Colombia

Joven de 22 años murió ahogado en Puerto Colombia tras intentar auxiliar a un amigo: estaba celebrando su cumpleaños

La emergencia ocurrió fuera del horario autorizado para bañistas, cuando el joven entró al agua para ayudar a uno de sus acompañantes que tenía dificultades para mantenerse a flote

Joven murió en playas de Puerto Colombia tras intentar auxiliar a un amigo - crédito @puertoestereoOK / X
Joven murió en playas de Puerto Colombia tras intentar auxiliar a un amigo - crédito @puertoestereoOK / X
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Una reunión para celebrar un cumpleaños terminó con la muerte por inmersión de un joven de 22 años en las playas de Puerto Colombia, Atlántico. Elías Rafael Pitalúa Peralta ingresó al mar durante la madrugada del jueves 15 de octubre, en inmediaciones del muelle 1888, y no logró regresar a la orilla.

La información preliminar señala que el joven se encontraba con un grupo de amigos cuando uno de sus acompañantes tuvo dificultades en el agua. Pitalúa habría entrado al mar para ayudarlo y, según las versiones conocidas, consiguió ponerlo a salvo antes de ser arrastrado por la corriente.

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La emergencia se presentó fuera del horario autorizado para el ingreso al mar en las playas del municipio. Las autoridades locales mantienen restricciones durante la noche y la madrugada debido a la falta de visibilidad y a las condiciones cambiantes de las corrientes.

Elías Rafael Pitalúa Peralta murió por inmersión en las playas de Puerto Colombia - crédito Google Maps
Elías Rafael Pitalúa Peralta murió por inmersión en las playas de Puerto Colombia - crédito Google Maps

El caso es objeto de los procedimientos de las autoridades, que acordonaron el sector y realizaron las primeras diligencias.

El grupo ingresó al mar cerca del muelle 1888 durante la madrugada

Elías Rafael Pitalúa Peralta había llegado a Puerto Colombia para compartir con amigos y celebrar sus 22 años. El grupo permanecía en un sector cercano al muelle 1888 cuando varios de sus integrantes ingresaron al agua, de acuerdo con los reportes iniciales.

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La emergencia habría ocurrido hacia las 3:00 a. m. En ese momento, uno de los jóvenes que acompañaba a Pitalúa presentó problemas para mantenerse a flote. La víctima decidió entrar al mar para auxiliarlo.

Las circunstancias exactas aún deberán ser precisadas por las autoridades. La versión conocida hasta ahora indica que el joven logró llevar a su amigo a una zona segura, pero la corriente le impidió volver a la playa.

Elías Rafael Pitalúa Peralta habría sido arrastrado por la fuerza del mar cuando intentaba salir del agua. Sus amigos reaccionaron e intentaron auxiliarlo. Finalmente, lograron sacarlo a la orilla, aunque ya no presentaba signos vitales.

El joven de 22 años habría ingresado al mar para auxiliar a uno de sus amigos - crédito tomado de redes sociales / X
El joven de 22 años habría ingresado al mar para auxiliar a uno de sus amigos - crédito tomado de redes sociales / X

Unidades de la Policía acudieron al lugar y delimitaron el área mientras se adelantaban los procedimientos judiciales y técnicos correspondientes. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) quedaron a cargo de la inspección del cuerpo y de la recopilación de información sobre lo sucedido.

La emergencia ocurrió fuera de la franja autorizada para utilizar las playas de Puerto Colombia. La coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, Linda Goenaga, reiteró que el ingreso al mar está permitido entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p. m.

Las restricciones responden a los riesgos asociados con las corrientes marinas durante la noche y la madrugada. A esa hora, la oscuridad limita la capacidad de los bañistas para identificar cambios en el oleaje, zonas profundas o movimientos del agua que pueden dificultar el regreso a la orilla.

Según la información recopilada tras el hecho, uniformados que se encontraban en el sector habían advertido al grupo sobre la prohibición de ingresar al mar en ese horario. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre esas advertencias ni sobre la secuencia previa a la emergencia.

Uniformados habrían advertido al grupo sobre la prohibición de bañarse durante la madrugada - crédito Google Maps
Uniformados habrían advertido al grupo sobre la prohibición de bañarse durante la madrugada - crédito Google Maps

Las autoridades también recuerdan que está prohibido lanzarse desde la estructura del muelle y bañarse cerca de los espolones. En esos puntos, las corrientes y la profundidad pueden aumentar el riesgo para las personas que ingresan al agua.

Las autoridades recomiendan no realizar rescates sin apoyo especializado

Los organismos de socorro recomiendan pedir ayuda de inmediato a salvavidas, policías o personal de emergencia. Si hay objetos de flotación disponibles, pueden ser lanzados desde la orilla para que la persona afectada se sostenga mientras llega la asistencia.

También se recomienda mantener distancia de quien está en peligro si se ingresa al agua sin preparación, ya que una persona en estado de pánico puede sujetarse con fuerza a su rescatista y dificultar la salida de ambos. La prioridad debe ser alertar a quienes puedan intervenir con los recursos adecuados.

Los bañistas de la playa de Puerto Colombia habrían usado a un niño como excusa para, al parecer, inventar el hurto de una billetera - crédito Colprensa
Las autoridades tomarán testimonios para establecer la secuencia de la emergencia - crédito Colprensa

La investigación sobre la muerte de Pitalúa Peralta continuará con los procedimientos forenses y los testimonios de quienes estaban en el muelle 1888. Las autoridades deberán establecer con precisión las circunstancias en que el joven ingresó al agua y la secuencia de la emergencia que terminó con su muerte.

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