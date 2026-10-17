Alianza FC de Valledupar recibió fuerte denuncia por una millonaria deuda en casa de hogar alquilada: “Nadie contesta el teléfono”

Elida Ochoa Quintana denunció varios retrasos en pagos de hospedaje por parte de los directivos del Alianza FC de Valledupar-crédito @Valledupar_Col/X

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Mientras Alianza FC se prepara para lo que será su duelo ante el Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad, el 19 de octubre de 2026, un nuevo problema parece avecinarse para el cuadro “Vallenato”.

El 16 de octubre de 2026, el portal Valledupar a través de su cuenta de X dio a conocer una denuncia en la cual Alianza FC tiene una deuda de 70 millones de pesos en el arriendo de la casa hogar que opera en Valledupar.

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Elida Ochoa Quintana, propietaria del inmueble, afirmó que el club acumula cuatro meses y medio de pagos pendientes y que no obtiene respuesta de sus directivos.

Alianza FC afronta una denuncia por una deuda de 70 millones de pesos en el arriendo de su casa hogar en Valledupar-crédito @Valledupar_Col/X

El lugar recibe cerca de 70 jóvenes futbolistas al año y tiene capacidad para 128 deportistas en formación según sus declaraciones. Ochoa también expresó preocupación por el deterioro de la propiedad, los retrasos en los servicios públicos y situaciones en las que los jugadores habrían permanecido solos.

El canon mensual sería de 16 millones de pesos y el contrato se firmó hace casi dos años con Carlos Ferreira y Sebastián Ferreira, hijo del dueño del club y que figura como representante legal de la institución.

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La propietaria afirmó que aún no obtiene respuesta por parte del equipo:

“Nadie contesta el teléfono, nadie da solución, le están echando la culpa al convenio que tienen con la Alcaldía de Valledupar, donde yo no hice negocio con la Alcaldía. sino con Carlos Ferreira y Carlos Sebastián Ferreira, quienes firmaron el contrato. Sobre todo el hijo, Carlos Sebastián. Ellos tienen niños que están pagando y viviendo en una propiedad, pero a nosotros, los vallenatos, los que somos de aquí, no nos quieren pagar. Me dijeron que la DIAN los había embargado y que les bloquearon las cuentas. Ha sido una excusa tras otra”.

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El cuadro vallenato recibió una fuerte denuncia por parte de la dueña de un hotel en la cual hospeda a los jóvenes de la cantera-crédito Richard Dangond/Colprensa

En la misma denuncia y en la que se ampliaron detalles en la cuenta de X, la denunciante informó que además del valor del arriendo, deben servicios públicos:

“La denunciante también señaló que además del arriendo, deben servicios de luz, que los niños en ocasiones quedan solos en el predio y que el inmueble está deteriorado. Asegura que ya pidió la entrega del predio y que le pasaron carta de entrega, pero pide que le paguen lo adeudado”.

Finalmente, el portal Valledupar aclaró que charlaron con la gerencia del club y explicaron que están en el proceso de la realización de los trámites correspondientes para pagar la deuda. Por el momento, el club Alianza FC no se ha pronunciado con respecto al tema.

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Las pérdidas que registró Alianza FC de Valledupar según informe de la Superintendencia de Sociedades

Alianza Valledupar registró pérdidas netas por 314 millones de pesos durante el año 2025-crédito Superintendencia de Sociedades

Alianza Valledupar registró pérdidas netas por 314 millones de pesos durante 2025, debido a la reducción de sus ingresos y a la ausencia de participación en torneos internacionales. El resultado aparece en el informe financiero presentado el 15 de octubre de 2026 por la Superintendencia de Sociedades.

El desempeño del club contrastó con el comportamiento general del fútbol masculino colombiano: los activos del sector aumentaron 7,7%, hasta 925.000 millones de pesos, y los ingresos operacionales crecieron 16,6%, de acuerdo con el mismo reporte.

Los ingresos de Alianza Valledupar cayeron de 17.100 millones de pesos en 2024 a 14.685 millones en 2025, una disminución de 14,1%. Con ese resultado, el equipo pasó del puesto 13 al 17 en la clasificación de ingresos del fútbol profesional colombiano.

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La principal diferencia frente al año anterior fue la falta de participación en competencias de la Conmebol. En 2024, el club recibió 7.119 millones de pesos por disputar la Copa Sudamericana, mientras que en 2025 no obtuvo recursos por torneos internacionales.

Los derechos de televisión y los auxilios de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol sumaron 7.608 millones de pesos. La publicidad y los patrocinios aportaron 3.883 millones de pesos, mientras que los abonos y la taquilla generaron 1.335 millones.

Aunque los ingresos por publicidad y patrocinios aumentaron, la caída de los recursos por boletería y la ausencia de torneos internacionales incidieron en el resultado financiero del club.

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Esta es la agenda de Alianza FC de Valledupar en octubre

El cuadro rojo del Valle del Cauca perdió en su visita al Alianza FC de Valledupar-crédito Richard Dangond/Colprensa

A partir del duelo ante Deportivo Pasto, Alianza FC tendrá que jugar tres partidos en lo que queda del décimo mes del año calendario y solo tendrá un juego como local y de allí, hasta el 8 de noviembre de 2026 volverá a jugar en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Será el 25 de octubre de 2026 ante Internacional de Bogotá a partir de las 4:05 p. m. (hora de Colombia), partido que contará con la transmisión de Win Sports.

19 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Alianza FC

25 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. Internacional de Bogotá

28 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Alianza FC

1 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Alianza FC

8 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. Llaneros FC