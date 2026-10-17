Por retiro de obras de Museo Nacional, concejal de Bogotá le dijo a la ministra de Cultura Paola Holguín: “¿Ya llamó para cerrar la Hacienda Nápoles?”

Declaraciones del cabildante Julián Espinosa - crédito @JulEspinosaDice/X

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No cesa la polémica luego de que la ministra de Cultura Paola Holguín justificó el retiro de al menos 30 piezas de las exhibiciones del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, y afirmó que la institución no puede ser utilizada como un espacio de “adoctrinamiento político” ni de difusión de interpretaciones sesgadas de la historia.

La postura de la funcionaria se conoció el viernes 16 de octubre, un día después de que se hicieran públicas fotografías de salas con espacios vacíos y marcas en las paredes. Las obras desmontadas estaban vinculadas con la historia de los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

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La decisión coincidió con la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de retirar de los espacios públicos del Gobierno imágenes y referencias a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y candidato presidencial asesinado en 1990.

El mandatario afirmó que su administración no permitirá la exaltación de personas vinculadas con organizaciones terroristas en las instalaciones institucionales y rechazó lo que calificó como apología al terrorismo - crédito X

Por todo lo anterior, y en medio de la sesión del Concejo de Bogotá el viernes 16 de octubre, el cabildante Julián Espinosa cuestionó los motivos expuestos por la líder de la cartera, y le recordó un famoso lugar visitado por nacionales y extranjeros, y en donde vivió el narco Pablo Escobar: la Hacienda Nápoles.

“Ya está la señora ministra Holguín mandando cerrar la Hacienda Nápoles, porque allá en la casa de la Hacienda Nápoles, cuando uno va y mira la historia de los miles y miles asesinados por parte de Pablo Escobar Gaviria, uno ve una apología al delito de un sector en específico en este país”, destacó el concejal.

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El cabildandate añadió que Holguín ya está “tratando de cerrar toda la historia que hay con respecto al Bogotazo, porque acá sucedió mucha violencia en Colombia con respecto a ese tema y hace parte de nuestra historia”.

Espinosa aseguró que la líder de la cartera debería llamar “al primer ministro de Alemania a ver si cierran el museo de Auschwitz, porque claro, hace parte de la historia de Alemania”.

El concejal Julián Espinosa recordó que un lugar icónico que recuerda al narco Pablo Escobar es un lugar visitado por nacionales y extranjeros: la Hacienda Nápoles - crédito @JulEspinosaDice/X

“¿Sabe qué hacen los alemanes, señora presidenta? Tener ese museo como parte de no repetición, porque la historia se complementa, no se retira", siguió Espinosa con su arremetida contra la ministra.

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El concejal incluso le propuso una alterantiva a Holguín y el Gobierno nacional en cabeza Abelardo de la Espriella: “Si querían tener ahí personas para reconocer lo que eran los delitos del M-19 en contra de la fuerza pública y demás, pues complementen el museo, metan ahí las víctimas del M-19, metan ahí los que son víctimas también de las fuerzas militares y de policía. Pero la historia no se quita, se complementa, porque acá hay víctimas de todos los bandos”.

Al final, Espinosa destacó: “Lo que la ministra hoy defiende como quitar una apología para que los niños estén tranquilos, no es una apología a ningún tipo de pensamiento político en Colombia, es parte de nuestra historia, porque nosotros hemos tenido violencia política por parte de la izquierda y de la derecha”.

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El concejal recordó que “acá hubo un genocidio en contra de la UP y eso no se puede borrar de los museos”, y sustentó que “hay que mostrarle a los niños y niñas que acá ha habido violencia política y acá hubo los principales perpetradores de las masacres que fueron los paramilitares y fue parte de la violencia política de sectores de derecha”.

“Le repito, señora Paola Holguín, la violencia política, la memoria y la historia no se borra, se complementa”, sentenció al final el cabildante.

Holguín dijo que el Museo Nacional no puede difundir “versiones sesgadas” de la historia

La ministra Holguín respondió a la denuncia que circuló en redes sociales, y afirmó que no permitirá que el Museo Nacional sea un lugar para hacer "adoctrinamiento político" - crédito @PaolaHolguin/X

En un pronunciamiento difundido a través de redes sociales, la ministra sostuvo que el Museo Nacional debe cumplir tareas de conservación, restauración, protección y socialización de la cultura, sin transformarse en un vehículo para promover posiciones políticas.

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“Su vocación institucional no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expuso Holguín.

