Colombia

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este 19 de octubre<br>

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Guardar

La Alcaldía de Cartagena informó sobre la aplicación del Pico y Placa para lunes 19 de octubre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Particulares: No aplica

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

El gobierno de Cartagena dio a conocer cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del auto y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tiendas de barrio en Colombia le apuestan a la digitalización para aumentar sus ingresos mensuales

Corresponsalía bancaria, recargas y apuestas deportivas transforman a los pequeños comercios en centros transaccionales y de inclusión financiera

Tiendas de barrio en Colombia le apuestan a la digitalización para aumentar sus ingresos mensuales

Búnker de datos en Colombia se consolidó como el más seguro y codiciado de toda la región

Con un consumo de 1,5 MW y tolerancia total a fallas, la infraestructura de HostDime arrasó en los premios DCD LATAM 2026

Búnker de datos en Colombia se consolidó como el más seguro y codiciado de toda la región

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

El encuentro tuvo varias opciones de gol para ambos equipos, pero la falta de efectividad impidió que se abriera el marcador. Uno de los momentos destacados fue la intervención del VAR, que revocó la tarjeta roja a Francisco Fydriszewski

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, domingo 18 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, domingo 18 de octubre de 2026

Matrimonio infantil en Colombia: 5 de cada 100 adolescentes mujeres han estado en uniones tempranas

Un estudio de Fundación Plan identificó 6.206 registros de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que estaban o habían estado en matrimonios o uniones tempranas entre 2022 y 2025

Matrimonio infantil en Colombia: 5 de cada 100 adolescentes mujeres han estado en uniones tempranas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Camila Upegui y Roberto Cardona confirmaron la pérdida de su bebé con conmovedor mensaje: “Un latido que nunca llegó”

Así fue el ‘toque’ colombiano en la famosa pasarela de Victoria’s Secret 2026: Honey Ordóñez y Juliana Velásquez deslumbraron

María Fernanda Yepes se sonrojó al ser indagada si ella hubiera sido primera dama por su amistad con Duque: “Un besito. ¡Ay, Iván, la verdad!"

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Deportes

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

La selección Colombia de patinaje quedó campeona del Mundial de Velocidad 2026: llegó a importante número de títulos en esta disciplina

Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, fue muy crítico tras perder ante Águilas Doradas: “Uno no puede ser tan pendejo”

Jorge Carrascal, con proceso en selección Colombia, volvió a brillar con Flamengo en Brasil: vencieron 3-0 a Fortaleza y generó penal

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación