Abelardo de la Espriella rechazó atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí: “No quedará impune”

Un hombre graba una declaración en formato selfi desde el interior de un vehículo en movimiento durante la noche. En el video se informa sobre un atentado sicarial cometido contra el exalcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido tras un encuentro previo entre ambos, reportando la muerte de un integrante de su esquema de protección y solicitando la intervención de las autoridades.

Guardar

El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado sicarial en ese municipio del Valle del Cauca, según informó el senador Duvalier Sánchez. En el ataque murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hacía parte del esquema de seguridad del exmandatario.

Sánchez señaló que el ataque ocurrió poco después de una reunión que sostuvo con Ramírez. En un primer mensaje, el congresista informó que el escolta había resultado herido, pero minutos más tarde confirmó su fallecimiento tras recibir un reporte de las autoridades.

PUBLICIDAD

“Informo al país que sicarios acaban de atentar contra la vida del exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez. Líder de nuestro equipo y fórmula mía en el Valle a la Cámara. Su escolta se encuentra herido”, escribió inicialmente Sánchez.

El senador identificó a la víctima como Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección y oriundo de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

El exfuncionario Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado - crédito captura de pantalla de 'Jamundi dejando huella'/YouTube (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con base en el reporte de las autoridades, lamentamos informar que el escolta falleció”, indicó Sánchez al actualizar la información sobre el ataque.

Hasta el momento no se divulgaron detalles oficiales sobre el lugar exacto del atentado, el estado de salud de Ramírez ni las características de los responsables del ataque.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espreilla ordenó un despliegue policial

El presidente Abelardo de la Espreilla rechazó el atentado a través de su cuenta de X y expresó sus condolencias a la familia de López y al exalcalde de Jamundí, quien gobernó el municipio entre 2020 y 2023.

“Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que ordenó a la Policía Nacional desplegar sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. “Este crimen no quedará impune”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espreilla rechazó el atentado a través de su cuenta de X y expresó sus condolencias a la familia de López y al exalcalde de Jamundí, quien gobernó el municipio entre 2020 y 2023 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Testimonio de exalcalde

El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez confirmó que sobrevivió al atentado sicarial en el que murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte de su esquema de seguridad.

A través de un video publicado en X, Ramírez pidió a las autoridades esclarecer con rapidez el ataque y reforzar la protección de las personas que enfrenten condiciones de vulnerabilidad. “Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro”, afirmó el exmandatario.

Ramírez agradeció a Dios y recordó a López, al que describió como “una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”.

PUBLICIDAD

“Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí. De verdad, gracias”, manifestó al enviar un mensaje de solidaridad a los familiares del integrante de la UNP.

El exalcalde cuestionó que la violencia sea usada para resolver conflictos. “Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, sostuvo.

Andrés Felipe Ramírez emite una declaración en video tras sobrevivir a un atentado contra su vida en el que falleció Felipe López, integrante de su esquema de seguridad. Durante la grabación, Ramírez expresa condolencias a la familia del escolta y solicita a las autoridades el esclarecimiento del hecho, así como el refuerzo de la seguridad para personas en situación de vulnerabilidad - crédito @FelipRamirez_/X

El Ministerio del Interior confirmó que Ramírez salió ileso

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, condenó el atentado y señaló que Ramírez resultó ileso. También lamentó la muerte de López, quien falleció “cumpliendo su deber”.

Lara informó que Didier Blanco, director de la UNP, ordenó fortalecer el esquema de protección del exalcalde después del ataque. “Me informa el director de la UNP que ya se procedió a fortalecer el esquema de protección”, indicó el ministro.

PUBLICIDAD

Ramírez señaló que su esposa quedó consternada por lo ocurrido y agradeció los mensajes de apoyo. “Decirles que estoy bien. Mi esposa también consternada. Al equipo decirle que gracias y espero que nos veamos pronto”.

El atentado fue informado inicialmente por el senador Duvalier Sánchez, que indicó que el exalcalde había sido atacado después de una reunión que ambos sostuvieron.