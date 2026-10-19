Colombia

María Claudia Tarazona vinculó a Enrique Marulanda, hijo de alias Tirofijo, como presunto autor del crimen de Miguel Uribe: "Dio la orden"

La información entregada al ente acusador a finales de la semana pasada abrió una línea sobre la cadena de ejecución del asesinato del entonces aspirante presidencial y presunto vínculo con una mina de John 40

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que el exprecandidato presidencial temía por su seguridad en medio de la campaña y que, según le contó él mismo, le habían rechazado todos los pedidos para reforzar su esquema de protección antes del magnicidio - crédito @migueluribet/Instagram
María Claudia Tarazona señaló a Enrique Marulanda como el ejecutor de la orden material en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribet/Instagram
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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sigue revelando detalles sobre las hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio del senador del Centro democrático en junio de 2025.

De hecho, en medio de una entrevista concedida a El Tiempo, Tarazona afirmó que Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo biológico de alias Tirofijo y de crianza de la excongresista Sandra Ramírez, habría dado y coordinado la orden material para asesinar al entonces candidato presidencial.

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La información, según aseguró, llegó al ente acusador a finales de la semana pasada y abrió una nueva línea de investigación sobre la cadena de ejecución del crimen. Tarazona sostuvo que Marulanda administraría una mina ilegal perteneciente a alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.

“Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”, señaló la viuda de Uribe Turbay a El Tiempo.

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La senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” —máximo comandante de las extintas Farc, denunció hostigamiento en su contra - crédito @valen20011/X
El nexo familiar entre Sandra Ramírez y Enrique Marulanda reforzó la hipótesis sobre una directriz surgida en el Congreso - crédito @valen20011/X

Tarazona aseguró que la Segunda Marquetalia participó en la autoría material del asesinato, pero no en la intelectual. Según su relato, la estructura habría sido el vehículo para cometer el crimen mediante alias Zarco Aldinever, Iván Márquez y otros cabecillas del grupo.

Que este señor Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, comentó Tarazona al diario nacional.

La viuda del dirigente político afirmó que la organización consiguió recursos en Venezuela, contrató a los ejecutores y se comunicó con alias el Viejo, a quien señaló como coordinador de la estructura criminal en Bogotá. Dijo que este hombre, actualmente privado de la libertad, habría declarado que fue contratado y pagado por Zarco Aldinever e Iván Márquez.

Parte de ese dinero, según Tarazona, fue recuperado por la Fiscalía. Explicó que la trazabilidad resulta más difícil porque los recursos estaban en pesos y no en dólares, y agregó que alias el Viejo habría dicho que el dinero provenía de Venezuela.

La mujer también mencionó a alias Araña, vinculado a los Comandos de la Frontera, y a alias Águila, a quien describió como mano derecha de Zarco Aldinever. Aseguró que ambos fueron extraditados a Estados Unidos y sostuvo que, junto con los abogados de la familia, pedirá que sean interrogados para establecer si tienen información sobre la financiación y la coordinación del asesinato.

Los abogados de la familia Uribe Turbay pedirán interrogar en Estados Unidos a los extraditados alias Araña y alias Águila para obtener información sobre presunta participación de Iván Cepeda en el crimen - crédito Colprensa
Los abogados de la familia Uribe Turbay pedirán interrogar en Estados Unidos a los extraditados alias Araña y alias Águila para obtener información sobre presunta participación de Iván Cepeda en el crimen - crédito Colprensa

Tarazona dijo que Araña estuvo en Vaupés y Guainía y que habría participado en movimientos relacionados con los recursos destinados al crimen. Sobre “Águila”, sostuvo que podría conocer detalles de la estructura que operaba bajo las órdenes de Zarco Aldinever.

Las acusaciones de Tarazona sobre el Congreso y el Gobierno colombiano

La viuda de Uribe Turbay rechazó la hipótesis planteada por el excomisionado de Paz Otty Patiño, quien había atribuido el atentado al Ejército de Liberación Nacional. Tarazona afirmó que las líneas investigativas de la Fiscalía no han vinculado a ese grupo ni registran una reivindicación del ataque por parte de esa organización.

También formuló señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y otros dirigentes, aunque aclaró que no puede atribuirles responsabilidad intelectual porque esa determinación corresponde a la Fiscalía. Sostuvo que espera que la cooperación de los capturados y eventuales hallazgos en Estados Unidos permitan establecer responsabilidades.

Tarazona señaló que, a su juicio, existen vínculos entre la Segunda Marquetalia, el régimen de Nicolás Maduro y actores políticos colombianos. Aseguró que Cepeda mantuvo cercanía con Iván Márquez y Jesús Santrich, y afirmó que el senador intervino para impedir la extradición de este último cuando, según dijo, había incumplido el acuerdo de paz y continuado con actividades de narcotráfico.

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, abrió su corazón, al confesar cómo la tragedia personal y familiar la alejó del mundo de la política - crédito @maclaudiat/Instagram
Tarazona desestimó la versión del excomisionado Otty Patiño sobre la supuesta autoría del Ejército de Liberación Nacional - crédito @maclaudiat/Instagram

La nueva información sobre Enrique Marulanda reforzó, según su versión, la hipótesis de que la orden pudo haber surgido desde el Congreso. “Cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de Tirofijo es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”, expresó a El Tiempo.

Tarazona sostuvo que un grupo especializado de la Fiscalía realiza desplazamientos a distintas zonas del país para tomar declaraciones, efectuar capturas y avanzar en otras diligencias. Dijo que recibió información sobre pruebas e indicios que, en su opinión, son “graves, serios y contundentes”, aunque no precisó su contenido.

La viuda recordó que Uribe Turbay y la senadora Paloma Valencia fueron objeto de hostigamientos durante 2025, en medio de marchas que, según afirmó, fueron promovidas por Petro. Además, aseguró que algunos testimonios incorporados al expediente plantean que el asesinato buscaba sacar a Uribe Turbay de la contienda electoral para favorecer la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

También mencionó a Calarcá, a quien vinculó con chats que, dijo, entregó a la Fiscalía. Afirmó que esa persona habría tenido relación con una estructura de inteligencia militar del Gobierno, aunque no presentó detalles sobre las pruebas que respaldarían esa acusación.

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