Colombia

Hijo de Greeicy Rendón habla a la perfección un segundo idioma: “Le tocó aprender para hablar con Kai”

La artista colombiana compartió una conversación cotidiana con el niño, fruto de su relación con Mike Bahía, que generó comentarios entre los usuarios

La cantante compartió un video en el que habla con el niño sobre colores y dibujos, una charla que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales - crédito @greeicybaila/ TikTok

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Greeicy Rendón compartió una conversación en inglés con su hijo Kai, un video que mostró la forma en que el niño se comunica con su madre en ese idioma. La publicación, difundida en la cuenta de TikTok de la cantante, generó reacciones entre sus seguidores por la soltura del pequeño durante el intercambio.

Kai es hijo de la artista colombiana y del cantante Mike Bahía. En la grabación, madre e hijo hablaron sobre colores, dibujos y pintura, en una charla cotidiana que permitió escuchar las respuestas del niño en inglés.

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El contenido se sumó a las publicaciones que Greeicy comparte de forma ocasional sobre su vida familiar. Esta vez, el foco estuvo en el aprendizaje del idioma y en la interacción entre la cantante y su hijo.

Kai, el hijo de Greeicy, habla en inglés con fluidez y ella aprendió para entenderlo - crédito @greeicy/ Instagram
Kai, el hijo de Greeicy, habla en inglés con fluidez y ella aprendió para entenderlo - crédito @greeicy/ Instagram

Kai respondió preguntas sobre colores y dibujos en inglés

En el video, Greeicy Rendón conversa con Kai acerca de los colores que le gustan y de su interés por dibujar y pintar. El niño responde en inglés y sigue el hilo de las preguntas que le plantea su madre.

El uso del inglés fue el elemento que concentró la atención de los usuarios. Varios seguidores destacaron que el niño se expresara en esa lengua durante el video y comentaron la pronunciación que percibieron en sus intervenciones.

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La publicación mostró una faceta de Greeicy alejada de los escenarios y los lanzamientos musicales. También dejó en evidencia su avance en el inglés, un idioma que antes no hablaba con fluidez. Ese detalle generó reacciones entre los usuarios en la sección de comentarios.

Greeicy mostró su avance con el idioma en una charla cotidiana junto a su hijo - crédito @greeicybaila/ TikTok
Greeicy mostró su avance con el idioma en una charla cotidiana junto a su hijo - crédito @greeicybaila/ TikTok

“Greeicy aprendió inglés para hablar con Kai, qué linda”, “Los amooo, a Greeicy le tocó aprender si o si”, “hoy sentí envidia de Kai hablando inglés tan fluido y no entenderle nada”, “Aquí las que aprendimos inglés para hablar con nuestros bebés”, “Wow, el mejor open English, el de Kai”, “Nos dio inglés🤓 nos dio disfraz🥸 nos dio ternura🥹“, ”Ni Duolingo le hubiera enseñado tanto ingles a Greeicy".

Greeicy contó cómo la investigación contra su padre afectó su regreso a los escenarios

El video en el que Greeicy conversó en inglés con su hijo Kai mostró una faceta cotidiana de la cantante, alejada de los escenarios. Sin embargo, la artista también atraviesa un momento personal marcado por el proceso judicial que involucra a su padre, Luis Alberto Rendón Melo.

En una reciente entrevista, Greeicy habló del impacto emocional que tuvo la investigación en su familia y admitió que llegó a considerar alejarse de la música por el temor a las reacciones del público.

La situación judicial de Luis Alberto Rendón Melo, padre de Greeicy, tuvo un impacto directo en la vida personal y profesional de la cantante. La artista relató que, cuando la investigación se hizo pública, atravesó un período de presión que la llevó a pensar en alejarse de los escenarios por temor a la reacción del público.

Greeicy Rendón - Luis Alberto Rendón
La cantante habló sobre la presión que enfrentó por el proceso judicial contra su padre - crédito @greeicy/ Instagram

Rendón Melo fue capturado en octubre de 2025 por su presunta participación en los delitos de secuestro simple y tortura agravada. El proceso se relaciona con un hecho que habría ocurrido en mayo de 2023 en una finca de Rionegro, Antioquia, propiedad de la cantante. La Fiscalía investiga la presunta retención y agresión de dos trabajadores, luego de que surgieran sospechas sobre el robo de una caja fuerte con dinero y objetos de valor.

El padre de la artista no aceptó los cargos y permanece bajo medida de aseguramiento domiciliaria mientras el proceso judicial avanza. En marzo de 2026 comenzó el juicio en su contra, dentro de una investigación que cuenta con 33 elementos probatorios, entre documentos, testimonios e informes periciales.

Durante una conversación con la presentadora dominicana Clarissa Molina, Greeicy habló de las consecuencias emocionales que tuvo la exposición pública del caso. La cantante evitó referirse a detalles del expediente y se concentró en cómo vivió ese momento junto a su familia.

Es una historia demasiado triste e injusta en su momento”, expresó la caleña. Luego explicó que fueron meses difíciles para su entorno cercano: “Pasaron unos meses con algo en la familia, que es la cosa más dolorosa del mundo”.

Greeicy describió la situación como un período difícil para su entorno cercano - crédito @greeicy/Instagram
Greeicy describió la situación como un período difícil para su entorno cercano - crédito @greeicy/Instagram

La cantante recordó que dudó sobre la posibilidad de retomar su agenda artística. Según relató, la presión de los comentarios, las críticas y la información que circulaba sobre su padre hizo que imaginara una reacción adversa del público durante sus conciertos.

Yo sentía que me iban a tirar tomates. Yo decía: ‘No quiero volver’”, dijo al hablar sobre su regreso a los escenarios. La intérprete explicó que le resultaba complejo enfrentar opiniones de personas que ya habían asumido una postura sobre una situación que afectaba a su familia.

Greeicy sostuvo que no quería sentirse obligada a explicar el caso ante cada cuestionamiento. “Para mí es muy difícil decir: ‘Ven, te cuento la historia’”, señaló. También dejó claro que decidió mantenerse firme frente a las interpretaciones externas sobre el proceso judicial.

“Mírame como me quieras mirar, piensa lo que quieras de mí, ciérrame las puertas que quieras, yo estoy tranquila con lo que sé”, afirmó la artista, quien es pareja del cantante Mike Bahía.

El conocido “Cachorro” Rendón, originario de Cali, dejó en pausa su carrera musical durante 14 años que vivió en Europa, aunque nunca abandonó los escenarios latinos - crédito @greeicy/ Instagram
Greeicy afirmó que se mantuvo tranquila frente a las opiniones que circularon sobre el proceso - crédito @greeicy/ Instagram

La cantante señaló que el apoyo de sus padres y de sus familiares fue determinante para atravesar la crisis. Pese a las reacciones que enfrentó fuera de casa, explicó que su entorno le permitió conservar una sensación de calma.

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