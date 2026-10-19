Colombia

Eva Ferrer llevará a la Fiscalía los audios sobre el círculo de Verónica Alcocer y entregará pruebas a EE. UU.

La exconsejera presidencial señaló a personas del entorno de la ex primera dama por presuntas irregularidades y sostuvo que cuenta con documentos para respaldar sus señalamientos

- crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X
Las declaraciones de Eva Ferrer apuntan a presuntas irregularidades en el entorno de la ex primera dama, Verónica Alcocer. - crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X
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La exconsejera presidencial para la Reconciliación Eva Ferrer declarará ante la Fiscalía General de la Nación sobre los audios en los que calificó de “mafia” al círculo de Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia. Además, su equipo jurídico contactó a autoridades de Estados Unidos para entregarles las pruebas que presente ante los organismos colombianos, según informó Semana.

La diligencia ante la Fiscalía está prevista para la próxima semana, de acuerdo con el medio. La actuación se produce después de que Ferrer compareciera ante la Procuraduría General de la Nación el jueves 15 de octubre, durante una sesión confidencial de más de cuatro horas en la que, según la revista, no se retractó de sus acusaciones.

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Eva Ferrer entregará pruebas

Ferrer reiteró ante la Procuraduría los señalamientos que había expuesto en una entrevista con Vicky Dávila y manifestó que entregará documentos y otros elementos para respaldar sus afirmaciones.

La diligencia se interrumpió por la hora en el extranjero y está previsto que se reanude la próxima semana. Entretanto, el equipo jurídico de la exconsejera sostuvo conversaciones con la fiscal del caso para establecer una metodología de investigación que permita examinar sus declaraciones.

La próxima comparecencia ante la Fiscalía estará centrada en los audios divulgados, en los que Ferrer se refiere al entorno de Alcocer como una “mafia”.

El medio también informó que los abogados de la exfuncionaria mantienen contacto con autoridades estadounidenses. La estrategia consiste en remitir a funcionarios internacionales las mismas pruebas que se entreguen a las autoridades colombianas.

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Hasta el momento, la información publicada no precisa qué documentos serán aportados ni qué actuaciones se adelantan en Estados Unidos en relación con estas denuncias.

Fiscalia General de la Nación
Eva Ferrer comparecerá ante la Fiscalía para declarar sobre los audios revelados - crédito Colprensa

Los señalamientos de Ferrer contra el entorno de Verónica Alcocer

En sus declaraciones, Ferrer señaló a Alcocer como supuesta líder de un grupo del que, según su versión, harían parte personas de su círculo personal y político.

Entre los mencionados por la exconsejera figuran ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama; el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata, amiga personal de Alcocer.

Estas afirmaciones corresponden a las acusaciones formuladas por Ferrer y no constituyen, por sí mismas, hechos probados judicialmente.

Otro de los señalamientos está relacionado con un supuesto traslado de dinero desde Venezuela. Según la versión de Ferrer, Alcocer habría regresado de un viaje a ese país en enero de 2023 con cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo, presuntamente destinados a financiar campañas políticas del entorno gubernamental.

La ex primera dama rechazó esa afirmación y negó haber transportado esa cantidad de dinero.

El periodista José Manuel Acevedo conversó con Verónica Alcocer sobre las polémicas que quedaron sobre ella tras su cargo protocolario como primera dama - crédito @JoseMAcevedo/X
El periodista José Manuel Acevedo conversó con Verónica Alcocer sobre las polémicas que quedaron sobre ella tras su cargo protocolario como primera dama - crédito @JoseMAcevedo/X

Verónica Alcocer respondió a las acusaciones de Eva Ferrer

En una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Alcocer desmintió los señalamientos de su antigua colaboradora y aseguró que su relación fue de carácter profesional.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó, según el noticiero.

Alcocer explicó que recibió a Ferrer en su vivienda para trabajar en un proyecto de empoderamiento femenino. Sin embargo, sostuvo que la exconsejera comenzó a participar voluntariamente en reuniones políticas celebradas en su residencia durante la campaña electoral.

Sobre el supuesto traslado de dinero desde Venezuela, negó haber tenido los 2,5 millones de dólares mencionados por Ferrer y aseguró que durante ese viaje no llevó maletas, sino únicamente su cartera de mano.

Ferrer afirmó que Alcocer habría regresado de Venezuela con 2,5 millones de dólares en efectivo, una versión que la ex primera dama desmintió. - crédito EFE/Rayner Peña R.
Ferrer afirmó que Alcocer habría regresado de Venezuela con 2,5 millones de dólares en efectivo, una versión que la ex primera dama desmintió. - crédito EFE/Rayner Peña R.

También se refirió a las afirmaciones sobre presuntas gestiones para conseguir nombramientos o contratos en entidades públicas como Ecopetrol, ProColombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Alcocer negó haber intervenido en la designación de funcionarios o haber autorizado a otras personas para solicitar puestos y contratos en su nombre. Según explicó en la entrevista con el medio, las decisiones de contratación y desvinculación correspondían al presidente de la República.

La ex primera dama agregó que los señalamientos sobre sus viajes y las presuntas gestiones de terceros pueden contrastarse con registros oficiales, agendas e itinerarios de la fuerza pública.

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