Petro reaccionó a decisión de De la Espriella de retirar la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos: “Lo que quiere borrar es un proceso de paz exitoso”

Petro reaccionó a decisión de Abelardo de la Espriella de retirar la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos - crédito Colprensa/Reuters

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó retirar de los espacios públicos las imágenes y elementos vinculados con Carlos Pizarro León Gómez, excomandante de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), al considerar que esas representaciones constituyen una exaltación del terrorismo incompatible con su administración.

La instrucción fue dirigida a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, durante una visita a la sede de la cartera. El togado sostuvo que quienes estuvieron vinculados con organizaciones armadas no pueden ser presentados como figuras históricas dentro de las instituciones estatales.

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“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, manifestó De la Espriella.

En sus declaraciones, el jefe de Estado afirmó que no aceptará expresiones que, desde su perspectiva, impliquen apología al terrorismo. “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, declaró.

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Con respecto a la orden, el expresidente Gustavo Petro cuestionó al líder del movimiento Defensores de la Patria en sus redes sociales por su postura sobre Carlos Pizarro y sostuvo que “lo que quiere borrar de la memoria del pueblo colombiano es un proceso de paz exitoso”. El dirigente vinculó esa discusión con la memoria de los acuerdos que pusieron fin a conflictos armados.

Petro afirmó en su cuenta de X que calificar a Pizarro de terrorista busca “olvidar la paz y no olvidar la guerra”. También atribuyó esa posición a “un grupo de negociantes oscuros en el poder” que pretende que Colombia permanezca “en el narcotráfico y la violencia”.

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Al referirse al uso de la violencia, Petro definió el terrorismo como la producción de miedo sobre una sociedad mediante métodos violentos. Añadió que, si ese objetivo busca imponer una tiranía, se trata de “terrorismo de Estado”.

El expresidente de la República definió el terrorismo como la producción de miedo sobre una sociedad mediante métodos violentos - crédito @petrogustavo/X

El líder de la oposición señaló que en Colombia existe ese tipo de violencia y mencionó a De la Espriella: “El ejemplo lo da Abelardo cuando apunta con fusiles a la gente en sus propias reuniones públicas”.

Petro distinguió la insurgencia armada de los ataques contra civiles. “Cuando una persona lleva a destruir un edificio lleno de gente civil, no es un insurgente, sino un terrorista”, afirmó.

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También citó el caso de Simón Bolívar, quien “liberó a través de una guerra a cinco colonias y las transformó en repúblicas”. Para Petro, ese hecho fue “un acto de insurgencia armada para reemplazar un Estado por otro”.

“Cuando un Estado lleva a un bombardeo sobre la población civil, es un Estado terrorista”, concluyó.

María José Pizarro respondió a Abelardo de la Espriella por declaraciones contra Carlos Pizarro

Pizarro criticó los señalamientos que hizo el presidente De la Espriella - crédito @PizarroMariaJo/X

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro responsabilizó al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier situación que pudiera afectar a su familia, después de que el abogado calificara como terrorismo las expresiones artísticas sobre su padre, Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla M-19 y candidato presidencial asesinado durante su campaña.

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A su juicio, la intención es eliminar de la memoria pública la figura de su padre, muerto el 26 de abril de 1990 mientras aspiraba a la Presidencia por la Alianza Democrática. Pizarro sostuvo que la discusión excede la historia de su familia y alcanza al pensamiento de izquierda en Colombia. También vinculó las declaraciones del mandatario con una amenaza contra la memoria, la vida y la dirigencia de ese sector político.

La exsenadora responsabilizó al jefe de Estado por cualquier situación que pueda ocurrirle a su familia, luego de que el presidente calificara al líder del M-19 de “terrorista” - crédito @PizarroMariaJo/X

La excongresista sostuvo que el intento de proscribir la figura de Carlos Pizarro fortalecería su legado vinculado a la paz. “Carlos Pizarro está más vivo que nunca y el intento de Abelardo de la Espriella por proscribir su memoria, su figura, solo está haciendo más grande su legado de paz en Colombia (...) Mi padre es un símbolo de rebeldía contra la tiranía, frente al oprobio, que es precisamente lo que representa Abelardo de la Espriella, autoritarismo y fascismo”, declaró en el video.

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