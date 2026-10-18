Paloma Valencia asoció los disturbios en París con el Paro Nacional de 2021: “La lección es la misma”

La excandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la violencia de las personas encapuchadas dañan a los países - crédito @PalomaValenciaL/X - LucAuffret/X

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Mientras algunas ciudades de Francia arden en llamas por la acción de grupos violentos que reclaman por el encarecimiento de la vida, la exsenadora y excandidata presidencial, Paloma Valencia se pronunció sobre la jornada de protestas, en medio del tenso clima que están generando las disposiciones del Gobierno nacional a través de la firma del Decreto 1525 de 2026, que modifica el protocolo de actuación de la Policía en las movilizaciones.

A través de su cuenta de X, la excongresista uribista señaló que la enseñanza que dejan las fuertes imágenes de centenarias edificaciones envueltas en fuego no están destantes con los hechos de violencia ocurridos en Colombia durante el Paro Nacional de 2021.

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“Lo de Francia no es nuevo para nosotros: ya vimos encapuchados quemar ciudades enteras en el Paro Nacional de 2021”, escribió Valencia.

De hecho, en ese mensaje, sostuvo que la respuesta frente a los episodios de violencia debe impedir que quienes participan en disturbios oculten su identidad.

“La lección es la misma en cualquier país: cuando se le permite a la violencia esconder el rostro, termina haciéndole mucho daño al país”, añadió Valencia.

Mensaje de Paloma Valencia sobre los disturbios en Francia - crédito @PalomaValenciaL/X

Dicha publicación corresponde con los recientes anuncios realizados por el presidente Abelardo de la Espriella sobre “los encapuchados”, que protagonizaron un hecho de “terrorismo urbano” con bloqueos y disturbios en el centro de Bogotá, en la jornada previa a las marchas del 14 de octubre de 2026. A ellos les dijo “bandididos”, según sus declaraciones en su cuenta de X.

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El mandatario, de hecho, ha sido enfático en su contrariedad con los manifestantes que se cubren sus rostro para cometer actos de violencia.

Luego de la firma del nuevo decreto sobre la protesta, el jefe de Estado aseguró que va “a garantizar siempre la protesta pacífica, pero jamás vamos a permitir que los violentos se tomen las calles, que cierren vías, que atropellen los derechos de millones de colombianos que sí quieren trabajar y sacar el país adelante”.

Presidente Abelardo de la Espriella sobre encapuchados en el centro de Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Acuérdense que los que quieren incendiar el país nuevamente son los que quebraron a Colombia, los que se robaron todo, los que empoderaron a los narcoterroristas y esos son ahora los que con bloqueos y llamamientos a incendiar el país quieren salvar la patria”, dijo a través de un video que publicó en redes sociales.

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Qué dice el nuevo decreto sobre los rostros cubiertos en las protestas

El decreto 1525 de 2026 establece de manera expresa que la presencia de personas con el rostro cubierto no puede ser usada, por sí sola, como motivo para calificar una protesta como violenta ni para restringirla.

No obstante, las autoridades intervendrán cuando desde el comienzo de una concentración se detecten armas, explosivos, agresiones, retenciones o ataques contra personas e infraestructura.

Aunque el decreto permite intervenir de forma inmediata frente a esos hechos, se aclara que esa decisión “en ningún caso” puede fundarse en la convocatoria, el contenido político de la protesta, los discursos previos o la presencia de manifestantes con la cara cubierta.

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En la práctica, la norma separa el uso de capuchas, tapabocas u otros elementos para cubrir el rostro de los actos que sí pueden ser considerados violentos.

Este fue el mensaje del presidente tras la firma del decreto 1525 de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre estos últimos, menciona las agresiones contra terceros, miembros de la fuerza pública, misiones médicas o periodistas; el porte o uso de armas; la retención de personas y la destrucción de bienes públicos o privados.

El Gobierno sostiene que esta regla busca aplicar el principio de diferenciación: preservar las garantías de quienes protestan pacíficamente, incluso si están en el mismo lugar donde ocurren hechos violentos, mientras se actúa de forma focalizada contra los presuntos responsables.

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No obstante, el presidente De la Espriella aseguró que en el país “no existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y por supuesto, no existe el derecho a sembrar caos”.

“Tampoco vamos a permitir que ciudadanos ajenos a las manifestaciones terminen pagando las consecuencias de actos violentos. Los hechos de violencia serán documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes (...) ¿Qué permite este decreto? Hacer lo que hay que hacer para atacar el vandalismo, el terrorismo urbano disfrazado de protesta. Insisto, todas las manifestaciones pacíficas que quieran, pero aquellos que recurran a la violencia sentirán todo el peso y la contundencia del Estado", dijo el mandatario.

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