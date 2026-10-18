Colombia

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 17 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La lotería de Baloto publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este sábado 17 de octubre de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 17 de octubre de 2026.

Números ganadores: 6 9 12 26 29 9.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra tres sorteos a la semana, cada lunes, miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el pronóstico de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes del pasado 2025.

PUBLICIDAD

Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también.

Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de “números calientes” que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia. (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la “súper balota” entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyResultado Baloto revanchaLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fondo Milagro: qué obras tendrán prioridad y cómo se invertirán los recursos para la reconstrucción

El fondo deberá aprobar sus manuales de funcionamiento y estudiar el Plan de Acción Específico para definir la asignación de los recursos, mientras autoridades regionales y organismos de control señalan la necesidad de establecer criterios claros de contratación y ejecución

Fondo Milagro: qué obras tendrán prioridad y cómo se invertirán los recursos para la reconstrucción

Policía concentra el 70,3% de los sancionados disciplinariamente en Colombia: estas son las cifras

Un análisis basado en registros de la Procuraduría identificó un aumento del 38,9% en los uniformados con medidas disciplinarias frente al mismo periodo de 2025. La destitución con inhabilidad general fue la medida más frecuente, mientras que Bogotá registró el mayor número entre enero y agosto de 2026

Policía concentra el 70,3% de los sancionados disciplinariamente en Colombia: estas son las cifras

Super Astro Luna hoy, sábado 17 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, sábado 17 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Curador Elías Doria revela el retiro de más obras del Museo Nacional y advierte posibles actos de censura, incluida la prohibición de fotos

El antropólogo aseguró que durante una visita encontró otras piezas desmontadas, incluidas obras de la sala dedicada a las espiritualidades del país

Curador Elías Doria revela el retiro de más obras del Museo Nacional y advierte posibles actos de censura, incluida la prohibición de fotos

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 17 de octubre de 2026

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este sábado 17 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Deportes

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”