Deportes

Grupo Sencia respondió a Juan David Quintero por denuncia relacionada al dinero de BTS para la recuperación de la grama de El Campín

La administradora del estadio sostuvo que el alquiler para los recitales incluye partidas destinadas al cuidado del césped y de la infraestructura, aunque no detalló el destino de los recursos mencionados por el concejal de Bogotá

El concejal Juan David Quintero pidió explicaciones al Grupo Sencia sobre el uso de 900 mil dólares destinados al cuidado de la grama. Así respondió la APP - crédito montaje cortesía Grupo Sencia y @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero pidió explicaciones al Grupo Sencia sobre el uso de 900 mil dólares destinados al cuidado de la grama. Así respondió la APP - crédito montaje cortesía Grupo Sencia y @JD_Quinteror/X
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Sencia, el consorcio administrador del estadio Nemesio Camacho El Campín, respondió este sábado 17 de octubre a los cuestionamientos sobre el estado de la cancha tras los conciertos de BTS, formulas por el concejal Juan David Quintero, con un reporte técnico detallado sobre las condiciones del césped y una aclaración sobre los términos del contrato firmado para los recitales.

El cabildante perteneciente al Nuevo Liberalismo compartió un video en horas de la mañana, donde reveló que, por concepto de los conciertos del 2 y 3 de octubre. la banda surcoreanda habría destinado USD 900.000 para mantenimiento de la grama. Sobre ese monto, pidió explicaciones a Sencia del destino que se le dio en los trabajos de recuperación del césped.

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El concejal de Bogotá Juan David Quintero afirmó que la banda coreana BTS habría pagado 900 mil dólares para el mantenimiento de la grama en el estadio El Campín - crédito Sumininistrado infobae

En las horas posteriores, la alianza público-privada (APP) respondió a través de sus redes sociales con una serie de publicaciones. En un inicio, difundió los momentos correspondientes a un encuentro con integrantes del Concejo de Bogotá en las instalaciones del estadio capitalino.

“Esta mañana recibimos en el estadio Nemesio Camacho la visita de concejales de Bogotá, a quienes presentamos en detalle el Plan Integral de Mantenimiento de la grama”, señaló la empresa en su cuenta de X.

Los integrantes del Concejo de Bogotá conocieron el Plan Integral de Mantenimiento durante una visita a las instalaciones del estadio, realizada el sábado 17 de octubre - crédito @SenciaBogota/X
Los integrantes del Concejo de Bogotá conocieron el Plan Integral de Mantenimiento durante una visita a las instalaciones del estadio, realizada el sábado 17 de octubre - crédito @SenciaBogota/X

La compañía calificó la reunión como “un espacio de diálogo técnico para escuchar sus inquietudes, resolver preguntas y atender sus requerimientos”, y agregó que puso a disposición de los concejales “todos nuestros canales de comunicación para mantener un diálogo directo, permanente y transparente”.

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Cabe recordar que el viernes 16 de octubre tuvo lugar una sesión de control político a Sencia, pero ni su CEO Mauricio Hoyos ni algún representante de la APP compareció en la misma.

La empresa aclaró con quién firmó el contrato por el concierto

En un mensaje posterior, Sencia precisó que el monto expresado por el concejal Quintero formaba parte de la firma de los contratos por las presentaciones de la agrupación de K-Pop.

“El contrato para el concierto de BTS en el Estadio Nemesio Camacho fue celebrado entre Sencia y Páramo”, indicó el consorcio, en referencia a la productora encargada de la organización de los recitales.

El consorcio administrador aclaró que el contrato para los espectáculos de BTS se firmó con la productora Páramo, y que los contratos habituales de alquiler del recinto incluyen la conservación del campo y de la infraestructura - crédito @SenciaBogota/X
El consorcio administrador aclaró que el contrato para los espectáculos de BTS se firmó con la productora Páramo, y que los contratos habituales de alquiler del recinto incluyen la conservación del campo y de la infraestructura - crédito @SenciaBogota/X

La empresa explicó además el funcionamiento habitual de este tipo de acuerdos. “Como sucede en cualquier escenario de eventos, todos los organizadores que hacen uso del estadio pagan un alquiler que incluye componentes destinados al mantenimiento de la grama y de la infraestructura”, señaló. Según Sencia, los costos referidos por Quintero –mismos que no confirmó ni negó—, “forman parte de la operación habitual del escenario y buscan garantizar su cuidado y conservación”.

Con esta explicación, el consorcio buscó encuadrar el pago asociado al mantenimiento del césped dentro de los términos ordinarios de alquiler del recinto. Sin embargo, en la publicación no se brindó un desglose detallado de los recursos denunciados por Quintero.

Así está la grama de El Campín para el partido entre Millonarios y Jaguares por la Liga BetPlay

Sencia compartió los resultados de la evaluación al campo de juego realizada horas antes del partido entre Millonarios y Jaguares - crédito @SenciaBogota/X
Sencia compartió los resultados de la evaluación al campo de juego realizada horas antes del partido entre Millonarios y Jaguares - crédito @SenciaBogota/X

En otra publicación, Sencia compartió los resultados de una evaluación realizada el 17 de octubre, que tomó como referencia el sistema de calificación de la FIFA para campos de césped natural.

El informe, publicado tres horas antes del compromiso entre ambos clubes, arrojó los siguientes resultados:

  • Altura del césped de 20 milímetros, dentro del rango satisfactorio de hasta 21 milímetros
  • Rodadura del balón de 8,34 metros, dentro del rango de 4 a 10 metros
  • Resistencia rotacional de 25,1 newton-metro, también en el rango satisfactorio
  • Infiltración de agua de 130 milímetros por hora, dentro del rango de 40 a 150 milímetros por hora
  • Compactación del terreno de 161,1 psi, dentro del rango satisfactorio de 160 a 200 psi
  • Uniformidad superficial de más o menos 20 milímetros, calificada como excelente
  • Humedad promedio del campo de 54,3%

Con esta información, Sencia buscó mostrar que el terreno de juego se encuentra, según sus propias mediciones, dentro de los parámetros considerados aceptables por la normativa internacional.

Por otra parte, cabe señalar que El Campín, tras anunciarse el traslado del concierto de Fonseca al Vive Claro para el próximo 24 de octubre, todavía tiene pendientes por realizarse los conciertos de Ryan Castro (31 de octubre), Los Tigres del Norte (7 de noviembre), Megaland Bacano (20 de noviembre), el concierto vallenato Juntos De Nuevo (21 de noviembre) y las tres fechas de Karol G (4, 5 y 6 de diciembre).

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