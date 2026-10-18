María Corina Machado condicionó la paz de Colombia a un cambio político en Venezuela: “Solamente habrá paz y prosperidad”

María Corina Machado defendió la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela y fortalecer la relación con Colombia -crédito Enea Lebrun/REUTERS

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La seguridad fronteriza, el futuro energético y la posibilidad de recuperar los vínculos económicos entre Colombia y Venezuela hacen parte de las prioridades que María Corina Machado planteó para ambos países. La dirigente opositora venezolana considera que una transformación política en su nación tendría efectos directos en territorio colombiano, especialmente en las regiones afectadas por la presencia de organizaciones armadas ilegales.

En entrevista con El Tiempo, Machado defendió la necesidad de avanzar hacia elecciones presidenciales en Venezuela y establecer una relación de cooperación más estrecha con Colombia. Para la líder opositora, la situación política venezolana está estrechamente relacionada con las posibilidades de alcanzar estabilidad y seguridad en la frontera compartida entre ambas naciones.

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La dirigente aseguró que una transición democrática en Venezuela beneficiaría a Colombia, especialmente por los desafíos de seguridad en la zona fronteriza - crédito Cancillería

Su planteamiento parte de una condición que considera indispensable para el futuro de las dos naciones: “Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela”, sostuvo. Desde esa perspectiva, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez contribuya de manera efectiva a combatir las estructuras ilegales que operan en la zona limítrofe.

Cooperación militar para recuperar la seguridad fronteriza

La presencia de grupos armados ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela es uno de los asuntos que Machado considera prioritarios. La dirigente propuso coordinar las fuerzas militares de ambos países para enfrentar a estas organizaciones y avanzar hacia un escenario de mayor seguridad.

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En su propuesta, las Fuerzas Armadas venezolanas tendrían que asumir un papel distinto al que, según denunció, desempeñan durante los últimos años. Machado aseguró que los integrantes de la institución militar han sido “forzados” a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una situación que, a su juicio, debe cambiar con una transformación política en Venezuela.

“Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia”, afirmó.

La opositora sostuvo que una acción conjunta permitiría modificar las condiciones de seguridad en la frontera y abrir oportunidades para el desarrollo económico de las comunidades que habitan en esa región. Su planteamiento vincula la recuperación institucional de Venezuela con la posibilidad de establecer una estrategia bilateral contra las organizaciones armadas ilegales.

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La opositora venezolana propuso coordinar las fuerzas militares de ambos países para combatir a las organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera - crédito Ejército/Miguel Gutiérrez/EFE

La propuesta también se relaciona con el futuro de los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia. Machado recordó que más de 2,8 millones de sus compatriotas se encuentran en territorio colombiano y señaló que muchos desean regresar a su país.

Para la dirigente, los vínculos entre ambas sociedades hacen necesario fortalecer la cooperación y construir condiciones que permitan una relación estable. En ese sentido, insistió en que Colombia y Venezuela comparten “pasado, presente y futuro”, una conexión que considera fundamental para impulsar cambios políticos y económicos a ambos lados de la frontera.

Gas, inversiones y una nueva relación económica

La agenda que Machado propuso para los dos países incluye la recuperación de la infraestructura energética. Entre sus iniciativas está reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a Colombia con Venezuela, con el propósito de ampliar las posibilidades de suministro de gas venezolano para atender las necesidades colombianas.

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La dirigente considera que la cercanía geográfica y los vínculos económicos entre las dos naciones ofrecen oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos. Al referirse a esa posibilidad, planteó una pregunta sobre el papel que podría desempeñar Colombia en una eventual recuperación económica venezolana: “¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?”

Machado planteó reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, para ampliar las posibilidades de suministro de gas venezolano a Colombia- crédito EFE

Machado también defendió la creación de condiciones jurídicas claras y reglas transparentes para atraer capital privado. Según su planteamiento, estas garantías serían necesarias para impulsar inversiones en sectores como energía, agricultura, minería e infraestructura.

La propuesta económica se suma a su llamado a restablecer la democracia y recuperar la cooperación institucional. Para Machado, una eventual transición política en Venezuela tendría repercusiones más allá de sus fronteras y podría favorecer directamente a Colombia, en particular por los desafíos de seguridad que comparten ambos países. Así mismo, la opositora calificó al presidente, Abelardo de la Espriella, de “aliado del pueblo venezolano y de la democracia”.

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