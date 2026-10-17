Salario mínimo 2027: Nelson Alarcón anticipó que la CUT buscará un alza por encima de la inflación

Nelson Alarcón asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en reemplazo de Fabio Arias con la defensa del salario mínimo vital como prioridad - crédito Sergio Acero/Colprensa

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El nuevo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Nelson Alarcón, afirmó que la central defenderá un salario mínimo vital en la negociación para definir el incremento de 2027 y sostuvo que el aumento aplicado este año no provocó un deterioro del empleo.

Alarcón asumió la conducción de la CUT en reemplazo de Fabio Arias, quien había planteado que las centrales obreras buscarían un incremento superior al 30%. El dirigente evitó anticipar el porcentaje que llevará a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde participarán el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos.

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“Lo que nosotros vamos a proponer es que hay que seguir manteniendo el salario mínimo vital. Se ha logrado demostrar que no generó desempleo ni nada por el estilo; al contrario, en el primer semestre ha disminuido el desempleo en Colombia”, declaró Alarcón, según declaraciones citadas por el diario La República.

La CUT todavía no definió la cifra que propondrá para 2027

La CUT buscará un incremento salarial superior a la inflación proyectada durante la negociación con el Gobierno y los empresarios de Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, el dirigente sindical señaló que el ajuste del mínimo deberá ubicarse por encima de las previsiones de inflación para el cierre de 2026. “Tiene que estar muy por encima de la inflación que se proyecta para este año”, afirmó.

A pesar de que su predecesor sugirió una pretensión mayor al 30%, Alarcón aclaró que el gremio todavía no define su postura final. Precisó que el porcentaje acordado surgirá del diálogo y la concertación con el resto de las centrales sindicales.

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“Mal haría dar una cifra o un porcentaje en estos momentos. Eso tiene que ser producto de una discusión, análisis y unificación de nuestras centrales”, sostuvo.

En la discusión anual sobre el ajuste del salario mínimo participan delegados del Gobierno, gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

Por su parte, el sector empresarial acostumbra a enfatizar que las proyecciones de incremento deben evaluarse a la luz de indicadores clave como el índice de inflación, la productividad del trabajo y la situación económica general.

Alarcón cuestionó que el salario vital afecte el empleo

Alarcón afirmó que el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores favoreció la reducción del desempleo en el país - crédito Colprensa

El nuevo presidente de la CUT defendió la relación entre una mejora del ingreso de los trabajadores y la evolución del mercado laboral. “Entre más poder adquisitivo tengan nuestros trabajadores, disminuye el desempleo”, manifestó.

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Frente a los argumentos de los gremios sobre los criterios técnicos que deberían determinar el incremento, planteó que la discusión debe incluir la distribución de los ingresos generados por la economía.

“La riqueza debe ser distribuida para tener un país más justo, más equitativo, para que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan tener mejores condiciones para su familia, mejores condiciones de bienestar”, declaró el líder sindical.

El nuevo titular de la CUT ratificó la oposición al Gobierno

Alarcón presidió la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación e integró el Comité Nacional de Paro en las protestas de 2019 y 2021 - crédito Diego Pineda/Colprensa

La designación de Alarcón fue aprobada por mayoría en el Comité Ejecutivo de la central sindical el viernes 16 de octubre en Bogotá. La organización confirmó que participará en las discusiones sobre el salario mínimo y el pliego de peticiones de los empleados estatales.

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Del mismo modo, el dirigente sindical también sostuvo que la posición política de la CUT frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella no impedirá la participación en los espacios de concertación. “Nosotros nos ratificamos como oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos al diálogo y a la concertación”, indicó.

Nelson Alarcón llega a la presidencia de la CUT después de encabezar la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Es licenciado en Educación Básica Primaria, especialista en Educación y magíster en Tecnología Educativa. Antes de su actividad sindical, trabajó durante más de 28 años como docente en Boyacá.

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