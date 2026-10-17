Colombia

Salario mínimo de 2027: Exlíder de la CUT reveló la cifra que se estaría planeando pedir en la mesa, sería superior al del 2026

Fabio Arias, que salió de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que el porcentaje planteado se debe a la inflación

La medida comenzó a regir desde el miércoles 15 de julio de 2026 en el país - crédito fotocomposición Imagen Ilustrativa Infobae | Archivo Colprensa / Manuel Saldarriaga Quintero
Desde ya empezaron a conocerse las primeras propuestas para la negociación del salario mínimo de 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Fabio Arias, exlíder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que los trabajadores llevarán a la mesa de concertación una propuesta de aumento de 38,5% para el salario mínimo de 2027. El dirigente dijo a Caracol Radio que la cifra busca reducir la brecha entre los ingresos actuales y el denominado salario vital.

Arias sostuvo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó en 48 puntos el desfase entre el salario mínimo y el salario vital en Colombia. También señaló que el aumento aplicado durante el Gobierno de Gustavo Petro fue de 23,7%, pero que, después de descontar la inflación, representó un incremento de 18%, por lo que aún quedarían 32 puntos pendientes.

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“De tal manera que, si sumamos lo que decíamos en el momento, que eran 50 puntos lo que nos debían, que era la brecha de la diferencia entre salario mínimo y salario mínimo vital, pues nos quedan debiendo 32 puntos. Como aproximadamente la inflación de este año va a terminar como en 6,5%, entonces tenemos que entrar pidiendo el 38,5%”, mencionó.

La cifra será revisada por el Comando Nacional Unitario antes de que los trabajadores la presenten formalmente ante la Comisión de Concertación. La agenda dejó tiempo para comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre y una nueva revisión de los planteamientos el 13 de octubre.

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La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa
Fabio Arias dejó hace unos días la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores - crédito Colprensa

La Comisión de Concertación deberá definir el incremento a más tardar el 15 de diciembre si existe consenso entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Si no hay acuerdo, las partes deberán explicar por escrito sus posiciones en las 48 horas siguientes, y el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para fijar el nuevo monto, que regirá desde el 1 de enero de 2027.

Reforma laboral, otro punto a revisar

Las empresas colombianas deberán prever para 2027 un posible aumento del salario mínimo de entre 8% y 9,5%, junto con los costos adicionales de la reforma laboral que modificará recargos, jornadas y modalidades de contratación. La combinación de esas variables obligará a revisar presupuestos, nóminas y planes de vinculación antes de definir la operación del próximo año.

Según el diario La República, la inflación será otra referencia para la negociación salarial. Las estimaciones del Banco de la República indican que el indicador cerraría 2026 en 6,77%, aunque el incremento definitivo del salario mínimo para 2027 todavía no está definido.

Crowe Colombia evaluó tres escenarios de incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 con variaciones de 6,29%, 8% y 10% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El salario mínimo de 2026 se encuentra en dos millones de pesos, junto con el subsidio de transporte - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Juan Pablo López, socio de López & Asociados, advirtió que el cálculo no puede limitarse al salario básico. Las compañías deberán medir el efecto conjunto de las nuevas obligaciones sobre sus costos laborales y su capacidad operativa.

El recargo por trabajar en días de descanso obligatorio y festivos pasará de 90% a 100% desde julio de 2027. La medida afectará especialmente a las organizaciones que deben sostener actividades durante fines de semana y festivos, aunque su alcance dependerá de la cantidad de trabajadores involucrados y de la distribución de las jornadas.

La jornada máxima de 42 horas semanales, vigente desde julio de 2026, deberá aplicarse junto con las disposiciones sobre trabajo nocturno y recargos. La Ley 2466 de 2025 también introdujo cambios en los contratos a término fijo y por obra o labor, además de nuevas obligaciones para los empleadores.

La jornada laboral en Colombia se reduce a un máximo de 42 horas semanales a partir del 15 de julio, impactando el sector laboral - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La jornada laboral en Colombia se redujo a un máximo de 42 horas semanales desde el 15 de julio, impactando el sector laboral - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Los presupuestos en materia laboral deben incluir, además de proyecciones realistas del incremento del salario mínimo, los nuevos costos derivados de la reforma laboral, especialmente en materia de jornada, aprendices y condiciones de contratación”, señaló López.

Las empresas con operaciones continuas o una alta dependencia de mano de obra enfrentan un escenario particular. La continuidad de los turnos durante fines de semana, la reorganización de horarios y el cumplimiento de las nuevas condiciones laborales pueden generar costos distintos según cada modelo operativo.

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