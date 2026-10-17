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Álvaro Montero se “rajó” en Argentina tras la victoria de su equipo por el torneo local: “Error conceptual”

El portero de la selección Colombia sumó minutos en el estadio La Bombonera de Buenos Aires previo al partido de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama

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El 16 de octubre de 2026, Boca Juniors remontó su partido y derrotó por 2-1 a Talleres de Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

En el equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena estuvo presente Álvaro Montero bajo los tres palos y tras el triunfo, ya se prepara para lo que será el duelo decisivo por las semifinales de la Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama.

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Por esta razón, la prensa argentina evaluó el rendimiento del exportero de Millonarios y se observó en sus calificaciones la disparidad de criterios con las cuales analizaron la acción que tuvo en el gol de Matías Galarza durante el primer tiempo.

El periodista Tati Civiello por su parte, consideró que Álvaro Montero cometió un error de fundamentación a la hora de intentar atajar-crédito TyC Sports
El periodista Tati Civiello por su parte, consideró que Álvaro Montero cometió un error de fundamentación a la hora de intentar atajar-crédito TyC Sports

El periodista Tati Civiello de TyC Sports pasó de los elogios que venía dando en las últimas actuaciones de Montero y lo calificó con 5 puntos sobre 10.

Esta puntuación se dio para él ya que consideró que el error de Montero pasó por intentar atajar el gol del volante argentino de otra forma:

“Álvaro Montero - 5 Para mí tiene un error conceptual en el gol de la T, no era para ir a mano cambiada. Más allá de eso, no tuvo otros sobresaltos y se mostró firme de arriba en algunos centros que podrían haber generado peligro”.

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Uno de los diarios más destacados de territorio argentino no responsabilizó al portero colombiano del golazo que hizo Talleres de Córdoba en La Bombonera-crédito Bola VIP
Uno de los diarios más destacados de territorio argentino no responsabilizó al portero colombiano del golazo que hizo Talleres de Córdoba en La Bombonera-crédito Bola VIP

Por su parte, el portal Bola VIP explicó que el portero colombiano no tuvo responsabilidad en el gol de Galarza ya que fue total mérito del volante de Talleres de Córdoba:

“Álvaro Montero (6): nada que hacer en el golazo de Talleres. Luego, evitó una nueva caída de su arco a puro reflejo cuando un rival ejecutó una chilena a quemarropa, que fue anulada por offside pero era revisable. En el complemento no tuvo acción”.

Álvaro Montero jugó en la victoria de Boca Juniors y se prepara para lo que será el duelo ante Vasco da Gama

Álvaro Montero ya prepara lo que será el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama-crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Álvaro Montero ya prepara lo que será el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Boca derrotó a Talleres por 2-1 el 16 de octubre de 2026 en la Bombonera, revirtió un inicio adverso y alcanzó de manera transitoria la cima de la tabla anual, a tres días de buscar en Río de Janeiro el pase a la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó al encuentro con 51 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, mientras Instituto acumulaba 50. Los tres primeros de la clasificación anual obtendrán un cupo directo para la Copa Libertadores 2027 y seis clubes estaban separados por apenas tres unidades antes de esta fecha.

La victoria también dejó a Boca cerca de sellar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. En el grupo A, el conjunto xeneize quedó segundo tras la fecha 13, mientras Talleres continuaba último con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y siete derrotas.

El encuentro comenzó con un golpe para el local. Matías Galarza avanzó sin presión hasta las inmediaciones del área y convirtió con un remate lejano que puso en ventaja al equipo cordobés a los 11 minutos.

Boca respondió mediante una recuperación de Lautaro Blanco en la salida rival. El defensor asistió a Miguel Merentiel, que definió cruzado y de primera dentro del área para igualar el marcador.

Boca vs Talleres
Boca Juniors se enfocará en lo que será la semifinal ante Vasco da Gama-crédito Fotobaires

La primera mitad tuvo remates de ambos lados, aunque faltó precisión cerca de los arcos. Ezequiel Unsain evitó el gol de Ayrton Costa y Leonel Flores, mientras un disparo de Agustín Álvarez Martínez pegó en el palo antes del descanso, con el marcador igualado 1-1.

Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia completaron el partido tras superar lesiones prolongadas. El defensor había dejado atrás un desgarro y una pubalgia, mientras que la presencia de ambos amplió las alternativas de Arruabarrena para el compromiso internacional.

Boca Juniors volvió a imponerse en el comienzo del segundo tiempo. Flores encaró entre tres defensores al ingresar al área y definió al segundo palo después de una doble recuperación de su equipo para establecer el resultado definitivo.

El local tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, entre ellas una acción en la que Santiago Ascacibar remató apenas desviado tras una combinación por la derecha. Talleres adelantó sus líneas en el tramo final, pero sus intentos se diluyeron antes de alcanzar el área rival.

Miguel Merentiel y su chance perdida en el Boca Juniors vs. Vasco da Gama-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Miguel Merentiel y su chance perdida en el Boca Juniors vs. Vasco da Gama-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La prioridad inmediata de Boca será el partido del 20 de octubre de 2026 ante Vasco da Gama, en Río de Janeiro. El equipo necesita revertir el 0-1 sufrido en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana para avanzar a la final.

Arruabarrena no contó con Leandro Paredes, afectado por un desgarro sufrido la semana anterior, ni con Sebastián Villa, que padeció un esguince de tobillo. Alan Velasco, Tomás Aranda y Adam Bareiro también integraban el grupo de lesionados.

El entrenador convocó a todos los futbolistas disponibles para enfrentar a Talleres, aunque realizó modificaciones respecto del equipo que había caído ante Vasco da Gama. La actuación ante el conjunto cordobés confirmó los regresos de Costa y Battaglia, pero Paredes no fue arriesgado para una posible recuperación acelerada.

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