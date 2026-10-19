Colombia

Asesinato del empresario Gustavo Aponte cuando salía del gimnasio en Bogotá: autoridades revelaron la imagen de uno de los implicados, es el más buscado por homicidio en la ciudad

Isaac Daniel Rodríguez García tiene una orden de captura por el crimen cometido el 11 de febrero, cuando Gustavo Andrés Aponte Fonnegra salía de un gimnasio en Chapinero

La Policía Metropolitana de Bogotá busca a Isaac Daniel Rodríguez García por su presunta vinculación en un doble homicidio - crédito Redes sociales/Mebog
La Policía Metropolitana de Bogotá busca a Isaac Daniel Rodríguez García por su presunta vinculación en un doble homicidio - crédito Redes sociales/Mebog
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Isaac Daniel Rodríguez García figura en el nuevo cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá, debido a una orden de captura por su presunta participación en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

El crimen ocurrió el 11 de febrero de 2026, cuando Aponte Fonnegra y Gutiérrez Garzón salieron de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero. El caso aún no ha sido esclarecido.

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La Policía Metropolitana de Bogotá incluyó a Rodríguez García entre los delincuentes requeridos por homicidio y pidió a la ciudadanía aportar información que permita ubicarlo.

Las autoridades investigan su posible vínculo con el doble asesinato y también buscan al supuesto jefe de la banda señalada de estar detrás del ataque. La indagación apunta a establecer quiénes ejecutaron el crimen y quiénes lo planearon.

El atentado contra el empresario y su escolta ocurrió el 11 de febrero en la intersección de la calle 85 con carrera Séptima - crédito Mebog
El atentado contra el empresario y su escolta ocurrió el 11 de febrero en la intersección de la calle 85 con carrera Séptima - crédito Mebog

En el mismo reporte, la institución indicó que sus operativos contra el homicidio comenzaron el 7 de agosto y derivaron en la captura de 64 personas señaladas por homicidio en Bogotá. Del total, 27 fueron detenidas en flagrancia y 37 quedaron a disposición de las autoridades tras procedimientos sustentados en órdenes judiciales.

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Otra captura por el crimen

La captura de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, llevó a prisión a uno de los presuntos coordinadores del doble homicidio del empresario y su escolta, ocurrido en el norte de Bogotá.

Una jueza de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento luego de que la Fiscalía le imputara homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El procesado no aceptó los cargos.

El abogado Mario Iguarán, representante de las víctimas, afirmó que el ataque habría sido producto de una confusión. Según explicó, la investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a que los sicarios buscaban asesinar a otro empresario, Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, y no a Aponte Fonnegra.

Presunto implicado en el asesinato del empresario Gustavo Aponte
Él es Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero contra el empresario Gustavo Aponte en Bogotá - crédito Fiscalía

Iguarán destacó las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía. También se refirió a la captura de Leonel Llanos en Villavicencio, señalado de conducir la motocicleta utilizada el día del crimen.

“Como representantes de víctimas dentro de la investigación penal por la muerte, el asesinato del joven empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, debemos exteriorizar nuestra complacencia”, expresó el abogado al referirse a los avances del caso.

El exfiscal general indicó que las pruebas recopiladas incluyen elementos testimoniales, documentales y técnicos. A partir de ese material, sostuvo que los responsables habrían confundido a las víctimas con el objetivo que perseguían.

“Estos sujetos, miembros de una organización criminal de una oficina de sicarios, pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”, afirmó Iguarán.

La investigación aún no ha identificado a la persona que disparó contra el empresario y su escolta. Las autoridades mantienen las pesquisas para establecer quién ejecutó materialmente el ataque y quiénes participaron en la estructura criminal.

El doble homicidio bajo la modalidad de sicariato se perpetró la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 - crédito red social X | @tavo_triatleta/IG
El empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón fueron asesinados tras salir de un gimnasio en Chapinero- crédito red social X | @tavo_triatleta/IG

Contreras Ramírez fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando intentaba viajar a Lima. La Fiscalía lo señala de intervenir en la planeación, el seguimiento y la logística previa al doble homicidio.

La acusación sostiene que el procesado creó un grupo de WhatsApp denominado Gladiadores durante febrero de 2026. El propósito de ese chat habría sido impartir instrucciones y coordinar el seguimiento a la víctima antes del atentado.

“Con este propósito, en el mes de febrero de 2026, usted, Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, creó el grupo de WhatsApp denominado Gladiadores, con el fin de coordinar y hacer seguimiento a la víctima”, afirmó la fiscal durante la audiencia.

Para el ente acusador, varias personas fueron incorporadas a ese espacio de mensajería y habrían conocido el propósito criminal. Entre ellas figura Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, quien ya había sido judicializado por el mismo expediente y recibió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La representante de la Fiscalía sostuvo que Llanos Paternina participó en actividades de vigilancia, seguimiento y coordinación con otros integrantes. La investigación también examina la intervención individual de quienes aparecen relacionados con el grupo y con las labores previas al hecho.

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Asesinato empresario y escoltaGustavo AponteIdentidad involucradosIsaac Daniel Rodríguez GarcíaColombia-Noticias

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