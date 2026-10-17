María Fernanda Cabal destapó más detalles de sus diferencias con Álvaro Uribe y lanzó pulla: "Me cansé de que siempre me mandaran razones para regañarme"

La relación entre la exsenadora María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez es, si se quiere, distante - crédito Colprensa

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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, que recientemente se unió a las filas del partido Republicano, antiguo Liga de Gobernantes Anticorrupción, aprovechó una reciente aparición en medios para lanzar nuevas críticas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y entregar más detalles de los motivos por los cuales abandonó el Centro Democrático.

La excongresista vallecaucana afirmó que sus diferencias con Uribe Vélez se profundizaron por la falta de respaldo que sintió al interior de su colectividad y por las reprimendas que, según dijo, recibía de su propia militancia. La mujer, que buscará recuperar protagonismo en la escena nacional, sostuvo que ya no está dispuesta a aceptar jefaturas políticas de ningún tipo.

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Lo hizo en diálogo con Tropicana de Caracol Radio, en el que contó detalles de lo que sucedía tras bambalinas en el Centro Democrático. “Me cansé que me mandaran siempre razones para regañarme”, dijo Cabal, que insistió en querer absoluta independencia. “Yo a la edad mía no quiero jefes, como se dice vulgarmente, me mamé. No quiero jefes”, destacó la mujer.

María Fernanda Cabal se sumó al Partido Republicano, que perteneció con la denominación de Liga de Gobernante Anticorrupción al fallecido Rodolfo Hernández - crédito Prensa María Fernanda Cabal

La exsenadora recordó que ingresó a la política con admiración por Uribe, al que definió como un “transformador de país”; aunque entre líneas lo responsabilizó por haberle cortado las ‘alas’ al interior del partido. En la conversación, la exparlamentaria afirmó que Colombia era un “Estado fallido” antes de su gobierno y que el expresidente “nos devuelve país”.

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En ese orden de ideas, la dirigente también relacionó sus diferencias con el lugar que ocupó dentro del partido. “Llegué a ser la senadora más votada de este país en la historia. Un partido que dos veces no me deja ser”, expresó durante la entrevista, en relación con las ocasiones en que intentó ser la aspirante presidencial del Centro Democrático (2021 y 2026).

La distancia con Álvaro Uribe que minó su permanencia en el Centro Democrático

En la entrevista, la exsenadora dijo que interpreta el distanciamiento como una consecuencia de su posición ideológica. “Nunca le gusté al presidente Uribe, le parecía de pronto muy de derecha, digo yo. Le gustaba más Paloma (Valencia)”, afirmó Cabal, que no superó la derrota en la consulta efectuada para elegir candidata en el Centro Democrático.

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Paloma Valencia y María Fernanda Cabal terminaron distanciadas tras la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabal sostuvo que su estilo frontal le ha generado apoyos y rechazos. “Soy una figura controversial, digo las cosas como son, a unos les gustas, a otros no”, señaló la vallecaucana y defendió la libertad de expresión como un derecho que considera amenazado en su caso, aunque este haya sido, según ella, causa para que sus candidaturas no prosperaran.

La dirigente, que expresó su respaldo al Gobierno de Abelardo de la Espriella, mencionó además una controversia judicial con la defensora del Pueblo, Iris Marín, que, según relató, la obligó a guardar silencio sobre hechos que asegura conocer. Sin embargo, la política republicana no ofreció detalles sobre el proceso ni sobre el alcance de estas afirmaciones.

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Y es que las diferencias entre ambos referentes de la derecha colombiana han estado atravesadas por el tono político y la estrategia frente a los sectores progresistas. Mientras Uribe Vélez ha buscado mantener al Centro Democrático como una fuerza amplia, sin radicalismos, Cabal ha reivindicado una postura de confrontación sin concesiones.

María Fernanda Cabal insiste en una derecha radical para afrontar los problemas del país - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

María Fernanda Cabal insistió en la defensa de una derecha sin “tibiezas”

En otro de los apartes del referido diálogo, la exsenadora, que desde 2014 hasta junio de 2026 estuvo en el Congreso, rechazó que la palabra “radical” sea utilizada como una descalificación y explicó que la entiende como la necesidad de actuar desde la raíz ante los problemas: “Usted tiene un cáncer, usted tiene que arrancarlo de raíz. Radical es de raíz”, dijo.

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Para Cabal, las posiciones moderadas dentro de la política responden a la intención de conservar la aceptación entre sectores distintos. “No así tibio pa quedar bien con todo el mundo”, expresó la política de 60 años, antes de cuestionar a los que cambian de partido según las circunstancias, pese a que posteriormente empleó calificativos de grueso calibre.

En efecto, María Fernanda Cabal utilizó expresiones como “camaleón” y “travesti de la política” para describir a dirigentes que, a su juicio, adoptan la identidad de la colectividad de turno; en declaraciones en las que evitó dar nombres concretos para escenificarlos en estas categorizaciones de las cuales, indicó, quisiera desmarcarse.

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