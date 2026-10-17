Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Amparo Grisales criticó las parodias que hacen de ella y aseguró que dejaron de representarla - crédito crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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Amparo Grisales expresó su inconformidad con las imitaciones que algunas humoristas hacen de ella, entre ellas María Auxilio Vélez en Sábados Felices. La actriz y jurado de televisión afirmó que, aunque durante años entendió esas parodias como parte del entretenimiento, considera que varias de ellas han cambiado de tono y dejaron de resultarle respetuosas.

La artista participó en el pódcast Los protagonistas de Caracol Radio, donde habló de distintos aspectos de su vida, su carrera y la imagen pública que ha construido durante décadas. En medio de esa conversación, se refirió a la forma en que comediantes y programas de humor han representado algunos de sus gestos, frases y actitudes frente a las cámaras.

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Grisales reconoció que las imitaciones han acompañado buena parte de su trayectoria y que, en otros momentos, incluso pudo verlas como una expresión humorística vinculada con la popularidad de su personaje televisivo. Sin embargo, señaló que la manera en que la caricaturizan ha variado con el paso del tiempo.

Amparo Grisales explicó por qué ya no aprueba las parodias que hacen de ella - crédito captura de pantalla Caracol Radio / YouTube

Según explicó, antes percibía un trabajo más cercano a la observación de sus rasgos públicos, mientras que ahora siente que algunas interpretaciones exageran elementos que no la representan o recurren a aspectos que, en su opinión, cruzan un límite.

Durante la charla, le preguntaron por la imitación que hacen de ella en el programa de humor Sábados Felices, de Caracol Televisión. En ese espacio se parodia a Yo me llamo bajo el nombre de A yo me llaman, donde la humorista María Auxilio Vélez interpreta una versión cómica de Amparo Grisales. La jurado del concurso de imitación afirmó que “antes lo hacían bien”.

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“No me gusta cuando me imitan, no me gusta porque yo no soy así. Cuando tú imitas a alguien, tienes que imitarlo con respeto y, si lo llevas a la comedia o a la parodia, dentro de los rasgos que yo manejo me tiene que imitar (...) Ella (María Auxilio) lo hacía muy bien, perdón, pero ella lo sabe. Llegó un momento en que empezó a hacerlo de una norma que ya no era respetuoso”, dijo Amparo.

La actriz afirmó que la imitación dejó de resultarle respetuosa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La actriz no centró su cuestionamiento únicamente en una persona. Aunque mencionó el trabajo de María Auxilio Vélez, también aludió a otras comediantes que han llevado su imagen a escenarios, programas de televisión y espacios digitales.

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“Es que ella empezó a hacer cosas que yo no hago, a tirarse en el pupitre, a levantar la bata, son cosas que yo no hago, esa no soy yo”, añadió y aseguró que incluso su voz no la han podido imitar. “Mi voz tampoco, con esa no han podido, yo no hablo así y, además, el paisa tan marcado no es, yo tampoco digo ‘mi amor’ todo el tiempo (...) Tiene su personaje, es su trabajo, pero no me gusta que me imiten”, concluyó.

La figura de Grisales ha sido objeto de parodias durante años debido a su presencia en la televisión colombiana, sus opiniones como jurado y algunas de sus frases que se volvieron reconocibles entre los espectadores. Esa exposición convirtió su personaje público en un recurso recurrente para el humor, especialmente en formatos de imitación.

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La razón por la que Amparo Grisales ya no se siente cómoda con las imitaciones en televisión - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La intérprete sostuvo que no está en contra de que se hagan representaciones humorísticas sobre personas conocidas. Su reparo se enfoca en el tratamiento que reciben esas imitaciones y en el límite entre una parodia que busca entretener y una caracterización que puede convertirse, según su percepción, en una descalificación.

Grisales dejó claro que su malestar no parte de la existencia de las parodias, sino de la evolución que han tenido algunas de ellas. La actriz señaló que las imitaciones anteriores le parecían mejor logradas y que el resultado actual se aleja de lo que considera una representación hecha desde el respeto.

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