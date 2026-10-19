Colombia

Hay inconsistencias en la administración del Archipiélago de San Andrés, aseguró la ministra de Salud: “Un hospital desmantelado”

Ana María Vesga atribuyó el deterioro de la institución a presuntas prácticas de corrupción, mala gerencia y politiquería

- crédito @MinSaludCol/X
Ministerio de Salud encabezado por Ana María Vesga anunció apoyo jurídico y técnico para recuperar el hospital de San Andrés - crédito @MinSaludCol/X
Guardar

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció la intervención de la Empresa Social del Estado (ESE) departamental de San Andrés y cuestionó el estado en que, según afirmó, la cartera encontró el hospital del archipiélago.

En un mensaje difundido en X, la funcionaria aseguró que la institución presenta atrasos en el pago de nóminas, deficiencias de gestión y presuntas prácticas de corrupción. “Es imperdonable”, escribió al referirse a la situación del centro asistencial.

PUBLICIDAD

Vesga sostuvo que el hospital fue hallado “desmantelado” y atribuyó las dificultades a una combinación de “pésima gerencia” y politiquería.

La titular de la cartera cuestionó a las autoridades locales por la atención brindada a los habitantes de las islas. “Nada han hecho”, afirmó en referencia a la respuesta institucional frente a las necesidades sanitarias de la población.

Ministra de Salud Ana María Vesga denunció que el hospital de San Andrés estaba “desmantelado” - crédito @AnaVesga_G/X
Ministra de Salud Ana María Vesga denunció que el hospital de San Andrés estaba “desmantelado” - crédito @AnaVesga_G/X

Supersalud asumirá la intervención del hospital

La ministra indicó que la primera decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue ordenar la intervención de la entidad por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

La medida busca establecer un control sobre la administración del hospital y determinar las acciones requeridas para restablecer sus servicios. “La primera decisión fue la intervención”, señaló Vesga.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud anunció, además, que brindará asistencia técnica y jurídica a la institución. Según explicó la ministra, ese acompañamiento estará orientado a recuperar la prestación de los servicios y a revisar la estructura administrativa señalada por el Gobierno.

El Ministerio anunció apoyo técnico y jurídico

Vesga aseguró que la administración nacional buscará desmontar eventuales redes irregulares dentro del centro asistencial. “Toda la estructura corrupta será desmantelada”, afirmó en su publicación.

La ministra expresó preocupación por la situación de San Andrés y Providencia y vinculó la intervención con el objetivo de mejorar la respuesta hospitalaria para los residentes del archipiélago.

La ministra Ana María Vesga advirtió que los avances del programa no resuelven todos los problemas del sistema de salud - crédito captura pantalla/@MinSaludCol/X
Ana María Vesga cuestionó a autoridades locales por la crisis sanitaria en San Andrés - crédito captura pantalla/@MinSaludCol/X

Hallaron equipos médicos almacenados en el hospital de San Andrés mientras contrataban servicios externos

Equipos médicos nuevos que permanecían almacenados mientras el hospital contrataba a empresas externas para realizar servicios similares hacen parte de los hallazgos iniciales tras la intervención del hospital de San Andrés, según reveló la periodista D’Arcy Quinn en su espacio Los secretos de D’Arcy de La FM.

De acuerdo con la información divulgada, algunos de los contratos para suplir esas prestaciones habrían terminado en manos del esposo de la gobernadora del archipiélago. La versión plantea posibles irregularidades en la gestión de la institución, aunque no se conocieron decisiones judiciales ni pronunciamientos de los señalados frente a esas afirmaciones.

El caso tomó relevancia luego del enfrentamiento público entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

El mandatario cuestionó la resistencia que, según su versión, ambas dirigentes habrían planteado frente a la toma de control del centro asistencial.

La revisión inicial también encontró dificultades operativas y financieras. Según Quinn, el hospital no cuenta desde hace seis meses con el servicio de manejo de residuos peligrosos, debido a pagos pendientes a los proveedores.

El presidente de Colombia aseguró que tendrá especial vigilancia sobre la isla de San Andres y las presuntas irregularidades en la contratación pública - crédito VickyDávila/X

La institución, además, acumularía varios meses de atrasos en los salarios de los médicos. Estos elementos hacen parte de las primeras verificaciones posteriores al retiro de la administración departamental sobre el hospital.

La periodista señaló que las autoridades investigan una posible red de corrupción relacionada con la gobernadora y personas de su entorno familiar. No obstante, los datos conocidos corresponden a una etapa preliminar de la auditoría y deberán ser contrastados por las entidades competentes.

Tras la intervención, comenzó una auditoría con el acompañamiento de la zar anticorrupción, Cristina Lombana, quien asumió este caso como el primero de su gestión, según la información el medio citado.

La interventora designada para dirigir el hospital había administrado previamente el centro asistencial de Providencia. Desde el inicio de sus funciones, habría recibido presiones y amenazas, de acuerdo con Quinn.

La funcionaria cuenta con el respaldo de la ministra de Salud y del Gobierno nacional para avanzar en la revisión administrativa, financiera y contractual.

Temas Relacionados

Ministra de SaludAna María VesgaHospital de San AndrésArchipiélago de San AndrésColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partido Liberal se enfrentó a Abelardo de la Espriella por señalamientos contra representante y gobernadora de San Andrés: “Comprometen el buen nombre”

La colectividad oficialista expresó solidaridad con Elizabeth Jay-Pang Díaz y Girley Ordoñez Bowi, al considerar que las acusaciones presidenciales afectaron su honorabilidad durante la visita del mandatario a la isla

Partido Liberal se enfrentó a Abelardo de la Espriella por señalamientos contra representante y gobernadora de San Andrés: “Comprometen el buen nombre”

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

El colombiano tuvo su mejor presentación en la temporada 2026-2027 ante RB Leipzig en la Bundesliga, marcando triplete, y comienza a encontrar su mejor versión

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz igualaron a un gol en su debut ante Libertad y buscan el liderato del grupo ante las campeonas de la Liga uruguaya de fútbol femenino

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

La cantante de champeta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confirmó en La Kalle que lleva más de un año de relación con un bogotano y no esquivó ninguna pregunta sobre su carácter

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Asesinato del empresario Gustavo Aponte cuando salía del gimnasio en Bogotá: autoridades revelaron la imagen de uno de los implicados, es el más buscado por homicidio en la ciudad

Isaac Daniel Rodríguez García tiene una orden de captura por el crimen cometido el 11 de febrero, cuando Gustavo Andrés Aponte Fonnegra salía de un gimnasio en Chapinero

Asesinato del empresario Gustavo Aponte cuando salía del gimnasio en Bogotá: autoridades revelaron la imagen de uno de los implicados, es el más buscado por homicidio en la ciudad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Camila Upegui y Roberto Cardona confirmaron la pérdida de su bebé con conmovedor mensaje: “Un latido que nunca llegó”

Deportes

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

La selección Colombia de patinaje quedó campeona del Mundial de Velocidad 2026: llegó a importante número de títulos en esta disciplina