Colombia

Centro Democrático tiene lista la contrarreforma pensional que radicará en el Congreso: estos son los puntos clave

El senador Andrés Forero afirmó que uno de los ajustes se concentra en las personas que llegan a la edad de jubilación sin reunir el tiempo de cotización necesario

Centro Democrático tiene lista la contrarreforma pensional que radicará en el Congreso - crédito Colprensa/Centro Democrático
Centro Democrático tiene lista la contrarreforma pensional que radicará en el Congreso - crédito Colprensa/Centro Democrático
Guardar

El debate sobre la reforma pensional volverá al Congreso de la República antes de que entren en vigor las disposiciones principales del articulado. El senador del Centro Democrático Andrés Forero anunció que en la semana del 19 de octubre de 2026 radicará un proyecto para modificar puntos de la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La iniciativa plantea cambios en el acceso al pilar semicontributivo y en el destino de las cotizaciones. Sus promotores sostienen que el proyecto busca dar más opciones a los trabajadores, en especial a quienes no alcanzan las semanas requeridas para obtener una pensión.

PUBLICIDAD

El proyecto plantea eliminar la espera adicional para acceder al pilar semicontributivo

El legislador afirmó, en entrevista con Semana, que uno de los ajustes propuestos se concentra en las personas que llegan a la edad de jubilación sin reunir el tiempo de cotización necesario. Forero cuestionó que la norma vigente establezca el acceso a los beneficios del pilar semicontributivo a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres, tres años después de las edades ordinarias de pensión.

El senador electo Andrés Forero destacó la capacidad de recuperación del Centro Democrático tras las elecciones al Congreso del 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El senador Andrés Forero afirmó que uno de los ajustes se concentra en las personas que llegan a la edad de jubilación sin reunir el tiempo de cotización necesario- crédito Catalina Olaya/Colprensa

La propuesta del congresista eliminaría ese lapso. También daría a los beneficiarios la posibilidad de escoger entre una mensualidad o la devolución de sus saldos, según explicó.

“Queremos quitar esa restricción, esa espera que estaba dando el Gobierno y además devolverles la posibilidad a las personas para que opten entre las mensualidades que plantea el presidente Petro o una devolución de saldos”, afirmó Forero.

PUBLICIDAD

En criterio del senador, esta condición afecta a trabajadores con ingresos bajos que realizaron aportes durante parte de su vida laboral, pero no completaron las semanas exigidas para pensionarse.

Los cotizantes podrían escoger quién administra sus aportes hasta 2,3 salarios mínimos

Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
Los cotizantes podrían escoger quién administra sus aportes hasta 2,3 salarios mínimos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El segundo cambio se dirige al componente contributivo del sistema. La reforma pensional dispone que las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos se canalicen hacia Colpensiones. El proyecto que prepara el Centro Democrático pretende que cada afiliado pueda decidir si mantiene esos recursos en la entidad pública o los lleva a un fondo privado.

“Lo que inspira nuestra reforma es un principio de libertad de elección. Les damos la posibilidad a las personas de que elijan irse a Colpensiones o a los fondos de pensiones privados”, sostuvo el legislador en el mismo diálogo.

Para Forero, la alternativa de elección puede resultar relevante para quienes registran interrupciones en sus aportes y buscan conservar el manejo de su ahorro pensional. La discusión incluirá el efecto que el cambio tendría sobre las finanzas del sistema.

La iniciativa conservaría el pilar solidario y los límites a subsidios altos

El proyecto que prepara el Centro Democrático pretende que cada afiliado pueda decidir si mantiene esos recursos en la entidad pública o los lleva a un fondo privado - crédito Imagén Ilustrativa Infobae
El proyecto que prepara el Centro Democrático pretende que cada afiliado pueda decidir si mantiene esos recursos en la entidad pública o los lleva a un fondo privado - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

La propuesta no busca derogar en su totalidad la reforma impulsada por el Gobierno Petro. Entre los componentes que se mantendrían figura el pilar solidario, dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

También continuaría la restricción a los subsidios estatales que reciben las pensiones más altas. Forero presentó ese punto como uno de los aspectos que considera rescatables de la legislación vigente. “Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir”, dijo.

El trámite legislativo buscará respaldo antes del 1 de abril de 2027

El senador afirmó que su bancada adelanta conversaciones con otros sectores políticos para reunir apoyos durante el trámite en el Congreso. Añadió que han recibido mensajes que apuntan a un posible acompañamiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, un respaldo que, a su juicio, será relevante para evaluar la viabilidad fiscal de la iniciativa.

“Ha habido señales y mensajes de parte del Gobierno con respecto a que eventualmente nos podrían acompañar. Nosotros también estamos socializando el proyecto de ley con otras bancadas que son afines”, indicó.

Forero señaló que aún existe margen para debatir la iniciativa antes del 1 de abril de 2027, fecha prevista para la entrada en vigencia de la reforma pensional. La discusión legislativa se concentrará en las condiciones para quienes no logran pensionarse, el manejo de las cotizaciones y las reglas de financiamiento del sistema.

Temas Relacionados

PensionesCentro DemocráticoContrarreforma pensionalCongreso de la RepúblicaReforma pensional PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota triplete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” golea y con la estrella de la selección Colombia marcando triplete en el segundo tiempo en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota triplete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Atentado al Batallón Pinchincha en Cali | Capturaron a alias Barbas, a ‘Ashley’ y un menor de edad: estos fueron sus roles

Efectivos de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional llevaron a cabo el operativo en la capital de Valle del Cauca

Atentado al Batallón Pinchincha en Cali | Capturaron a alias Barbas, a ‘Ashley’ y un menor de edad: estos fueron sus roles

Más de 180.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y TyT el domingo 18 de octubre tras aplazamiento por el terremoto

La jornada nacional se realizará en 360 sitios de más de 110 municipios, mientras 1.113 personas ubicadas en el exterior rendirán la evaluación electrónica desde más de 40 países colombianos

Más de 180.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y TyT el domingo 18 de octubre tras aplazamiento por el terremoto

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

En uno de los juegos más destacados de la fecha 15 del campeonato colombiano, el “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Chontico Día resultados de hoy sábado 17 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy sábado 17 de octubre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro pone en duda su paso por ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: “Mi intención siempre fue intentar”

Emiro Navarro pone en duda su paso por ‘MasterChef Celebrity’ por problemas de salud: “Mi intención siempre fue intentar”

Aitana actuó con fiebre y dolor de estómago durante su concierto en Bogotá: “No quiero que quede un mal recuerdo para ustedes”

Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Hijo de Greeicy Rendón habla a la perfección un segundo idioma: “Le tocó aprender para hablar con Kai”

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol cuando viajaba hacia Bogotá

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota triplete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota triplete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Leandro Castellanos, exportero de Santa Fe y concejal de Bogotá, se molestó con Sencia por el estado de El Campín: “Respeten a los equipos”

Internacional de Bogotá anunció la llegada de nuevo inversionista al club: trabajó con los New York Knicks de la NBA