrellada contra una estructura eléctrica bastó para que conductores y transeúntes se detuvieran a mirar.

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Qué se sabe del choque en Rionegro

El impacto y la fuerza del golpe fueron suficientes para que equipos de atención tuvieran que desplazarse al lugar y revisar tanto el estado del vehículo como el de la infraestructura afectada. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre heridos ni sobre las causas del siniestro.

Cybertruck de Tesla resultó accidentada en carretera de Antioquia contra un poste, generando afectaciones de energía en el sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae con imágenes del accidente

Lo que falta por confirmar

Lo cierto es que, más allá de la curiosidad que generó el modelo del automotor, todavía falta la parte más importante de la historia: el reporte se queda corto, ya que no se sabe cuántas personas iban dentro del vehículo en el momento del choque. Tampoco hay información sobre si alguien resultó lesionado.

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Las autoridades todavía deben establecer las circunstancias previas al impacto. Eso incluye revisar si las condiciones de la vía tuvieron algo que ver o si el accidente respondió a otro tipo de falla, ya sea mecánica o humana.

Asimismo, se conoció que los agentes de movilidad de la zona que fueron informados del incidente llegaron al lugar a realizar las pruebas de alcoholemia al conductor.

Hay un punto que también preocupa de forma puntual: el estado de la red eléctrica golpeada. Los equipos que llegaron al sitio tenían la tarea de verificar si el poste sufrió daños estructurales y si existía algún riesgo para quienes transitan por la zona.

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La Cybertruck es la cabeza insignia de la marca de carros a nivel mundial con tres versiones para sus compradores - crédito Tesmanian

Por ahora no se ha confirmado ningún corte del servicio de energía. Pero esa definición depende por completo del resultado de la inspección técnica, así que cualquier anuncio al respecto tendrá que salir de las entidades encargadas de la infraestructura.

Movilidad en la vía y preguntas pendientes

En cuanto al tránsito, el reporte inicial no menciona cierres totales de la vía ni congestiones prolongadas. Aun así, se contemplaba evaluar cómo el choque pudo afectar la circulación en ese tramo, sobre todo porque ocurrió en un horario de alto movimiento vehicular en Rionegro.

Tampoco hay claridad sobre quién conducía la camioneta ni a quién pertenece. Ese dato, junto con el balance final de daños materiales, quedará sujeto a lo que informen las autoridades en las próximas horas.

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Lo único que queda firme, con la información disponible hasta ahora, es el hecho en sí: una Tesla Cybertruck terminó contra un poste de energía en la vía Llanogrande, en el municipio de Rionegro.

Tesla Model Y uno de los carros más vendidos de la marca en Colombia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El resto de la historia, las causas, los posibles heridos y el estado real de la red eléctrica, sigue en manos de los organismos que trabajan en el lugar.

Mientras tanto, el caso permanece abierto. Cualquier novedad sobre el origen del accidente o sobre el estado de los ocupantes deberá confirmarse de manera oficial, algo que todavía no ha ocurrido.

En Colombia, el precio de un Tesla Cybertruck varía entre los $525.000.000 y los $800.000.000 de pesos, dependiendo de la versión. Sumándose a los modelos que ya se comercializan en el país, siendo el Model Y uno de los más vendidos hasta la fecha de acuerdo con portales expertos en carros en el territorio colombiano por lo llamativo de sus precios.

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