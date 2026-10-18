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Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años

José Escorcia y Emmanuel Benítez fueron los dos jugadores que debutaron como profesionales en el equipo verdolaga, fue ante Boyacá Chicó en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

“Tenemos la mejor cantera del país… Vamos bien, pero pies en la tierra que apenas vamos en la mitad del torneo” Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, después de enfrentar a Boyacá Chicó - crédito Dimayor
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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, aseguró que ese club tiene la mejor cantera del fútbol profesional colombiano. Ese término se refiere a las divisiones menores, donde los jugadores se forman para el debut oficial. La afirmación llegó luego de la victoria 4-1 ante Boyacá Chicó, el sábado 17 de octubre de 2026, en el estadio La Independencia de Tunja.

Atlético Nacional ganó un partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II con goles de Emanuel Benítez, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento, quien marcó dos veces. Benítez celebró su primera anotación como profesional y José Escorcia, jugador de la categoría sub-17, ingresó en el segundo tiempo y dio una asistencia. Para González, esos aportes respaldaron una política de rotación que también respondió a las bajas y a la cercanía entre compromisos.

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La sensación principal es que estoy muy contento y orgulloso de los chicos. Tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla. Hoy iniciamos otra vez con tres juveniles desde el himno, como les decimos, y después entran dos más. Uno de ellos lo tengo aquí al lado, es todavía sub17 (José Escorcía), entra y hace una asistencia. Y el otro, que es 2008, que inicia, hace un gol”, dijo González en rueda de prensa.

El ranking del Observatorio CIES sobre las 10 ligas que más participación a jugadores menores de 22 años le dan en el profesionalismo - crédito @cies_football/Instagram
El ranking del Observatorio CIES sobre las 10 ligas que más participación a jugadores menores de 22 años le dan en el profesionalismo - crédito @cies_football/Instagram

Colombia, octava en minutos para futbolistas menores de 22 años

La declaración del entrenador coincidió con la publicación del Observatorio Internacional de Fútbol CIES del domingo 18 de octubre de 2026. El informe comparó el porcentaje de minutos disputados por jugadores menores de 22 años en la temporada vigente de las ligas domésticas analizadas. La Liga BetPlay 2026-II ocupó el octavo lugar, con 9,5% de los minutos para futbolistas de esa edad.

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El listado difundido por CIES quedó así:

  1. Liga AUF de Uruguay: 18,1%
  2. Liga de Venezuela: 13,7%
  3. MLS de Estados Unidos: 13,7%
  4. Copa de Primera de Paraguay: 13,0%
  5. Primera División de Argentina: 11,9%
  6. Liga de Primera de Chile: 11,0%
  7. Liga FPD de Costa Rica: 10,0%
  8. Dimayor de Colombia: 9,5%
  9. Brasileirão de Brasil: 9,1%
  10. Liga Pro de Ecuador: 7,5%

El dato ubica al campeonato colombiano por debajo de siete torneos de la región en participación juvenil, aunque por encima de las principales categorías de Brasil y Ecuador. El porcentaje no mide la cantidad de jóvenes inscritos ni la calidad de sus actuaciones: expresa qué parte del total de minutos jugados en la competencia correspondió a futbolistas menores de 22 años.

El ranking de los equipos con las plantillas de mayor edad en promedio entre sus jugadores, según El Colombiano - crédito Google
El ranking de los equipos con las plantillas de mayor edad en promedio entre sus jugadores, según El Colombiano - crédito Google

Los juveniles de Atlético Nacional

En Tunja, Atlético Nacional presentó desde el inicio a varios jugadores jóvenes. Emanuel Benítez, de 18 años, abrió el marcador; Xavi Ríos y Elkin Rivero también estuvieron en la formación inicial. Más tarde ingresó José Escorcia, delantero sub-17, quien asistió uno de los goles de Andrés Sarmiento. Además, Lucas González contó en la convocatoria con Edwin Echeverría y otros jugadores surgidos de las divisiones menores.

El entrenador, sin embargo, evitó considerar resuelto el funcionamiento colectivo por el resultado. “Soy muy crítico y exigente de muchas cosas en el desarrollo del juego que tenemos que corregir, pero también muchas cosas a rescatar”, afirmó.

También señaló que Nacional convirtió “once o doce goles” en varios partidos sin contar con sus delanteros centro naturales y pidió mantener la cautela porque el equipo apenas transitaba la mitad del torneo.

Lucas González no le cerró la puerta a la salida de Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional en este mercado de pases - crédito Atlético Nacional
Lucas González aseguró que Atlético Nacional tiene la mejor cantera del país, esa misma de la que han salido futbolistas como Juan Manuel Rengifo - crédito Atlético Nacional

Las plantillas más jóvenes y de mayor edad del fútbol profesional colombiano

En el fútbol profesional colombiano, otros clubes también han abierto espacio para jugadores jóvenes. Fortaleza CEIF tiene la plantilla con menor promedio de edad de la Liga BetPlay 2026-II, con 25,9 años, según El Colombiano. Además, equipos como Deportivo Cali y Envigado han sostenido históricamente una política de promoción de futbolistas de sus divisiones menores.

En contraste con la apuesta de esos equipos por sus canteranos, el ranking de edad promedio de las plantillas de la Liga BetPlay 2026-II, elaborado con datos de Transfermarkt, mostró un torneo con perfiles distintos: Millonarios es el equipo más veterano, con 30,6 años de media; lo siguen Junior (29,9), Santa Fe (29,6), Jaguares (29,3), Bucaramanga (29,2), Deportivo Cali (29,1), Once Caldas (28,7), Independiente Medellín (28,5), Atlético Nacional y América (28,1). En el otro extremo aparecen Pereira, con 25 años, y Fortaleza CEIF, el plantel más joven, con 25,9.

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