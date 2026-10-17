Centro Democrático tiene lista la contrarreforma pensional que radicará en el Congreso: estos son los puntos clave

Centro Democrático tiene lista la contrarreforma pensional que radicará en el Congreso - crédito Colprensa/Centro Democrático

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El debate sobre la reforma pensional volverá al Congreso de la República antes de que entren en vigor las disposiciones principales del articulado. El senador del Centro Democrático Andrés Forero anunció que en la semana del 19 de octubre de 2026 radicará un proyecto para modificar puntos de la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La iniciativa plantea cambios en el acceso al pilar semicontributivo y en el destino de las cotizaciones. Sus promotores sostienen que el proyecto busca dar más opciones a los trabajadores, en especial a quienes no alcanzan las semanas requeridas para obtener una pensión.

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El proyecto plantea eliminar la espera adicional para acceder al pilar semicontributivo

El legislador afirmó, en entrevista con Semana, que uno de los ajustes propuestos se concentra en las personas que llegan a la edad de jubilación sin reunir el tiempo de cotización necesario. Forero cuestionó que la norma vigente establezca el acceso a los beneficios del pilar semicontributivo a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres, tres años después de las edades ordinarias de pensión.

El senador Andrés Forero afirmó que uno de los ajustes se concentra en las personas que llegan a la edad de jubilación sin reunir el tiempo de cotización necesario- crédito Catalina Olaya/Colprensa

La propuesta del congresista eliminaría ese lapso. También daría a los beneficiarios la posibilidad de escoger entre una mensualidad o la devolución de sus saldos, según explicó.

“Queremos quitar esa restricción, esa espera que estaba dando el Gobierno y además devolverles la posibilidad a las personas para que opten entre las mensualidades que plantea el presidente Petro o una devolución de saldos”, afirmó Forero.

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En criterio del senador, esta condición afecta a trabajadores con ingresos bajos que realizaron aportes durante parte de su vida laboral, pero no completaron las semanas exigidas para pensionarse.

Los cotizantes podrían escoger quién administra sus aportes hasta 2,3 salarios mínimos

Los cotizantes podrían escoger quién administra sus aportes hasta 2,3 salarios mínimos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El segundo cambio se dirige al componente contributivo del sistema. La reforma pensional dispone que las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos se canalicen hacia Colpensiones. El proyecto que prepara el Centro Democrático pretende que cada afiliado pueda decidir si mantiene esos recursos en la entidad pública o los lleva a un fondo privado.

“Lo que inspira nuestra reforma es un principio de libertad de elección. Les damos la posibilidad a las personas de que elijan irse a Colpensiones o a los fondos de pensiones privados”, sostuvo el legislador en el mismo diálogo.

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Para Forero, la alternativa de elección puede resultar relevante para quienes registran interrupciones en sus aportes y buscan conservar el manejo de su ahorro pensional. La discusión incluirá el efecto que el cambio tendría sobre las finanzas del sistema.

La iniciativa conservaría el pilar solidario y los límites a subsidios altos

El proyecto que prepara el Centro Democrático pretende que cada afiliado pueda decidir si mantiene esos recursos en la entidad pública o los lleva a un fondo privado - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

La propuesta no busca derogar en su totalidad la reforma impulsada por el Gobierno Petro. Entre los componentes que se mantendrían figura el pilar solidario, dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

También continuaría la restricción a los subsidios estatales que reciben las pensiones más altas. Forero presentó ese punto como uno de los aspectos que considera rescatables de la legislación vigente. “Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir”, dijo.

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El trámite legislativo buscará respaldo antes del 1 de abril de 2027

El senador afirmó que su bancada adelanta conversaciones con otros sectores políticos para reunir apoyos durante el trámite en el Congreso. Añadió que han recibido mensajes que apuntan a un posible acompañamiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, un respaldo que, a su juicio, será relevante para evaluar la viabilidad fiscal de la iniciativa.

“Ha habido señales y mensajes de parte del Gobierno con respecto a que eventualmente nos podrían acompañar. Nosotros también estamos socializando el proyecto de ley con otras bancadas que son afines”, indicó.

Forero señaló que aún existe margen para debatir la iniciativa antes del 1 de abril de 2027, fecha prevista para la entrada en vigencia de la reforma pensional. La discusión legislativa se concentrará en las condiciones para quienes no logran pensionarse, el manejo de las cotizaciones y las reglas de financiamiento del sistema.

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