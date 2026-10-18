Colombia

María Corina Machado condicionó la paz de Colombia a un cambio político en Venezuela: “Solamente habrá paz y prosperidad”

La dirigente opositora venezolana propuso una ofensiva conjunta contra los grupos armados en la frontera, recuperar la conexión gasífera entre ambos países y crear garantías para atraer inversiones

María Corina Machado defendió la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela y fortalecer la relación con Colombia -crédito Enea Lebrun/REUTERS
María Corina Machado defendió la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela y fortalecer la relación con Colombia -crédito Enea Lebrun/REUTERS
Guardar

La seguridad fronteriza, el futuro energético y la posibilidad de recuperar los vínculos económicos entre Colombia y Venezuela hacen parte de las prioridades que María Corina Machado planteó para ambos países. La dirigente opositora venezolana considera que una transformación política en su nación tendría efectos directos en territorio colombiano, especialmente en las regiones afectadas por la presencia de organizaciones armadas ilegales.

En entrevista con El Tiempo, Machado defendió la necesidad de avanzar hacia elecciones presidenciales en Venezuela y establecer una relación de cooperación más estrecha con Colombia. Para la líder opositora, la situación política venezolana está estrechamente relacionada con las posibilidades de alcanzar estabilidad y seguridad en la frontera compartida entre ambas naciones.

PUBLICIDAD

Frontera entre Colombia y Venezuela
La dirigente aseguró que una transición democrática en Venezuela beneficiaría a Colombia, especialmente por los desafíos de seguridad en la zona fronteriza - crédito Cancillería

Su planteamiento parte de una condición que considera indispensable para el futuro de las dos naciones: “Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela”, sostuvo. Desde esa perspectiva, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez contribuya de manera efectiva a combatir las estructuras ilegales que operan en la zona limítrofe.

Cooperación militar para recuperar la seguridad fronteriza

La presencia de grupos armados ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela es uno de los asuntos que Machado considera prioritarios. La dirigente propuso coordinar las fuerzas militares de ambos países para enfrentar a estas organizaciones y avanzar hacia un escenario de mayor seguridad.

PUBLICIDAD

En su propuesta, las Fuerzas Armadas venezolanas tendrían que asumir un papel distinto al que, según denunció, desempeñan durante los últimos años. Machado aseguró que los integrantes de la institución militar han sido “forzados” a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una situación que, a su juicio, debe cambiar con una transformación política en Venezuela.

“Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia”, afirmó.

La opositora sostuvo que una acción conjunta permitiría modificar las condiciones de seguridad en la frontera y abrir oportunidades para el desarrollo económico de las comunidades que habitan en esa región. Su planteamiento vincula la recuperación institucional de Venezuela con la posibilidad de establecer una estrategia bilateral contra las organizaciones armadas ilegales.

La opositora venezolana propuso coordinar las fuerzas militares de ambos países para combatir a las organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera - crédito Ejército/Miguel Gutiérrez/EFE
La opositora venezolana propuso coordinar las fuerzas militares de ambos países para combatir a las organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera - crédito Ejército/Miguel Gutiérrez/EFE

La propuesta también se relaciona con el futuro de los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia. Machado recordó que más de 2,8 millones de sus compatriotas se encuentran en territorio colombiano y señaló que muchos desean regresar a su país.

Para la dirigente, los vínculos entre ambas sociedades hacen necesario fortalecer la cooperación y construir condiciones que permitan una relación estable. En ese sentido, insistió en que Colombia y Venezuela comparten “pasado, presente y futuro”, una conexión que considera fundamental para impulsar cambios políticos y económicos a ambos lados de la frontera.

Gas, inversiones y una nueva relación económica

La agenda que Machado propuso para los dos países incluye la recuperación de la infraestructura energética. Entre sus iniciativas está reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a Colombia con Venezuela, con el propósito de ampliar las posibilidades de suministro de gas venezolano para atender las necesidades colombianas.

La dirigente considera que la cercanía geográfica y los vínculos económicos entre las dos naciones ofrecen oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos. Al referirse a esa posibilidad, planteó una pregunta sobre el papel que podría desempeñar Colombia en una eventual recuperación económica venezolana: “¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?”

La restauración del gasoducto Antonio Ricaurte, esencial para el suministro, requiere una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de dólares y hasta dos años de obras - crédito EFE
Machado planteó reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, para ampliar las posibilidades de suministro de gas venezolano a Colombia- crédito EFE

Machado también defendió la creación de condiciones jurídicas claras y reglas transparentes para atraer capital privado. Según su planteamiento, estas garantías serían necesarias para impulsar inversiones en sectores como energía, agricultura, minería e infraestructura.

La propuesta económica se suma a su llamado a restablecer la democracia y recuperar la cooperación institucional. Para Machado, una eventual transición política en Venezuela tendría repercusiones más allá de sus fronteras y podría favorecer directamente a Colombia, en particular por los desafíos de seguridad que comparten ambos países. Así mismo, la opositora calificó al presidente, Abelardo de la Espriella, de “aliado del pueblo venezolano y de la democracia”.

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaFrontera Colombia-VenezuelaOrganizaciones ilegalesEnergía Venezuela-ColombiaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

El equipo colombiano le ganó al chileno 2-1, con dos anotaciones de Mariana Zamorano, una al minuto 63 y la otra al 90+2, para la remontada ante el equipo que se adelantó de la mano de Anais Cifuentes al 51

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

Director del Centro de Memoria defendió el retiro de piezas del M-19: ”Quien quemó el Palacio de Justicia no es prócer de nada"

D’mar Córdoba cuestionó las referencias estatales a Carlos Pizarro y recordó el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, además de la toma del Palacio de Justicia en 1985 por la guerrilla

Director del Centro de Memoria defendió el retiro de piezas del M-19: ”Quien quemó el Palacio de Justicia no es prócer de nada"

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Luciano Pons adelantó al equipo bumangués al minuto 47, mientras Yani Quintero le dio el empate al cuadro Vallecauano

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Alerta fiscal por sobrecosto en la compra de los aviones Gripen: Contraloría advierte sobre pérdida de casi $2.130 millones

El organismo de control fiscal reveló que los movimientos del Ministerio de Defensa dejaron al descubierto presuntas irregularidades tarifarias en la adquisición de las nuevas naves de combate suecas, las cuales se ejecutaron en el gobierno Petro

Alerta fiscal por sobrecosto en la compra de los aviones Gripen: Contraloría advierte sobre pérdida de casi $2.130 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Tuti Vargas respondió a sus haters con contundente mensaje: “No tener hijos no te hace menos mujer”

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Desfile de Victoria’s Secret hoy: hora en Colombia y todas las formas de seguirlo en vivo

Honey Ordóñez: la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

Deportes

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí el minuto a minuto del partido en la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí el minuto a minuto del partido en la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Juan Fernando Quintero salió en defensa del Independiente Medellín tras el mal momento del equipo: “La batalla no se ha perdido”

Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años