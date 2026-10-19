Colombia

Continuarán las marchas y las movilizaciones en Bogotá durante la semana del lunes 19 al sábado 24 de octubre: estas serán las zonas afectadas y los puntos de concentración

La Alcaldía Mayor alertó que afectarán los desplazamientos en Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero

La Secretaría de Movilidad reportó a las 7:00 a. m. una manifestación en la carrera 13 con calle 65, en Chapinero, con desplazamiento hacia el sur - crédito Captura video
Las marchas y actividades culturales convocadas en Bogotá pueden alterar la operación de TransMilenio y los buses zonales- crédito Captura video
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Bogotá tendrá marchas, plantones y actividades culturales entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre de 2026, una agenda que podría provocar cierres temporales, desvíos y cambios en la operación de TransMilenio y los buses TransMiZonales.

La agenda divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá reúne protestas, plantones y actividades culturales. La programación contempla concentraciones en Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero.

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Las modificaciones en la movilidad en la capital dependerán del desarrollo de las manifestaciones y de las condiciones en cada punto de concentración.

Las convocatorias abordan asuntos como la memoria histórica, la protección ambiental y distintas reivindicaciones sociales.

Los ciudadanos que circulen por el centro de la ciudad podrían enfrentar demoras en las vías próximas a los sitios de encuentro. La afectación dependerá de la asistencia, los desplazamientos de los participantes y las decisiones operativas de las autoridades durante las movilizaciones.

El Museo Nacional, en la carrera Séptima con calle 30, será uno de los puntos con actividad continua. Allí se realizará durante seis días la iniciativa cultural ‘Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional’.

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La actividad está vinculada con la controversia por el retiro de piezas de las salas del museo. Su primera jornada comenzará a las 10:00 a. m. de este lunes 19 de cotubre y se repetirá a la misma hora entre el martes 20 y el sábado 24 de octubre.

Protestas del lunes

La agenda del lunes comenzará con la actividad en el Museo Nacional. El encuentro se llevará a cabo en una zona cercana a la carrera Séptima, una de las rutas con alta circulación en el centro de Bogotá.

Una hora después, a las 11:00 a. m., está previsto el ‘Plantón no a la censura’ en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El punto de concentración será la carrera Quinta con calle 28.

La programación también contempla una ‘Jornada por la paz’ en la Plaza de Bolívar, situada en la carrera Séptima con calle 11. El horario de esa concentración aún no fue confirmado.

Frente a la Embajada de Estados Unidos, en la carrera 50 con calle 23, se anunció la ‘Jornada y marcha continental contra el fracking’. La hora del encuentro también permanece pendiente de definición.

La coincidencia de convocatorias en varios sectores puede afectar los desplazamientos entre Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo. Los cambios en el transporte público dependerán de las condiciones que se registren en cada punto.

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