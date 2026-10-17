Leandro Castellanos, exportero de Santa Fe y concejal de Bogotá, se molestó con Sencia por el estado de El Campín: “Respeten a los equipos”

El exportero de Santa Fe y hoy concejal de Bogotá viene cuestionando los manejos de Sencia desde el uso de los terrenos de ampliación en El Campín-crédito @manolitosalazar/X

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El concejal de Bogotá Leandro Castellanos exigió a Sencia respuestas directas por el deterioro de la gramilla de El Campín, luego de que el partido entre Millonarios y Once Caldas fuera cancelado el 13 de octubre de 2026 porque el terreno no estuvo listo tras la recuperación posterior al concierto de BTS.

El reclamo ocurrió durante una comisión de seguimiento a la Asociación Público-Privada en el Concejo de Bogotá.

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La Alcaldía de Bogotá anunció actuaciones ante un posible incumplimiento contractual del operador del estadio. La Contraloría de Bogotá también puso bajo revisión el contrato vinculado con la operación del escenario deportivo.

Sencia, administrador de El Campín, entró en proceso de la Contraloría de Bogotá por señalamientos sobre la gestión del estadio - crédito Contraloría de Bogotá

Los representantes del concesionario evitaron responder en la sesión a las preguntas de concejales y delegados del Distrito. En cambio, plantearon que las inquietudes fueran trasladadas por escrito mediante la interventoría.

Uno de los delegados de Sencia explicó en su intervención sobre la respuesta que la administradora dará para reparar la cancha:

“Nosotros vamos a dar respuesta obviamente a todas las preguntas por intermedio de la interventoría. (...) Nosotros atenderemos todas esas dudas que ustedes tienen, que nos las transmitan por medio de la interventoría”.

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La postura generó molestia entre los cabildantes, que esperaban explicaciones sobre las condiciones que llevaron a suspender el encuentro deportivo. La discusión incorporó tanto el estado del césped como las responsabilidades del concesionario frente a la ciudad y los clubes que utilizan el estadio.

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Jesús Aviles/Infobae

El exjugador de Santa Fe Leandro Castellanos, exjugador de Santa Fe, cuestionó que los voceros asistieran a la reunión sin responder los asuntos debatidos. El concejal elevó el tono de su intervención al pedir consideración hacia los distintos sectores afectados.

“Es vergonzoso, vergonzoso que salgan acá, que vengan y que no tengan la grandeza y la altura de responder lo que hemos debatido. Respeten la ciudad, respeten los equipos, respeten a todos los medios de comunicación, a los concejales, las concejalas”.

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En adición, la concejal María Victoria Vargas también objetó la conducta de los representantes del operador. Señaló que no ofrecieron argumentos para controvertir los cuestionamientos expuestos durante la reunión.

“Sí me parece, de verdad, una falta de respeto. Hemos estado todo este tiempo acá y lo más importante para nosotros era, antes que al director del instituto, escucharlos a ustedes.

Sencia entregó el reporte de la grama del estadio El Campín

Luego de la inspección de la Dimayor, Millonarios, la Alcaldía de Bogotá y Sencia, el césped avanzó mucho en su proceso de mejoría - crédito Sencia

El estadio El Campín recibirá el partido entre Millonarios y Jaguares el 17 de octubre de 2026, después de que Sencia y las autoridades verificaran la recuperación de la gramilla, cuyo mal estado obligó a cancelar el encuentro ante Once Caldas el 13 de octubre de 2026.

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La cancha no recibía fútbol desde el 22 de septiembre, cuando Santa Fe enfrentó a Deportivo Cali. El césped entró en recuperación tras el concierto del grupo surcoreano BTS, pero la capa vegetal no había logrado conectarse con el suelo antes del compromiso que debía disputar Millonarios.

La revisión reunió a representantes de la Dimayor, Millonarios, la Alcaldía de Bogotá y Sencia, concesionario que opera el estadio. En los tres días previos a la inspección, el terreno avanzó en su recuperación y quedó habilitado para el juego frente a Jaguares.

Este fue el comunicado de Sencia sobre el estado de la gramilla de El Campín, luego de los últimos días de trabajo - crédito Sencia

Sencia informó que los parámetros de humedad permiten la realización del partido. “Durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la cancha. Los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas”, señaló el concesionario.

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Las mediciones registraron 50% de humedad en el centro del campo y en los sectores oriental y occidental. La evaluación superficial en la zona occidental marcó 30%.

La visita confirmó la realización del partido, aunque el estado del césped seguirá bajo supervisión. El sábado 17 de octubre, el comisario de campo y el cuerpo arbitral realizarán una nueva inspección conforme a los procedimientos establecidos.

“Tras la visita, donde queda confirmado el partido, se continuará con el monitoreo, seguimiento y verificación por parte de las autoridades pertinentes. El día de mañana, sábado 17 de octubre, se realizará la visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral”, indicó Sencia.

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La cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas convirtió al concesionario en blanco de críticas. La Alcaldía de Bogotá iniciará un proceso por un posible incumplimiento relacionado con el estado de la cancha, mientras la Contraloría de Bogotá puso el contrato bajo observación.