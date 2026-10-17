Luis Díaz se llevó todos los elogios en Bayern Múnich por sus tres anotaciones ante Leipzig: “El mejor jugador de la goleada”

Luis Díaz abrió la goleada y marcó tres goles en el 6-1 del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig por la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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Luis Díaz pasó de ser criticado en el inicio de la temporada 2026/2027 en Alemania, por la falta de gol y el bajón de rendimiento, a reportarse con cuatro goles en dos partidos, en los últimos cinco días, luego de anotar triplete con el Bayern Múnich frente al Leipzig, en la goleada 6-1.

La prensa alemana llenó de elogios al colombiano por su presentación en la Bundesliga, pues llevaba algunos encuentros en los que no podía celebrar y generó dudas acerca de su nivel después del Mundial 2026, ya que le fue mal con la selección Colombia porque tampoco anotó.

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De esta manera, Luis Díaz quiere recuperar la versión de la temporada pasada, en la que fue pieza clave para el entrenador Vincent Kompany en el camino a los títulos de Bundesliga y la Copa de Alemania, además de alcanzar las semifinales de la Champions League.

“Liderado por un excepcional Luis Díaz”

Son muchos los comentarios sobre la actuación del colombiano, que sacudió al equipo luego de empatar los últimos dos encuentros y le pasó por encima al Leipzig, además de que eso le permitió llegar al liderato de la Bundesliga para aspirar a defender la corona en ese país.

El diario Bild informó lo siguiente: “El jugador del partido fue el extremo Luis Díaz. El colombiano anotó tres goles y fue el mejor jugador de la goleada. ¡Un alivio para la estrella del ataque! En las primeras semanas de la temporada había desperdiciado numerosas ocasiones y solo había marcado dos goles antes de este encuentro”.

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Luis Díaz fue la figura indiscutida del partido entre el Bayern y el Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Por su parte, el medio alemán Kicker destacó la manera como el guajiro lideró a los bávaros: “Con una victoria contundente ante el RB Leipzig. Frente a un conjunto sajón totalmente desbordado, los muniqueses —y en particular Luis Díaz— hicieron lo que quisieron. Los visitantes no opusieron resistencia alguna”.

El portal Sky Sports se enfocó en cómo el Bayern cambió de actitud en los últimos días gracias a “Lucho”: “Liderado por un excepcional Luis Díaz, el FC Bayern de Múnich no dio ninguna opción al RB Leipzig en el partido más importante de la Bundesliga. El colombiano anotó tres goles y fue la figura clave de un equipo bávaro que desahogó su frustración tras los empates ante el Augsburgo y Viking”.

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Luis Díaz encabeza con un triplete la fiesta goleadora del Bayern en la Bundesliga - crédito RONALD WITTEK/EFE/EPA

Otro medio que elogió al colombiano fue Der Spiegel: “El Bayern Múnich había mostrado cierta inestabilidad últimamente, pero ahora ha goleado al RB Leipzig. Esto se debió al triplete de Luis Díaz y a un jugador que parecía estar en todas partes”.

Así fue la goleada del Bayern

El colombiano abrió el marcador a los 12 minutos con una definición cruzada, luego de controlar un pase elevado de Joshua Kimmich y ganar en velocidad dentro del área. A los 26, asistió a Aleksandar Pavlovic con un pase atrás que dejó al mediocampista en posición de remate.

Michael Olise amplió la ventaja a los 34 minutos tras recibir de Kane y definir con la zurda desde la medialuna. El francés también participó en la jugada del quinto gol, que terminó con Kane frente al arco después de una combinación entre Díaz y Nathaniel Brown.

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Bayern volvió al liderato de la Bundesliga con la goleada 6-1 sobre el Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Díaz completó su segundo triplete con el Bayern al minuto 69, después de recibir un córner en corto, avanzar junto a la línea del área y sacar un remate ajustado al segundo palo. Antes, había marcado el cuarto tanto a los 47 minutos con un derechazo con curva, tras recortar hacia el centro y aprovechar una habilitación de Harry Kane. Andrija Maksimovic descontó para Leipzig en el primer minuto agregado.

El delantero colombiano suma cinco goles en la temporada: también le marcó a Stuttgart y anotó en el empate 3-3 ante Viking por la Champions League. Su primer triplete con el Bayern había sido contra Hoffenheim, en febrero, mientras que el otro de su carrera lo consiguió en 2024 con Liverpool ante Bayer Leverkusen.

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