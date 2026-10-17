La dura lesión que sufrió figura del fútbol colombiano al estilo de Neymar en Brasil 2014: le fracturaron tres vértebras, explicó médico del equipo

El médico explicó que la entrada del defensor de Bucaramanga hacia el delantero del cuadro antioqueño le provocó la lesión en tres vértebras-crédito @AguilasDoradas/X

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El 13 de octubre de 2026, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas empataron a un gol en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

Pero el detalle que marcó el partido fue la dura lesión que sufrió el delantero Ricardo “el Caballo” Márquez tras una dura entrada que sufrió por parte del volante Fabry Castro.

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En este contexto, el 16 de octubre de 2026, el cuadro antioqueño publicó un video con el dictamen médico de Carlos Castro sobre la lesión que sufrió Márquez tras la entrada del jugador del Bucaramanga al 90+1 de partido.

El doctor Carlos Castro explicó la lesión que sufrió Márquez-crédito Águilas Doradas

Márquez sufrió fracturas en tres vértebras durante el partido contra Bucaramanga, tras recibir una falta, y estará fuera de competencia entre 8 y 10 semanas. El equipo antioqueño informó que el atacante se perderá el resto de la temporada y así lo informó el médico:

“Ricardo Luis Márquez recibió un trauma contuso en la columna vertebral, en la zona lumbar izquierda. Con la evaluación médica lo encontramos con muchísimo dolor y en la tomografía encontramos que tiene tres fracturas en las vértebras L2, L3 y L4. en la apófisis transversa. En mi opinión es una lesión severa de alta gravedad porque es un deportista que se debe alejar de las canchas aproximadamente entre 8 a 10 semanas.”

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Y añadieron: “La vertebral nuestra es parecida al hueso que tienen algunas personas cuando comen espinazo. La vértebra tiene puntas. La de ellas, la del ladito izquierdo, se separó, se fracturó y necesitamos que en esas tres vértebras se unan los huesitos. Ya le empezamos fisioterapia y estamos esperando el concepto de neurocirugía para ver si es necesario cirugía o no”.

La jugada no fue revisada por el VAR y no hubo sanción disciplinaria contra Fabry Castro, señalado como el autor de la falta. Águilas Doradas empató 1-1 como visitante ante Bucaramanga y enfrentará a Deportes Tolima el 18 de agosto de 2026 a las 2:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

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Así fue el empate entre Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga extendió a doce partidos su invicto en la Liga BetPlay tras empatar 1-1 con Águilas Doradas-crédito Jaime Moreno/Colprensa

Bucaramanga empató 1-1 con Águilas Doradas en el partido aplazado de la séptima fecha de la Liga BetPlay, después de que un penalti en el minuto 90+9 frustrara su victoria en el estadio Américo Montanini. El equipo dirigido por Pablo Peirano extendió a 12 partidos su invicto del semestre.

El resultado dejó al conjunto santandereano con 24 puntos en 12 encuentros y en la tercera posición de la tabla general. Su campaña reúne seis triunfos y seis empates, mientras que Águilas Doradas llegó a 16 unidades y permanece en el puesto 11, fuera del grupo de los ocho mejores.

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Bucaramanga intentó asumir el control de la posesión desde el inicio y Emerson Batalla generó una de las primeras aproximaciones con un remate de izquierda a los cinco minutos.

El juego se concentró en la mitad de la cancha, con faltas frecuentes y escasas opciones claras. Anthony Vásquez probó de cabeza a los 17 minutos, pero su intento salió por el costado derecho de la portería local.

Luciano Pons respondió para Bucaramanga a los 23 minutos con un disparo rasante desde fuera del área. Aldair Gutiérrez también intentó sorprender desde una posición escorada tras recibir una asistencia de Omar Albornoz.

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El arquero Jorge Soto anotó el gol del empate definitivo desde el punto penal en el minuto 90+9-crédito Jaime Moreno/Colprensa

Fabry Castro había avisado con un remate desde fuera del área luego de un pase de Fabián Sambueza, aunque el balón se fue por el costado izquierdo. A los 34 minutos, el mediocampista apareció en el centro del área y definió de derecha, por debajo y junto al palo izquierdo, para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, Águilas Doradas tuvo más posesión y buscó el empate, mientras el equipo local cedió terreno y apostó por el contragolpe. La defensa auriverde resistió los ataques visitantes hasta la última jugada.

Cristopher Fiermarín cometió una falta dentro del área en el minuto 90+9 y el árbitro señaló penalti. Jorge Soto, arquero de Águilas Doradas, ejecutó el cobro y convirtió el gol que fijó el 1-1 definitivo.

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El empate le impidió al Leopardo alcanzar su séptima victoria del semestre ante su afición. Para el conjunto antioqueño, la igualdad permitió sumar un punto en su visita a Bucaramanga.

El próximo partido de Atlético Bucaramanga será el 18 de octubre de 2026 en el estadio Américo Montanini, donde recibirá a América de Cali a las 4:00 p. m. (hora de Colombia), el partido se podrá ver a través de Win + Fútbol.