Colombia

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol cuando viajaba hacia Bogotá

Varios músicos que viajaban a Bogotá para una presentación resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de Guaduas, en Cundinamarca

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol, en Cundinamarca - crédito @alexisescobaroficial/ Instagram
El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol, en Cundinamarca - crédito @alexisescobaroficial/ Instagram
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Un bus que trasladaba a integrantes de la agrupación de Alexis Escobar sufrió un volcamiento lateral en la Ruta del Sol, en Cundinamarca, durante la madrugada de este sábado 17 de octubre. El vehículo se dirigía a Bogotá, donde los músicos tenían prevista una presentación en el Movistar Arena.

Entre los ocupantes viajaban los músicos de La Unión, Antioquia, Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona. La agrupación avanzaba hacia la capital colombiana para cumplir un compromiso artístico cuando se produjo el accidente.

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Las primeras versiones conocidas tras el siniestro señalaron que varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Guaduas, municipio de Cundinamarca, detalló el medio Mi Oriente. Hasta el momento no se divulgó un parte médico oficial que detallara el número total de lesionados, sus identidades o la gravedad de cada caso.

El hecho ocurrió en un tramo de la Ruta del Sol, corredor vial que conecta el centro del país con otras regiones. Tras el volcamiento, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte acudieron al sitio para atender la emergencia e iniciar las verificaciones técnicas.

Varios integrantes de la agrupación fueron llevados al hospital de Guaduas

La agrupación de Alexis Escobar se desplazaba hacia la capital colombiana para cumplir compromisos artísticos. El bus transportaba músicos y personal vinculado a la presentación que estaba programada para este sábado en el Movistar Arena.

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Entre los pasajeros se encontraban Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, artistas procedentes de La Unión. En ese municipio del oriente antioqueño, familiares, conocidos y seguidores de los músicos siguieron la información sobre el accidente y el estado de salud de los ocupantes.

Los primeros reportes no daban cuenta de heridos de máxima gravedad - crédito Noticias La Unión / Facebook
Los primeros reportes no daban cuenta de heridos de máxima gravedad - crédito Noticias La Unión / Facebook

Los primeros reportes de comunidades cercanas al lugar del siniestro indicaron que no había heridos de máxima gravedad. Más tarde, versiones difundidas por medios radiales señalaron que varios pasajeros requirieron traslado al hospital de Guaduas para recibir atención médica.

El estado de salud de los músicos y del resto de los ocupantes aún no había sido precisado por las autoridades. Tampoco se confirmó si alguno de los lesionados tendría que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.

Fuentes cercanas a la atención de la emergencia señalaron que el hospital local cuenta con limitaciones para tratar algunos traumatismos. Esa circunstancia abrió la posibilidad de remisiones, aunque no se conoció una decisión oficial sobre posibles traslados ni los destinos de los pacientes.

La Policía de Tránsito investiga qué provocó el volcamiento

La causa del accidente permanece bajo investigación. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte realizaron las primeras actuaciones en la vía para recopilar información sobre las condiciones en las que el conductor perdió el control del vehículo.

Las autoridades deberán establecer si el siniestro estuvo relacionado con factores mecánicos, el estado de la carretera, condiciones climáticas, una maniobra en la calzada o cualquier otra circunstancia. No se informó de manera oficial una hipótesis sobre el origen del volcamiento.

Las autoridades aún no han establecido qué provocó la pérdida de control del vehículo - crédito Noticias La Unión/ Facebook
Las autoridades aún no han establecido qué provocó la pérdida de control del vehículo - crédito Noticias La Unión/ Facebook

El peritaje también deberá determinar la secuencia de los hechos y verificar las condiciones del bus antes del viaje. Por ahora, no se conocieron reportes sobre la participación de otros vehículos en el accidente.

Ni el equipo de prensa de Escobar ni el propio artista han emitido, hasta el momento, un comunicado definitivo sobre la continuidad, el aplazamiento o la cancelación del concierto previsto en el Movistar Arena.

Alexis Escobar está programado como invitado de honor en el concierto de Arelys Henao

El concierto de Arelys Henao en el Movistar Arena mantiene programada la participación de Alexis Escobar como uno de los invitados de honor durante la noche de este sábado 17 de octubre.

La continuidad de su presentación dependerá de la evolución médica de los músicos afectados y de las decisiones que adopte el equipo del artista. Hasta ahora, los organizadores del espectáculo no han informado de cambios en la programación.

El concierto de Arelys Henao mantiene programada la participación de Alexis Escobar como invitado - crédito @alexisescobaroficial/ Instagram
El concierto de Arelys Henao mantiene programada la participación de Alexis Escobar como invitado - crédito @alexisescobaroficial/ Instagram

Los seguidores de Escobar y de los músicos de La Unión permanecen atentos a nuevos reportes sobre la emergencia. La información conocida se concentra en el traslado de varios ocupantes a Guaduas y en la investigación que adelanta la Policía de Tránsito sobre las causas del volcamiento.

El accidente ocurrió mientras el grupo avanzaba hacia Bogotá para cumplir compromisos relacionados con el espectáculo de Arelys Henao. Las próximas comunicaciones del cantante y de la producción permitirán conocer si mantiene su participación en el escenario.

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