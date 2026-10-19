Colombia

Búnker de datos en Colombia se consolidó como el más seguro y codiciado de toda la región

Con un consumo de 1,5 MW y tolerancia total a fallas, la infraestructura de HostDime arrasó en los premios DCD LATAM 2026

DCD Latin Awards
Tras la obtención del sello Tier IV Facility del Uptime Institute, la compañía proyecta su expansión para atender la demanda de inteligencia artificial.
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HostDime Colombia recibió un reconocimiento internacional para su infraestructura tecnológica tras ser elegido ganador en la categoría Colombia Data Center Project of the Year de los DCD LATAM Awards 2026, evento celebrado en México. El galardón fue otorgado pocos días después de que su Data Center Nebula obtuviera la certificación Tier IV Facility del Uptime Institute, expedida el 28 de agosto de 2026.

Con este distintivo, Nebula se convirtió en la infraestructura con certificación Tier IV más reciente del país y en la cuarta en Colombia en contar con esta calificación. Asimismo, la filial colombiana se consolidó como la primera de HostDime a nivel global en alcanzar la certificación Tier IV en Facilities.

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El centro de datos fue diseñado para alojar hasta 832 racks, distribuidos en cuatro salas de 400 metros cuadrados. Actualmente, la primera de estas áreas registra un 95% de ocupación tras aproximadamente dos años y medio de funcionamiento, con un consumo real estimado en 1,5 MW dedicados exclusivamente a la carga de TI.

DCD Latin Awards
El centro de datos fue reconocido como el proyecto del año en Colombia

En el proceso de auditoría para la certificación se evaluó la capacidad de la infraestructura para responder ante fallas sin interrumpir la operación. Los equipos críticos sometidos a pruebas en campo incluyeron grupos electrógenos, sistemas de combustible, UPS, switchgears y sistemas de enfriamiento, demostrando la tolerancia a fallas de la configuración 2N implementada en la instalación.

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Frente a las nuevas exigencias tecnológicas asociadas al procesamiento de inteligencia artificial, la compañía identificó un incremento en la demanda de mayor densidad, con requerimientos de racks de hasta 50 kW cada uno. Como respuesta a este escenario, la firma proyecta habilitar una segunda área blanca durante el segundo trimestre de 2027.

Por otra parte, la siguiente meta trazada por la empresa se enfoca en avanzar hacia la certificación de operación Tier IV Gold / Operational Sustainability del Uptime Institute, al tiempo que Nebula amplía su capacidad de respuesta para usuarios de carácter nacional e internacional.

DCD Latin Awards
El proyecto opera a 1,5 MW de carga TI y alista una nueva área blanca para 2027.

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