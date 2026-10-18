Colombia

Mujer quedó en UCI después de intentar mediar en un presunto caso de violencia intrafamiliar de sus vecinos en Bogotá

La ciudadana fue herida con un cuchillo al acudir a un apartamento ubicado en el norte de la ciudad, donde se habría registrado una agresión y, al parecer, se escuchaban gritos de auxilio por parte de la vecina de la afectada

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Las autoridades están tras la pista del señalado agresor que huyó del lugar con su familia, que podría estar en riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una mujer identificada como Vanessa Vera permanece en estado crítico después de recibir una herida con arma cortopunzante en la tráquea, cuando intentó auxiliar a una mujer que, según los testimonios de los vecinos, pedía ayuda desde un apartamento vecino en el barrio Barrancas, ubicado al norte de Bogotá.

El caso ocurrió durante la madrugada del 17 de octubre de 2026, según la denuncia de los familiares de Vera a Noticias Caracol. En la entrevista indicaron que la mujer estaba en su vivienda cuando escuchó los gritos provenientes de uno de los apartamentos vecinos y decidió acercarse para conocer qué sucedía; sin embargo, al tocar la puerta, habría sido atacada por un hombre que portaba un cuchillo.

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La agresión dejó a la afectada con una herida en la tráquea que afectó sus cuerdas vocales, por lo que la mujer perdió una cantidad considerable de sangre antes de recibir atención y ser trasladada a un centro asistencial, de acuerdo con el relato de una de sus hermanas al noticiero nacional.

Durante la atención hospitalaria, Vanessa Vera sufrió un infarto asociado a la pérdida de sangre, aunque el personal médico logró reanimarla y la llevó a cirugía de urgencia. Pese a todos los esfuerzos, se informó que su condición continúa siendo delicada y que la afectación de varios órganos y los problemas de coagulación han dificultado su recuperación.

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Tras la intervención, la paciente no había despertado, según la información difundida por Noticias Caracol. La familia recibió además la advertencia de que, en caso de recuperar la consciencia, podría enfrentar secuelas neurológicas.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
El sujeto atacó a la ciudadana que intervino con un cuchillo en cuanto tocó a su puerta -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hombre señalado por el ataque habría huído del barrio Barrancas

Testigos entregaron su versión a las autoridades, que ya tendrían identificado al presunto responsable. Según las versiones recogidas en el sector, el hombre se habría encerrado inicialmente en el apartamento después del ataque y luego abandonó el barrio junto con su pareja y sus hijos menores de edad.

La familia de la víctima afirmó desconocer el paradero de esas personas y señaló que la salida habría ocurrido bajo presuntas amenazas. Mientras avanzan las diligencias, los investigadores recopilan testimonios y otros elementos que permitan establecer con precisión la secuencia de los hechos y ubicar al señalado agresor.

El abogado que representa a los allegados de Vera informó al medio que solicitará que el proceso sea investigado, como mínimo, por homicidio en grado de tentativa. Aunque la eventual calificación jurídica corresponde a las autoridades judiciales, que deberán valorar los elementos recolectados y determinar responsabilidades.

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades buscan al hombre señalado de lesionar a una residente que intentó conocer qué ocurría en un inmueble vecino durante la madrugada – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El episodio de violencia recuerda la importancia de denunciar de forma oportuna cualquier señal de violencia intrafamiliar o de violencia contra las mujeres. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, las amenazas, agresiones físicas, insultos, control económico, intimidaciones y coerción pueden requerir atención institucional antes de que la situación se convierta en una tragedia.

En Bogotá, si existe un riesgo inmediato para la vida o la integridad de una mujer, la ciudadanía puede llamar a la línea 123. El Distrito indica que el reporte permite activar la respuesta de emergencias y el acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de la Ruta Única de Atención.

La Línea Púrpura Distrital también ofrece orientación gratuita a mujeres mayores de edad y a personas que conozcan un caso de violencia, que pueden comunicarse al 01 8000 112 137 y cuenta con WhatsApp en el +57 300 755 1846.

Ilustración de calle con casas, siluetas de personas discutiendo en una ventana, notas musicales saliendo de otra y una figura encogida tras una puerta, con dos patrullas.
Recuerde denunciar cualquier situación irregular o de violencia ante las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pedir ayuda o informar a las autoridades puede facilitar la activación de medidas de protección, asesoría jurídica y apoyo psicosocial. En situaciones en las que haya armas, amenazas o peligro inminente, la recomendación es priorizar la seguridad y comunicarse con los servicios de emergencia.

La investigación sobre lo ocurrido en Barrancas continúa mientras Vera sigue bajo observación médica y su familia espera avances en la ubicación del presunto agresor y en el esclarecimiento judicial del caso.

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