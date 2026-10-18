Los bancos en Colombia elevaron sus ganancias en 2026: informe también reportó cifras históricas para el ahorro pensional de los fondos privados

El sistema financiero colombiano mejoró sus resultados en agosto de 2026. Los establecimientos de crédito mostraron un avance, impulsado por el aumento de las utilidades bancarias y la recuperación de la cartera - crédito Colprensa

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Las utilidades de los bancos que operan en Colombia ascendieron a $11,4 billones entre enero y agosto de 2026, un aumento de 37,5% frente a los $8,3 billones del mismo período de 2025. Bancolombia encabezó el escalafón con $5,33 billones, seguido por Davivienda, con $1,62 billones.

De acuerdo con el informe Actualidad del Sistema Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), La concentración de las ganancias se mantuvo en las entidades de mayor tamaño: Bancolombia reunió cerca de la mitad del resultado acumulado por el conjunto de bancos durante los primeros ocho meses del año. Los establecimientos de crédito, un universo más amplio que incluye a los bancos, obtuvieron utilidades por $12,7 billones, frente a $9,5 billones al cierre de agosto de 2025.

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Se reportó que las ganancias de Bancolombia aumentaron 23,8% anual, mientras que las de Davivienda crecieron 59,3%. Banco de Bogotá recuperó el tercer puesto entre las entidades con mayores utilidades, con $820.452 millones, por delante de Banco GNB Sudameris.

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Bancos con mayores utilidades y entidades con pérdidas

Banco GNB Sudameris acumuló $791.096 millones y bajó a la cuarta posición tras permanecer dos meses entre las tres primeras entidades. Le siguieron BBVA Colombia, con $663.277 millones, y Citibank, con $655.217 millones.

El listado de las diez entidades con mayores utilidades también incluyó:

Banco Agrario: $473.345 millones

Banco de Occidente: $453.492 millones

Banco Caja Social: $209.423 millones

Banco Falabella: $131.195 millones.

Davibank y J.P. Morgan: superaron los $100.000 millones en ganancias, aunque quedaron fuera de esos primeros diez lugares.

Davivienda Corredores, Bancamía, Mundo Mujer, Santander, Mibanco y BTG Pactual también cerraron agosto con resultados positivos.

En sentido contrario, cuatro bancos mantuvieron pérdidas:

Itaú Colombia: $449.440 millones.

Banco Pichincha: $91.759 millones.

Bancoomeva: $23.473 millones.

Lulo Bank: $17.689 millones.

Cartera de crédito completa 16 meses de crecimiento real

El saldo bruto de la cartera de crédito llegó a $803,4 billones en agosto, con una expansión real anual de 2,7%. El sistema completó “16 meses consecutivos de variaciones reales positivas”, después de más de dos años de descensos en términos reales, precisó el informe.

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Según la Superintendencia:

La cartera comercial acumuló diez meses de crecimiento real anual y avanzó 0,7% frente a agosto de 2025. Durante el mes, las entidades desembolsaron $26,3 billones en esa modalidad de crédito.

el crédito de consumo aumentó 4,1% real anual, impulsado en parte por el crecimiento de 10,1% en los saldos de tarjetas de crédito. Los desembolsos de consumo sumaron $19,7 billones, mientras que la financiación de vivienda creció 4,5% en términos reales.

La cartera de vivienda de interés social (VIS) se expandió 12,8%, pero la vivienda no VIS cayó 0,7%, tras 14 meses de variaciones reales positivas.

El microcrédito conservó el mayor avance entre las modalidades, con un crecimiento real anual de 11,3% y un saldo de $25,7 billones.

Activos, depósitos y rendimientos del sistema financiero

Otros registros como activos, depósitos y rendimientos obtuvieron los siguientes resultados:

Activos propios y de terceros del sistema financiero: totalizaron $3.799,5 billones al cierre de agosto, frente a $3.443,9 billones un año antes. La variación fue de 10,3% nominal y de 3,9% real; $1.752,9 billones correspondieron a recursos propios de las entidades vigiladas, y el resto fueron recursos de terceros, incluidos activos en custodia.

El saldo bruto de la cartera de crédito llegó a $803,4 billones en agosto - crédito Colprensa

Depósitos de los establecimientos de crédito: alcanzaron $847,8 billones y crecieron 3,4% real anual. Las cuentas de ahorro concentraron $381 billones, mientras que los certificados de depósito a término (CDT) llegaron a $368,6 billones.

Inversiones en el mercado de capitales: aumentaron $144 billones en un año. A la vez, el indicador de cartera al día se ubicó en 96,2%, proporción que refleja el comportamiento de los créditos vigentes dentro del sistema.

Utilidades agregadas del sistema financiero: fueron de $95,5 billones, 1,3% más que los $94,2 billones registrados a agosto de 2025. Los recursos propios de las entidades aportaron $19,6 billones, un incremento de 8,2% frente a los $18,1 billones del período anterior.

Aseguradoras: obtuvieron $3 billones, por debajo de los $3,2 billones de un año antes, mientras las compañías de seguros de vida mantuvieron ganancias por $2,1 billones en ambos períodos. Las Instituciones Oficiales Especiales, conocidas como bancos de segundo piso, registraron $1,2 billones, frente a $2,7 billones en agosto de 2025.

Rendimientos entregados a usuarios por la administración de recursos de terceros: sumaron $75,8 billones, 0,4% menos que los $76,1 billones de un año atrás. La caída ocurrió pese a que los activos de terceros administrados subieron 13,6%, desde $1.800,9 billones hasta $2.046,6 billones.

Fondos de pensiones y cesantías: generaron $45,6 billones para sus afiliados, frente a $47,3 billones en 2025, y el ahorro pensional superó los $660 billones. Los fondos fiduciarios aportaron $23,8 billones, frente a $22 billones, mientras los fondos de intermediarios de valores pasaron de $5,7 billones a $5,4 billones.

Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe): fueron las únicas entidades con pérdidas dentro de ese segmento, con un saldo negativo de $1.588 millones, frente a utilidades de $5.317 millones un año antes. Los resultados de agosto muestran un sector bancario que continúa fortaleciendo su rentabilidad en 2026, aunque con desempeños dispares entre las entidades del sistema.