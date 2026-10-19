Gobernadora y congresista de San Andrés respondieron a las acusaciones del presidente Abelardo de la Espriella: “Está mal informado”

El presidente de Colombia aseguró que tendrá especial vigilancia sobre la isla de San Andres y las presuntas irregularidades en la contratación pública - crédito VickyDávila/X

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La reciente difusión de un video en el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella tuvo una breve discusión con la gobernadora de San Andrés, Girley Ordoñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang Díaz, por el manejo del hospital departamental, sigue generando diferentes reacciones en el país.

El cruce ocurrió tras el saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional, en instalaciones navales de la isla. De La Espriella reprochó que las dirigentes hubieran manifestado tranquilidad ante la intervención y luego se opusieran a ella en el hospital. También lanzó acusaciones contra el esposo de la congresista por una presunta participación en contratos de la Gobernación.

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“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (...) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó el jefe de Estado.

Ante este episodio, las dos dirigentes se refirieron al episodio en particular y aseguraron que desconocen los motivos por los que el mandatario hizo su denuncia en su contra.

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Girley Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés - crédito Gobernación de San Andrés

Defensa de la Gobernadora

Inicialmente fue la gobernadora del archipiélago Girley Ordoñez Bowie que, en declaraciones al programa Reporte Coronell de Caracol Radio, enfatizó que apenas lleva tres meses en el cargo tras una elección atípica.

Del mismo modo, recalcó que no cuenta con investigaciones en su contra, y destacó que cuenta con gran aceptación entre los residentes de la isla, por lo que desconoce el motivo por el que el presidente realizó sus cuestionamientos. Así mismo, aclaró que su administración apoyó la intervención hospitalaria.

“Desde que asumí el cargo, una de las banderas principales fue sin lugar a dudas el tema de la salud, la prestación del servicio de salud en el departamento archipiélago (...) en ningún momento nos opusimos, en ningún momento estuvimos tratando de torpedear ese proceso porque era algo que la comunidad estaba pidiendo a gritos insistentemente y obviamente siempre estaré del lado de mi comunidad”, expresó la mandataria departamental a la cadena radial citada.

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Fotografías del Hospital Clarence Lynd Newball en San Andrés documentan la fachada del edificio y áreas interiores de servicio - crédito Gobierno de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la polémica por Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), Ordóñez Bowie señaló que la entidad local es autónoma, e instó al Gobierno a abrir canales de diálogo institucional en lugar de juzgar con desinformación.

“Coralina es una entidad autónoma administrativamente, financieramente, de la cual yo hago parte o presido el consejo directivo como gobernadora. Pero realmente yo no tengo injerencia directa en los asuntos que ahí acontecen (...) si el presidente tiene las pruebas, ya entrarán las entidades de control a hacer su labor como corresponde”, expresó.

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Al ser consultada por la convocatoria en la base naval para su diálogo con el presidente, la gobernadora manifestó que quedó “un poco sorprendida y estupefacta” asegurando que esperaba abordar otros asuntos de interés en la isla.

Representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz se declara impedida para votar la reforma a la salud. @ejaypangdiaz/Twitter

Del mismo modo, reconoció en Blu Radio que existe una cercanía con la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, pero desmintió que existan manejos indebidos o sociedades ilícitas, lamentando que el presidente expusiera sus reclamos ante las cámaras en la base naval sin brindar garantías para el derecho a la réplica.

“Tenemos una relación de cercanía. La respeto, respeto su trayectoria. Hasta ahí puedo decir. Realmente no somos como tal socias”, sostuvo.

Respuestas de la representante de San Andrés

Por su parte, Elizabeth Jay Pang Díaz explicó que las palabras del mandatario colombiano la tomó por sorpresa, ya que, en sus palabras, desde la administración pasada venía exigiendo la intervención del hospital ante la precariedad de los servicios médicos.

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“Casi llorando le suplicaba a la administración de (Guillermo Alfonso) Jaramillo (ministro de Salud durante el Gobierno de Gustavo Petro) que interviniera el hospital porque a mí se me morían los pacientes”, indicó al Reporte Coronell.

Además, recalcó que, tras la llegada de Girley Ordóñez a la gobernación, insistió en que el centro hospitalario necesitaba con urgencia dicha intervención. No obstante, mencionó que las críticas de De la Espriella debieron ser en privado y no difundirse a la opinión pública.

Incluso, aseveró que, detrás de los cuestionamientos presidenciales, estarían sectores que, según ella, tratarían de deslegitimar su labor política y de desvirtuar al Partido Liberal, movimiento con mayorías en el departamento. “Creo que está mal informado y sé que es un tinte político lo que se está trazando en contra mía, porque saben de la situación política, que nosotros somos mayoría en la política del departamento. Entonces, creo que el señor presidente está desinformado y no es cierto”, advirtió.

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- crédito Captura de Video Facebook/Teleislas

Del mismo modo, Jay Pang Diaz rechazó categóricamente los señalamientos contra su esposo Norbert Vonblon, aclarando que él es propietario de una ferretería comercial y no maneja contratos con la gobernación.

“No tiene un contrato con la gobernación. Un contrato no lo tiene. Nosotros somos una ferretería donde todo el mundo, el que quiera venir, cualquier contratista puede prestar y pedir el servicio de todas las cosas que nosotros ofrecemos (...) Norbert es una persona que hay veces, en la responsabilidad social que tenemos, atiende la parte social de la isla”, indicó.

Además, retó al presidente para que presente las pruebas que justifiquen su denuncia ante las autoridades competentes. “¿Cómo es posible que un presidente mal informado venga a decir que ese señor es el dueño de la contratación de San Andrés? Y lo reto al presidente para que vaya a, ¿Cómo se llama? A que investigue todo lo que tiene que investigar. Yo estoy dispuesta a, a que, a que nos sentemos”.

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Finalmente, en diálogo con Blu Radio, la representante liberal afirmó que, pese a este episodio, continuará respaldando los proyectos presentados por el Ejecutivo que, en sus palabras, beneficien a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.