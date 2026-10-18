Curador Elías Doria revela el retiro de más obras del Museo Nacional y advierte posibles actos de censura, incluida la prohibición de fotos

El curador aseguró que encontró más piezas desmontadas, incluidas obras de la sala dedicada a las espiritualidades del país. También denunció restricciones para tomar fotografías durante su visita al Museo Nacional de Colombia.

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El retiro de obras del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, continúa generando cuestionamientos de investigadores, artistas e instituciones culturales. El curador Elías Doria se sumó a las voces críticas tras publicar un video en el que relató lo que encontró durante una visita al recinto y advirtió sobre posibles actos de censura, entre ellos la prohibición de tomar fotografías en las salas.

Según su testimonio, no solo fueron desmontadas piezas cuya ausencia ya había sido comentada en redes sociales, sino también otras obras que considera fundamentales para la historia del arte colombiano. Doria mencionó, además, la sala 17, dedicada a las diversas espiritualidades presentes en el país, donde aseguró que encontró retirados varios elementos relacionados con prácticas espirituales y esotéricas de pueblos afro.

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El pronunciamiento se conoce después de que se informara sobre el retiro de más de 30 piezas de la exposición permanente del Museo Nacional, relacionadas con las memorias de la violencia política, los movimientos feministas, las luchas por los derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

Las decisiones del Gobierno nacional han provocado pronunciamientos de organizaciones del sector museístico y de comunidades académicas, que han pedido explicaciones sobre los criterios utilizados para retirar los objetos y garantías para la autonomía curatorial de las instituciones culturales.

Elías Doria aseguró que encontró más obras desmontadas en el Museo Nacional

En el video publicado después de su recorrido, Doria manifestó su inconformidad con el estado de algunas salas y señaló que las modificaciones no se limitarían a las piezas cuya ausencia había trascendido previamente.

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“Es terrible la situación”, afirmó al comienzo de su intervención. Posteriormente, explicó que encontró otras obras desmontadas y se refirió a los cambios en la sala 17, dedicada a distintas expresiones espirituales del país.

De acuerdo con el curador, buena parte de los elementos relacionados con las prácticas espirituales y esotéricas de los pueblos afro ya no estaban expuestos. También cuestionó la manera en que, según su descripción, quedaron dispuestos los espacios después del retiro de las piezas.

Doria sostuvo que la ausencia de esos elementos dejaba vacíos en la exposición y calificó de deficiente la forma en que se habían presentado esos espacios. Su testimonio, sin embargo, corresponde a lo observado durante su visita y no establece por sí solo las razones institucionales para retirar cada obra.

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El antropólogo, historiador del arte y curador, cuya práctica profesional se enfoca en la descentralización del panorama artístico colombiano, también cuestionó las restricciones que, según dijo, encontró durante el recorrido.

El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia ha generado cuestionamientos de investigadores, artistas e instituciones culturales. - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

La prohibición de tomar fotografías y el seguimiento de un guardia

Uno de los aspectos centrales de la denuncia de Doria fue la supuesta prohibición de fotografiar las salas del Museo Nacional. En su video, el curador aseguró que la medida se aplicaba durante su visita y relató que un guardia lo siguió por diferentes espacios.

“Han prohibido tomar fotografías dentro de las salas. En mi caso, me pusieron un guardia más o menos a seguirme a las diferentes salas que visité”, afirmó.

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A partir de esa experiencia, Doria manifestó que percibía un ambiente de posible censura hacia distintas expresiones culturales y artísticas. También cuestionó la restricción a las fotografías, pues aseguró que había logrado obtener registros de otros espacios en los que encontró obras desmontadas.

El testimonio introduce otro elemento en la discusión pública sobre los cambios en el museo: además del retiro de las piezas, las condiciones en las que los visitantes pueden observar y documentar las exposiciones.

No obstante, la información suministrada no incluye una explicación oficial del Museo Nacional sobre la restricción fotográfica mencionada por el curador ni permite establecer si se trata de una disposición general, temporal o aplicada bajo condiciones específicas.

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El curador Elías Doria aseguró que se prohibió tomar fotografías en las salas del Museo Nacional y afirmó que un guardia lo siguió durante su recorrido. - crédito EFE/ Carlos Ortega

ICOM Colombia señaló posibles afectaciones a la autonomía museística

Las declaraciones de Doria se suman a un pronunciamiento del Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia) donde la organización manifestó su preocupación por las decisiones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes relacionadas con el retiro de objetos de la exposición permanente, ocurrido el 15 de octubre.

ICOM Colombia informó que visitó las instalaciones del Museo Nacional y constató que sus directivas y el personal de apoyo cumplieron con los procesos de gestión y cuidado de las colecciones, pese a las circunstancias que describió como inusuales.

Sin embargo, la entidad cuestionó el precedente que, a su juicio, podrían establecer las decisiones ministeriales. En particular, señaló que la situación contravendría el apartado G.4 del Código de Ética del ICOM, relacionado con la protección de la integridad y la autonomía de los museos frente a influencias que puedan comprometer su misión.

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La organización también se refirió a la presencia, entre los objetos retirados, de piezas relacionadas con los movimientos feministas y LGBTIQ+. Según el comunicado, las decisiones plantean preocupaciones frente a los principios de participación inclusiva, lucha contra la discriminación y función educativa de los museos.

El comité expresó su respaldo a las directivas y al equipo del Museo Nacional, así como a otras instituciones culturales y patrimoniales. Además, pidió al Estado garantizar la protección de las colecciones, los espacios museales, la vida y el derecho al trabajo de quienes laboran en estas entidades.

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