La ministra agregó que el Museo debe ser un espacio accesible para toda la ciudadanía y que su programación tiene que tener en cuenta los derechos de niños y adolescentes, que tienen protección prevalente bajo el artículo 44 de la Constitución.

Según Holguín, el lugar debe proteger a los menores “del acceso a material sensible”. No especificó qué piezas retiradas fueron consideradas bajo ese criterio ni cuáles serán los parámetros para determinar el contenido de las futuras exhibiciones.

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Además de la sala 'Hacer sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X

La ministra vinculó la decisión con los derechos de las víctimas

Holguín también sostuvo que el Museo Nacional no puede convertirse en un espacio de “apología al delito” ni en un escenario de revictimización. Afirmó que la institución debe observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

“La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados”, dijo la líder de la cartera.

De acuerdo con la funcionaria del Gobierno De la Espriella, ese proceso busca que los museos cumplan funciones relacionadas con la preservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural.

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El anuncio plantea cambios en la curaduría de las salas del Museo Nacional, aunque el Ministerio no ha informado cuántas piezas serán revisadas, qué comités participarán en el proceso ni cuándo se conocerá el nuevo guion museográfico.

De la Espriella ordenó retirar referencias a Carlos Pizarro de espacios públicos

La polémica se produjo después de la visita del presidente De la Espriella a la sede del Ministerio. Durante ese acto, el jefe de Estado instruyó a Holguín para que se retiraran imágenes y elementos ligados a Carlos Pizarro y a otros integrantes de organizaciones armadas.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, declaró el mandatario.

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El concejal Andrés Barrios denunció días antes las obras luego de ir a visitar el museo junto a sus hijas - crédito @ABarriosBernal/X

De la Espriella sostuvo que las representaciones institucionales de antiguos integrantes de grupos armados podrían interpretarse como una exaltación del terrorismo. “No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, añadió.

El presidente no detalló si la instrucción cobijaba únicamente los bienes y espacios bajo administración del Gobierno nacional o si también incluía otros escenarios públicos en el país.

Las piezas retiradas incluían elementos sobre diversidad, violencia política y el Acuerdo de Paz

La mayor parte de los elementos desmontados pertenecía a la sala “Hacer sociedad”, situada en el segundo piso del Museo Nacional. El guion de ese espacio fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, en un proceso que contó con la participación de cuatro comités curatoriales.

Según fotografías divulgadas por la activista e integrante de Colombia Diversa Marcela Sánchez, fueron retirados al menos diez objetos asociados con la historia de la población Lgbti y los movimientos feministas.

Entre las piezas se encontraban la bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha Lgbt de 2006, un material de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti vinculada con una movilización por la ciudadanía plena Lgbt.

También salió de exhibición una edición de La Ventana Gay, publicación relacionada con Manuel Antonio Velandia y León Zuleta. Zuleta fue un activista asesinado en 1993.

Marcela Sánchez denunció el retiro de las obras de varias salas de exposición del Museo Nacional de Colombia la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 - crédito @marcela_s_b/X

Sánchez cuestionó los desmontajes en una publicación en redes sociales. “En el Museo Nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016”, escribió el 15 de octubre.

También desmontaron un afiche de Bernardo Jaramillo y el balígrafo del Acuerdo de Paz

En otra zona de la misma sala se encontraba un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990. Ese elemento también fue retirado, según las imágenes y los reportes conocidos.

La intervención incluyó un afiche de Carlos Pizarro, un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y otros objetos vinculados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Además, una pared dedicada al período entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016 quedó sin las piezas que la integraban. Allí estaba el balígrafo, la pluma fabricada con una bala que se utilizó para la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también habría sido desmontado.

La hacienda Nápoles se ha convertido en un atractivo turístico - crédito Visit Medellín

Fuentes del Museo señalaron que la orden fue ejecutada por funcionarios del Ministerio

De acuerdo con fuentes del Museo Nacional consultadas por La Silla Vacía, el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, acudió a la sede junto con la directora encargada, Katia González, para seleccionar las piezas que serían retiradas.

Las mismas fuentes indicaron que las decisiones sobre cambios en la museografía deberían ser analizadas por comités curatoriales. Sin embargo, hasta ahora no hay información oficial sobre si esas instancias participaron en el retiro de las obras o en la revisión anunciada por la ministra.

La intervención también llegó a la sala ‘Memoria y Nación’, situada frente a ‘Hacer sociedad’. De ese espacio fueron retiradas la mayoría de las fotografías del muro de la diversidad, dedicado a la representación cultural, social y política del país.