Cayó en Cúcuta alias el Señor: enviaba más de tres toneladas de cocaína mensuales a EE. UU. desde el Catatumbo

Daneiro Correa Vega, alias el Señor, mantenía alianzas con el ELN y enviaba más de tres toneladas de cocaína mensuales a Norteamérica - crédito Dijín/Policía Nacional

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Pasado el mediodía del sábado 17 de octubre de 2026, la Policía Nacional brindó detalles del operativo de captura en Cúcuta, Norte de Santander, de Daneiro Correa Vega, alias El Señor o “Ferman”, señalado por las autoridades de ser un articulador de rutas transnacionales de narcotráfico desde el Catatumbo.

El detenido es requerido en extradición por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Correa Vega encabezaba una organización independiente que funcionaba como enlace entre las zonas de producción de cocaína, organizaciones armadas ilegales, redes de transporte y plataformas de salida internacional.

La Policía atribuye a su red envíos de hasta tres toneladas de cocaína por mes

Según la investigación de la Dijín, la estructura de alias El Señor tenía capacidad logística y financiera para coordinar el envío de hasta tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia el Caribe y, posteriormente, a Estados Unidos.

Las autoridades señalan que la organización usaba dos mecanismos principales para sacar los cargamentos del país: la contaminación de contenedores de carga en puertos colombianos y el traslado marítimo en lanchas rápidas, conocidas como Go Fast.

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El hoy detenido enviaba millonarios cargamentos de cocaína a los Estados Unidos desde la subregión del Catatumbo, ubicada entre Santander y Norte de Santander - crédito Dijín

La red ajustaba los métodos de transporte según el volumen de la droga y las condiciones logísticas de cada operación.

Alias El Señor tendría laboratorios en Sardinata y Bucarasica

La Policía sostiene que uno de los elementos centrales de la estructura era su autonomía financiera y el control de laboratorios propios para procesar cocaína.

Esas instalaciones estarían ubicadas en áreas rurales de Sardinata y Bucarasica, municipios de Norte de Santander.

Desde esos puntos, la red coordinaba el acopio de derivados de coca provenientes del Catatumbo y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína.

Las autoridades describieron el modelo de operación como una forma de tercerización criminal, en la que la organización no dependía de una sola estructura armada o una única ruta.

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Alias El Señor, según la Policía, articulaba distintos actores para garantizar las fases de producción, protección, transporte y exportación de los cargamentos.

Las autoridades reportaron presuntas alianzas con el ELN y redes de la Costa Caribe

El comunicado oficial emitidio por la institución señala que el grupo habría mantenido acuerdos funcionales con el frente criminal Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la hipótesis oficial, el grupo armado ilegal pagaba cuotas a esa estructura por la seguridad de los laboratorios ubicados en el norte de Santander.

Alias el Señor es señalada de tener nexos con el ELN y Los Pachenca - crédito Dijín/Policía Nacional

Para el traslado de la droga hacia los puntos de salida, la red habría conectado las zonas de producción del nororiente colombiano con corredores hacia La Guajira y la Costa Caribe.

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La Policía también informó que alias El Señor estableció vínculos logísticos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores criminales de la costa atlántica.

Algunos de esos presuntos socios, según la institución, fueron capturados en operaciones anteriores.

La operación fue desarrollada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se adelantan los trámites judiciales y diplomáticos requeridos para definir su entrega a las autoridades estadounidenses.

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La captura de alias el Señor se efectuó en Cúcuta, Norte de Santaner - crédito Dijín

Señalado estafador mexicano-israelí buscado por la Interpol fue detenido en El Dorado

El viernes 16 de octubre se anunció que el ciudadano mexicano-israelí Mikhael Mezrahi, conocido como “El Banquero”, fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras ser identificado con una notificación roja de Interpol solicitada por Emiratos Árabes Unidos.

El procedimiento ocurrió el 15 de octubre y estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con apoyo de Migración Colombia. Mezrahi, de 61 años, es requerido por un proceso vinculado con un presunto fraude contra el Bank of Khartoum en Dubái.

Según la información oficial, la maniobra habría generado pérdidas por 61,44 millones de dírhams emiratíes, equivalentes a unos USD 16,7 millones. Las autoridades emiratíes lo señalan por presuntos delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

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La investigación sostiene que Mezrahi habría integrado una red que se presentaba como un grupo de inversores y representantes de proyectos comerciales. Para respaldar esas operaciones, los involucrados habrían usado avales bancarios, contratos y documentación financiera falsos.

El hombre era buscado por Emiratos Árabes Unidos por un millonario fraude - crédito Migración Colombia

El expediente también menciona órdenes de transferencia apócrifas que habrían permitido postergar pagos y trasladar fondos al exterior. Parte del dinero habría llegado a cuentas vinculadas con la firma WYB AG General Trading, atribuida por las autoridades al acusado.

Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora se deberá definir su eventual entrega a Emiratos Árabes Unidos.