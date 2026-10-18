Colombia

Resultado Lotería del Cauca hoy 17 de octubre

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Desde un acierto puedes obtener un premio con la Lotería de Cauca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde un acierto puedes obtener un premio con la Lotería de Cauca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería del Cauca anunció los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este sábado 17 de octubre de 2026.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $8.000 millones cada semana. Descubra aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Premio mayor: 0869.

Serie: 197.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

PUBLICIDAD

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Lotería del Cauca sorteoResultado Lotería del Cauca HoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fondo Milagro: qué obras tendrán prioridad y cómo se invertirán los recursos para la reconstrucción

El fondo deberá aprobar sus manuales de funcionamiento y estudiar el Plan de Acción Específico para definir la asignación de los recursos, mientras autoridades regionales y organismos de control señalan la necesidad de establecer criterios claros de contratación y ejecución

Fondo Milagro: qué obras tendrán prioridad y cómo se invertirán los recursos para la reconstrucción

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 17 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 17 de octubre

Policía concentra el 70,3% de los sancionados disciplinariamente en Colombia: estas son las cifras

Un análisis basado en registros de la Procuraduría identificó un aumento del 38,9% en los uniformados con medidas disciplinarias frente al mismo periodo de 2025. La destitución con inhabilidad general fue la medida más frecuente, mientras que Bogotá registró el mayor número entre enero y agosto de 2026

Policía concentra el 70,3% de los sancionados disciplinariamente en Colombia: estas son las cifras

Super Astro Luna hoy, sábado 17 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, sábado 17 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Curador Elías Doria revela el retiro de más obras del Museo Nacional y advierte posibles actos de censura, incluida la prohibición de fotos

El antropólogo aseguró que durante una visita encontró otras piezas desmontadas, incluidas obras de la sala dedicada a las espiritualidades del país

Curador Elías Doria revela el retiro de más obras del Museo Nacional y advierte posibles actos de censura, incluida la prohibición de fotos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Deportes

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”