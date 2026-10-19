Colombia

Matrimonio infantil en Colombia: 5 de cada 100 adolescentes mujeres han estado en uniones tempranas

Un estudio de Fundación Plan identificó 6.206 registros de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que estaban o habían estado en matrimonios o uniones tempranas entre 2022 y 2025

Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal
La investigación de Fundación Plan reveló que cerca de cinco de cada 100 adolescentes mujeres en Colombia enfrentaron uniones tempranas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El matrimonio infantil y las uniones tempranas persisten en Colombia pese a la prohibición legal de estas prácticas antes de los 18 años. La investigación Crecer demasiado pronto, de Fundación Plan, encontró que cerca de 5 de cada 100 adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años estaban o habían estado en una unión de este tipo durante el periodo analizado.

El informe se elaboró con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entre 2022 y 2025. Sobre más de 3,4 millones de registros examinados, la organización identificó 6.206 casos de menores de edad que atravesaron matrimonios o uniones infantiles, tempranas y forzadas.

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Los datos muestran una relación entre estas uniones, la salida del sistema educativo, la asignación de labores domésticas y las desigualdades de poder que surgen cuando la pareja es una persona adulta. En la mayoría de los casos caracterizados, la diferencia de edad superaba los seis años y, en situaciones puntuales, llegó hasta los 50 años.

La mayoría de las uniones caracterizadas involucraba a una persona adulta

El estudio de Fundación Plan estableció que el 96% de las uniones que pudieron ser caracterizadas correspondía a relaciones entre una persona menor de edad y una adulta. El 4% restante reunía a parejas formadas por adolescentes.

Ilustración en acuarela de una estudiante de espaldas con peinado de trenza, parada ante una puerta de madera con candado y la silueta de una casa.
El abandono escolar afectó al 74,5% de los menores de edad que convivían con una pareja adulta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dentro del primer grupo, el 58,2% de las relaciones tenía una diferencia de edad de seis años o más. La presidenta de la fundación, Ángela Anzola de Toro, alertó sobre las consecuencias que estas brechas pueden tener sobre las decisiones, la autonomía y el desarrollo de las niñas.

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“Es una práctica muy nociva que nos preocupa muchísimo porque si están asumiendo esas tareas de cuidado, si están ejerciendo roles de adultos, pues no pueden crecer y disfrutar de su infancia”, afirmó Anzola de Toro.

La investigación también detectó 206 registros de niños y niñas de entre 10 y 13 años que estaban o habían estado en una unión temprana. De ese grupo, el 26,2% correspondía a menores de 10 años, según los datos analizados por la organización.

Estos registros exponen la dificultad de identificar con precisión el alcance del fenómeno. La Geih no fue creada para medir de forma específica los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas, por lo que los 6.206 casos no necesariamente reflejan la totalidad de las situaciones presentes en el país.

El trabajo doméstico desplaza a las adolescentes de las aulas

La principal consecuencia identificada por el informe está vinculada con la trayectoria educativa. El 74,5% de los menores que vivían en hogares encabezados por una pareja adulta no asistía a una institución educativa.

La situación afecta principalmente a las adolescentes. Entre las niñas con una pareja adulta, el 70% dedicaba la mayor parte de su tiempo semanal a tareas del hogar, mientras que apenas el 16,2% concentraba su actividad principal en el estudio.

El matrimonio servil afecta, sobre todo, a las niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, los niños y jóvenes son víctimas - crédito Jesús Aviles/Infobae
El estudio identificó 6.206 casos de matrimonios infantiles forzados mediante el análisis de datos del Dane entre 2022 y 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Cocinar, limpiar, lavar ropa, cuidar a otros integrantes del hogar y asumir responsabilidades de crianza aparecen entre las labores que desplazan la asistencia escolar. Para Fundación Plan, estas dinámicas reducen las posibilidades de terminar la educación básica y media, acceder a formación técnica o universitaria y alcanzar independencia económica en la adultez.

Anzola de Toro señaló que el embarazo infantil forzado suele estar asociado a estos contextos. “La mayoría de las niñas en estas uniones no puede seguir estudiando, porque asume las tareas del hogar y de la crianza”, sostuvo.

Los datos del Observatorio Contando lo Invisible, de la misma fundación, señalan que en 2025 había ocho de cada 1.000 niñas en matrimonios o uniones infantiles, tempranas y forzadas. La cifra responde a una medición distinta de la utilizada en el estudio sobre adolescentes de 14 a 17 años, por lo que no resulta directamente comparable con la tasa de cinco por cada 100.

Magdalena, Córdoba y departamentos de la Amazonia registraron las tasas más altas

El informe identificó diferencias entre los departamentos. Magdalena, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada se ubicaron entre los territorios con las mayores tasas estimadas, con entre siete y 10 casos por cada 100 adolescentes mujeres de 14 a 17 años durante el periodo estudiado.

Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Sucre y Arauca integraron un segundo grupo, con estimaciones de entre cuatro y seis casos por cada 100 adolescentes mujeres.

encontraban o habían estado en matrimonios o uniones tempranas - crédito Jesús Aviles/Infobae
Magdalena, Córdoba y varios departamentos de la Amazonia presentaron las tasas más altas de matrimonios infantiles en el país - crédito Jesús Aviles/Infobae

Fundación Plan advirtió que estos resultados requieren una lectura cuidadosa, en especial en zonas de la Amazonía y la Orinoquía. La encuesta presenta limitaciones para captar todas las formas de convivencia y unión existentes. Aun así, la distribución territorial coincide con la preocupación de especialistas sobre las dificultades para activar rutas de protección en áreas rurales y apartadas.

La prohibición legal requiere protocolos, presupuesto y coordinación estatal

Colombia elevó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio después de que la Corte Constitucional declarara inexequibles las normas que permitían los enlaces de menores de edad. La decisión, contenida en la Sentencia C-039 de 2025, también indicó que la edad mínima para formar una unión marital de hecho debe ser de 18 años.

La Ley 2447, conocida como “Son niñas, no esposas”, eliminó la posibilidad legal de contraer matrimonio antes de esa edad. Sin embargo, el estudio utiliza información de 2022 a 2025, por lo que todavía no permite establecer el efecto de la reforma sobre la frecuencia de las uniones infantiles posteriores a su aprobación.

El debate se concentra ahora en la capacidad del Estado para detectar los casos que no llegan a las estadísticas, mantener a las niñas y adolescentes en el sistema educativo y activar medidas de protección antes de que las uniones tempranas interrumpan sus proyectos de vida.

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