Colombia

Investigan una posible fractura en las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la supuesta fuga de alias Paciencia con $10.000 millones

Los reportes de inteligencia indican que el segundo cabecilla financiero de la estructura Carlos Patiño habría partido junto a alias Maryuri, tras apropiarse de fondos obtenidos mediante extorsiones y actividades de narcotráfico

Alias Iván Mordisco ofreció un ascenso a los integrantes que aporten datos sobre la ubicación de alias Paciencia y alias Maryuri - crédito Europa Press
Alias Iván Mordisco ofreció un ascenso a los integrantes que aporten datos sobre la ubicación de alias Paciencia y alias Maryuri - crédito Europa Press
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Las autoridades investigan si alias Paciencia, segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura Carlos Patiño, abandonó las disidencias de las Farc con cerca de $10.000 millones, una situación que habría desatado controles armados y confinamiento de comunidades en El Tambo, Cauca, según información conocida por la revista Semana.

Los reportes de inteligencia analizados por las autoridades señalan que “Paciencia”, habría salido de la organización junto con su compañera sentimental, alias Maryuri. Ambos serían buscados por integrantes de una de las estructuras con mayor presencia en el suroccidente colombiano y vinculado a las disidencias que dirige alias Iván Mordisco.

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La hipótesis bajo investigación plantea que el jefe guerrillero se habría apropiado de recursos obtenidos por la organización a través de extorsiones y cobros relacionados con actividades de narcotráfico. El dinero, según la información divulgada por la revista citada, estaba destinado al pago de los integrantes rasos y a la financiación de operaciones violentas.

La investigación aún busca establecer si la fuga ocurrió, cuál fue el monto exacto de los recursos que habrían desaparecido y si el dinero permanece en algún punto del área rural de Cauca. Para ello, las autoridades revisan interceptaciones telefónicas, testimonios de fuentes humanas y otros elementos de inteligencia.

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La Carlos Patiño habría desplegado una búsqueda interna para recuperar el dinero

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP

Un documento de inteligencia citado por Semana indica que la desaparición de alias Paciencia generó preocupación entre los mandos de la estructura Carlos Patiño, que habría iniciado una búsqueda para localizarlo y recuperar los recursos.

“El dinero habría estado destinado al pago de los integrantes rasos de la organización y a la financiación de acciones violentas en el suroccidente colombiano”, señala el informe conocido por la revista. El documento agrega que la salida del jefe guerrillero pudo afectar las finanzas y el funcionamiento operativo de la organización.

De acuerdo con el reporte divulgado por el medio, “Iván Mordisco” habría ofrecido un ascenso interno a quien entregue información que permita ubicar a “Paciencia”. La misma búsqueda incluiría a alias Maryuri.

Denuncian confinamiento de familias y requisas en viviendas de El Tambo

La presunta crisis interna tendría consecuencias directas sobre la población civil. La información de inteligencia conocida por Semana advierte que al menos 400 familias estarían confinadas en Huisitó y otros sectores de El Tambo, debido a las acciones de hombres armados que buscan pistas sobre el paradero de “Paciencia”.

Habitantes de la vereda Corinto, en Sardinata, Norte de Santander, salieron con banderas blancas para pedir el cese de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Ante los ataques con drones y los combates, la comunidad abandonó el sector. - crédito @OlguinMayorgaP/X

Según las denuncias recogidas en la región, integrantes de la Carlos Patiño habrían recorrido viviendas, instalado retenes y revisado teléfonos celulares de los habitantes. El objetivo sería encontrar comunicaciones, datos de ubicación o cualquier indicio que permita establecer dónde se encuentra el jefe guerrillero.

El informe citado por la revista sostiene que los disidentes sospechan que “Paciencia” pudo dejar una parte del dinero en casas de la zona antes de intentar ocultarse. Esa versión habría incrementado la presión contra los pobladores rurales.

Habitantes de El Tambo también alertaron sobre ingresos de hombres armados a viviendas y agresiones contra personas a quienes les exigen información. Las comunidades solicitaron la intervención de las autoridades ante el temor de que las restricciones de movilidad y las requisas se extiendan.

Las denuncias incluyen la posible instalación de un cilindro bomba en uno de los accesos al casco urbano del municipio. El artefacto buscaría impedir la circulación de civiles y limitar el ingreso de la fuerza pública, según versiones recogidas por ese medio.

Alias Paciencia ingresó a la estructura en 2021 y ascendió hasta el segundo mando

Alias Paciencia comenzó su trayectoria criminal en 2021 dentro de la compañía Fray León antes de asumir la jefatura financiera - crédito @luchovoltios / X
Alias Paciencia comenzó su trayectoria criminal en 2021 dentro de la compañía Fray León antes de asumir la jefatura financiera - crédito @luchovoltios / X

Alias Paciencia habría ingresado en 2021 a la compañía Fray León, una de las unidades de la estructura Carlos Patiño que opera en zonas rurales de El Tambo. En sus primeros años dentro de la organización, habría tenido presencia en áreas de Balboa y Patía.

Con el tiempo, habría asumido responsabilidades de mando y tareas relacionadas con el manejo de recursos. Las autoridades lo vinculan con ataques contra tropas del Ejército Nacional y otras acciones violentas en Cauca.

Durante 2025, fue señalado de tener relación con atentados en la vía Panamericana y con el ataque contra militares en el sector de Guadualito, en Balboa. En ese hecho, ocurrido el 14 de noviembre del mismo año, fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García.

También fue relacionado con los hechos posteriores a la muerte del soldado profesional Idel José Torres Herrera, ocurrida en septiembre de 2026 en medio de combates con el Ejército. El cuerpo del uniformado fue retirado por integrantes de las disidencias en Argelia y luego entregado a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) el 28 de septiembre.

La posible salida ocurre durante una reconfiguración de las disidencias en Cauca

La estructura Jaime Martínez incrementó sus acciones armadas en Cauca ante la pérdida de mandos en la Carlos Patiño - crédito Luisa González / Reuters
La estructura Jaime Martínez incrementó sus acciones armadas en Cauca ante la pérdida de mandos en la Carlos Patiño - crédito Luisa González / Reuters

La presunta fuga de “Paciencia” se conoce en un momento de cambios dentro de la estructura Carlos Patiño. Según la información conocida por Semana, la salida de figuras como alias Kevin y alias Jovany de puestos de liderazgo habría afectado la cohesión interna del grupo.

En ese contexto, la estructura Jaime Martínez, que también hace parte de las disidencias de “Iván Mordisco”, habría asumido una mayor participación en acciones armadas en el suroccidente colombiano.

Las autoridades deberán establecer si la desaparición de “Paciencia” corresponde a una deserción, una disputa por recursos o una reconfiguración de las cadenas de mando. Por ahora, la búsqueda del supuesto responsable financiero mantiene bajo presión a comunidades rurales de El Tambo, donde persisten las denuncias por controles armados y restricciones a la movilidad.

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