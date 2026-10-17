Contraloría reactivó el concurso de méritos tras órdenes judiciales y un desacato por demoras: estas son las nuevas fechas del proceso

Los aspirantes afectados materialmente por el terremoto del 10 de agosto de 2026 podrán presentar reclamaciones extraordinarias entre el 3 y el 5 de noviembre, siempre que hayan acreditado su condición de damnificados dentro del plazo establecido - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Contraloría

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La Contraloría General de la República publicó el nuevo cronograma de las actividades pendientes del Concurso Abierto de Méritos 2024-2026, luego de que el Consejo Superior de Carrera Administrativa aprobara los ajustes durante la sesión del 16 de octubre de 2026. La decisión se adoptó en cumplimiento de varios fallos judiciales que ordenaron reactivar el proceso de selección y continuar con las etapas que permanecían pendientes.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la habilitación de un periodo extraordinario de reclamaciones para las personas materialmente afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La posibilidad estará disponible únicamente para los aspirantes identificados que hayan presentado el Registro Único de Damnificados, expedido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) o por la autoridad local correspondiente.

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De acuerdo con la entidad, los beneficiarios de esta medida podrán presentar sus solicitudes a través del portal del concurso, con el propósito de controvertir los resultados de la prueba de análisis de antecedentes publicados el 24 de agosto de 2026. La Universidad de Antioquia, encargada de la operación técnica y logística del proceso, deberá comunicar directamente a los aspirantes afectados las condiciones de acceso a esta etapa.

Reclamaciones y fechas para continuar el proceso

El cronograma establece que el 30 de octubre de 2026 se publicarán los resultados de la prueba de análisis de antecedentes correspondientes a la convocatoria número 474-25, sede Yopal, Casanare. Posteriormente, entre el 3 y el 5 de noviembre, se recibirán las reclamaciones relacionadas con esa convocatoria y las solicitudes de los aspirantes reconocidos como afectados por el terremoto.

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La medida diferencial no modifica la situación jurídica de los demás participantes, quienes continuarán sujetos a las condiciones previamente establecidas en el concurso. Según el documento, la habilitación de la plataforma para las reclamaciones extraordinarias se limitará a los procesos afectados por el sismo y a las personas que acrediten la condición requerida.

El 12 de noviembre está prevista la publicación de las respuestas a las reclamaciones de análisis de antecedentes, junto con el listado explicativo de las decisiones adoptadas. La programación también contempla el envío de comunicaciones electrónicas a los participantes identificados como damnificados y la divulgación de la disponibilidad de los resultados en las redes sociales oficiales de la Contraloría.

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El 17 de noviembre, la Universidad de Antioquia deberá enviar avisos informativos sobre la gestión de certificados electorales o certificados de discapacidad, documentos que pueden ser necesarios para resolver empates en los resultados finales. Esta comunicación también busca advertir oportunamente a quienes hayan perdido documentos como consecuencia del terremoto, para que puedan adelantar los trámites correspondientes.

Los resultados definitivos consolidados de la prueba de análisis de antecedentes están programados para el 19 de noviembre de 2026. Después, entre el 20 y el 23 de noviembre, se recibirán los certificados requeridos para dirimir empates, mientras que la publicación de los resultados de desempate está prevista para el 25 de noviembre.

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Sobre las listas de elegibles

La expedición de las resoluciones con las listas de elegibles quedó programada para el 15 de enero de 2027. Las solicitudes de aclaración por errores aritméticos o de digitación podrán presentarse entre el 18 y el 22 de enero - crédito Colprensa

El calendario incluye una sesión para realizar un sorteo en los casos en que persista un empate, programada para el 27 de noviembre. La Contraloría precisó que esta actividad se llevará a cabo únicamente cuando sea necesario y que se informará a los participantes la fecha correspondiente para su realización en la sede de Bogotá.

El 30 de noviembre se publicarán los resultados consolidados del concurso por convocatoria y sede de trabajo. A continuación, entre el 1 y el 3 de diciembre, los aspirantes podrán solicitar aclaraciones por errores aritméticos relacionados con esos resultados. La respuesta a dichas solicitudes está prevista para el 10 de diciembre.

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La publicación de las resoluciones con las listas de elegibles por convocatoria y sede de trabajo quedó fijada para el 15 de enero de 2027. El cronograma también contempla un periodo del 18 al 22 de enero para presentar aclaraciones por errores aritméticos o de digitación en las listas, y establece que las respuestas a esas solicitudes se publicarán entre el 25 de enero y el 3 de febrero.

La reanudación del proceso se produjo después de que el Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa ordenara levantar la suspensión y publicar un calendario actualizado - crédito Colprensa

La actualización del calendario se produce después de las actuaciones judiciales relacionadas con la suspensión del concurso, que busca proveer 3.144 cargos de carrera administrativa en la Contraloría. El proceso había quedado detenido desde el 17 de septiembre de 2026, luego de las medidas adoptadas para atender la situación de los aspirantes afectados por el terremoto.

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El Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa ordenó levantar la suspensión y reanudar las etapas pendientes, con un plazo de 48 horas para activar nuevamente el proceso y publicar un calendario actualizado. Posteriormente, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta abrió, el 9 de octubre, un incidente de desacato contra el vicecontralor general, Francisco José Chaux, y otros tres funcionarios, para establecer si cumplieron la orden judicial.