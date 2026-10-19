Colombia

Con videos denuncian violentos atracos en el concierto de Ryan Castro en el Pascual Guerrero en Cali: lanzaron gases lacrimógenos para robar a los asistentes

Uno de las afectados contó que recibió aerosol en el rostro, tuvo dificultades para respirar y perdió una cadena

Videos en X alertaron por robos durante la desconcentración del concierto de Ryan Castro - crédito @ColombiaOscura/X

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El concierto de Ryan Castro en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, terminó con denuncias de robos a asistentes durante la madrugada del domingo 18 de octubre de 2026.

Varios espectadores afirmaron que fueron abordados en grupos, dentro y en los alrededores del recinto, y que los atacantes usaron sustancias irritantes para desorientarlos antes de quitarles objetos de valor.

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Los relatos que circularon en redes sociales describen episodios ocurridos en medio de la salida masiva de público. Las víctimas señalaron que los delincuentes se movilizaban en grupos de cuatro o cinco personas, elegían a quienes consideraban vulnerables y los rodeaban para impedir una respuesta inmediata.

Según los testimonios, el método incluía el uso de aerosol o gases lacrimógenos, que causaban ardor en los ojos, dificultad para respirar y pérdida momentánea de visibilidad. En ese momento, los atacantes aprovechaban para llevarse celulares, billeteras, cadenas, relojes y otros elementos personales.

Las denuncias apuntaron a que varios de estos episodios se presentaron en la zona occidental del Pascual Guerrero, una vez finalizado el espectáculo. Algunos asistentes cuestionaron las condiciones de seguridad en el exterior del recinto y señalaron que la desconcentración se produjo en medio de confusión y falta de orientación.

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Denuncian robos con aerosol tras el concierto de Ryan Castro en Cali - crédito @ColombiaOscura/X
Denuncian robos con aerosol tras el concierto de Ryan Castro en Cali - crédito @ColombiaOscura/X

El evento reunió a seguidores del reguetonero colombiano, quien ofreció un concierto que, de acuerdo con los asistentes, transcurrió sin mayores inconvenientes durante el ingreso y la presentación. Las críticas se concentraron después en la salida del público y en los hechos que, según las denuncias, afectaron a varias personas.

Una víctima relató que fue atacada con aerosol al salir del estadio

Uno de los afectados publicó un video en el que contó lo que vivió después del concierto. El joven aseguró que caminaba junto a un amigo, su pareja y otras acompañantes cuando detectó que varios hombres los observaban.

“Venían como cuatro o cinco manes”, relató. Según su versión, él y su amigo advirtieron la presencia del grupo, pero apenas avanzaron unos metros fueron interceptados.

El denunciante afirmó que sintió una mano cerca del cuello y, de inmediato, recibió una sustancia en aerosol sobre el rostro. “Sentí el quemazón y el spray”, explicó al describir los segundos posteriores al ataque.

Ante la irritación, el joven corrió y soltó el bolso que llevaba consigo. También cubrió su cara con un brazo para reducir el efecto de la sustancia. “No podía ni respirar”, dijo en el registro difundido en redes.

Víctimas alertaron por ataques con aerosol en los alrededores del estadio Pascual Guerrero - crédito @ColombiaOscura/X

Su pareja, según contó, comenzó a pedir ayuda y a alertar a las personas que estaban cerca. El hombre sostuvo que los autores del ataque buscaban llevarse pertenencias y que, en su caso, lograron quitarle una cadena.

“Gracias a Dios, solo me robaron la cadena”, expresó. Aseguró que ninguno de sus acompañantes fue despojado de otros objetos, aunque mostró lesiones y enrojecimiento en una mano y en el rostro, que atribuyó al contacto con el aerosol.

En el video, el joven hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad tras eventos de alta convocatoria. También dijo que no fue el único afectado y mencionó reportes de personas a quienes les habrían robado celulares bajo una modalidad similar.

El denunciante cuestionó la ausencia de agentes en el área por la que salió del estadio. “Ni un solo policía se veía”, afirmó. Además, sostuvo que observó un taxi con una ventana dañada, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias de ese hecho.

Denuncias por falta de seguridad tras el concierto de Ryan Castro en el Pascual Guerrero - crédito ryancastro/Instagram - @ColombiaOscura/X
Denuncias por falta de seguridad tras el concierto de Ryan Castro en el Pascual Guerrero - crédito ryancastro/Instagram - @ColombiaOscura/X

En X circularon videos y reclamos por la seguridad en la salida

Las imágenes compartidas en X y otras plataformas mostraron reacciones de asistentes que alertaron sobre los robos reportados después del concierto. Algunos usuarios recomendaron evitar el uso visible de cadenas, relojes o teléfonos al abandonar eventos masivos.

En sus publicaciones, varias personas coincidieron en que el ingreso al recital tuvo una organización distinta a la desconcentración. Los mensajes señalaron que, al finalizar la presentación, se formaron aglomeraciones en los accesos y calles cercanas al estadio.

La víctima que difundió su testimonio pidió a quienes asistan a futuros conciertos que resguarden sus pertenencias antes de salir. “Guarden todo”, recomendó, tras relatar que el ataque ocurrió cuando se retiraba con su grupo.

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