Los prontuarios criminales de 7 de los 72 capturados en Barranquilla, incluidos ‘Keko’ y ‘Ñoño’, a los que encaró el presidente De la Espriella

El megaoperativo se desarrolló la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 en la capital del Atlántico contra cinco estructuras criminales: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños - crédito @infopresidencia/X

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La operación Blindaje 360, desplegada en Barranquilla y municipios de su área metropolitana, dejó 72 capturas y permitió identificar los roles que siete detenidos presuntamente cumplían en redes de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto.

Entre ellos hay un ciudadano francés arrestado en flagrancia con cerca de un kilogramo de cocaína y un revólver, además de alias Keko, recordado por ser uno de los dos criminales que encaró el presidente Abelardo de la Espriella, que lideró los operativos la madrugada del viernes 16 de octubre en la capital del Atlántico.

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La ofensiva involucró a más de 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Durante 50 diligencias de allanamiento y registro en Barranquilla, Soledad y otros sectores del área metropolitana, las autoridades incautaron 17 armas de fuego, una granada, estupefacientes, dinero, celulares y dos vehículos.

De las 72 personas detenidas, 42 fueron capturadas en flagrancia y 30 por orden judicial, y los expedientes conocidos por El Tiempo describen una red de organizaciones con presencia en distintos sectores de la ciudad, en las que se disputan rutas de distribución de drogas, cobros extorsivos, control territorial y actividades de hurto.

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Los capturados reseñados tendrían vínculos con estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Porteños y una organización residual identificada como Nueva Generación del Freseo. Las autoridades deberán establecer, dentro de los procesos judiciales en curso, las responsabilidades individuales de cada uno.

Otra de las estructuras criminales desarticulada se conoce como Los Rápidos señalada de cometer robos violentos en centros comerciales y barrios del norte de la capital del Atlántico - crédito Fiscalía

Alias Keko es señalado de coordinar amenazas contra comerciantes de Soledad

Uno de los detenidos es Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias Keko, señalado como presunto cabecilla de zona de la Nueva Generación del Freseo. Según los investigadores, ejercía influencia en sectores del Distrito Cinco de Barranquilla y en el municipio de Soledad.

La información policial indica que Keko respondería ante alias el Menor, identificado como principal cabecilla de esa estructura. Entre sus funciones estaría la coordinación de actividades relacionadas con homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.

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Los investigadores también lo vinculan con los panfletos intimidatorios distribuidos contra comerciantes y habitantes de Soledad.

En esos documentos, que circularon en algunos sectores del municipio, aparecía el alias del capturado como una forma de presión contra la población.

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

Uno de los episodios bajo investigación ocurrió en julio de 2026, cuando varios establecimientos comerciales suspendieron actividades debido a las amenazas. Las fuentes consultadas por el mismo medio señalaron que alias Keko habría tenido participación en la distribución de esos mensajes.

Aunque en su expediente aparece una posible relación con una desaparición, las autoridades indicaron que ese señalamiento aún no estaba consolidado judicialmente.

Alias Cristian habría sido dinamizador del tráfico de drogas en La Playa

Otro de los perfiles es Cristian Rafael Orellano Sotelo, alias Cristian, detenido en una investigación por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y extorsión.

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Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador de actividades del Clan del Golfo en el sector de La Playa, al norte de Barranquilla.

Su zona de operación, según los investigadores, incluía sectores conectados con Las Flores y Puerto Colombia, un corredor que ha sido objeto de pesquisas por su importancia en la distribución local de drogas.

Desde la Policía se sostiene que alias Cristian recibía órdenes de alias Raúl, a quien identifica como uno de sus superiores dentro de la estructura.

Los hoy detenidos fueron sorprendidos durante la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 - crédito Policía Nacional

La judicialización fue precedida por cerca de ocho meses de seguimientos, recopilación de información y labores de ubicación.

Las fuentes también señalaron que el detenido ya había sido capturado en procedimientos vinculados con actividades delictivas.

Alias Kelly es investigada por manejar las finanzas de Los Porteños

La operación también alcanzó a Kelly Johana Posada Ahumada, alias Kelly, a quien las autoridades atribuyen la administración de recursos de la organización conocida como Los Porteños.

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La estructura tiene presencia en Puerto Colombia y Las Flores, donde se han documentado disputas por el control del tráfico de estupefacientes, el narcotráfico y las extorsiones.

De acuerdo con la investigación, “Kelly” y su compañero sentimental, Brayan Daniel Carrillo Mieles, alias Salchichón, habrían pertenecido inicialmente al Clan del Golfo. Más adelante se habrían apartado de esa organización para integrar Los Porteños.

La Policía considera que su papel estaba relacionado con el manejo financiero de los ingresos derivados de las actividades ilícitas del grupo.

La operación Cazador dejó dos detenidos y el decomiso de armas, drogas, teléfonos, dinero y prendas de uso militar en procedimientos simultáneos realizados en el Atlántico - crédito Policía Nacional

Su detención se produjo después de la captura de “Salchichón”, señalado como cabecilla principal de Los Porteños, y de un familiar de este que también habría ocupado una posición dentro de la red.

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Con el arresto de alias Kelly, las autoridades contabilizan tres detenidos que, según las investigaciones, cumplían tareas de dirección o administración dentro de esa organización.

Alias Ñoño habría dirigido una red de atracos a personas que portaban joyas

En otra línea de investigación aparece es Édgar David Viloria Barrios, alias Ñoño, señalado como presunto líder de Los Rápidos, una banda dedicada al hurto de joyas de oro en el norte de Barranquilla, el Centro Histórico y Riomar.

La organización operaba con un esquema de tareas divididas. Un integrante, conocido como “marcador”, ingresaba a supermercados, farmacias o centros comerciales para identificar a personas que llevaban cadenas, pulseras u otros objetos de oro.

Luego, transmitía la información a otro miembro del grupo, encargado de abordar a la víctima con arma de fuego.

Un tercer implicado esperaba en una motocicleta para facilitar la huida, mientras otro vehículo servía para guardar los elementos robados y el arma utilizada.

El jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño - crédito @infopresidencia/X

La estructura intercambiaba las funciones entre sus integrantes para dificultar su identificación.

Alias Ñoño habría dirigido esa operación y tendría antecedentes de participación en otras organizaciones dedicadas al hurto, como Los Z y Los Grillos.

Los registros revisados por las autoridades le atribuyen cerca de 18 anotaciones judiciales. También aparecen referencias a capturas ocurridas en 2019, 2020 y 2022.

Alias Traoré, el francés detenido con cocaína y un revólver en Soledad

Entre las personas detenidas figura un ciudadano francés identificado como Traore Mamaodou, alias Traoré.

A diferencia de otros casos de Blindaje 360, la Policía aclaró que no existía una investigación previa dirigida específicamente contra él. Fue detenido en flagrancia durante una intervención en un inmueble de Soledad relacionado con el expendio de estupefacientes.

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En el procedimiento, los uniformados incautaron aproximadamente un kilogramo de cocaína y un revólver, según la información suministrada por los investigadores.

Las autoridades hicieron verificaciones en fuentes abiertas y hallaron información que lo relacionaría con narcotráfico en Francia. Sin embargo, precisaron que no pesaba sobre él una circular roja de Interpol ni una orden de captura internacional vigente.

En total se llevaron a cabo 50 diligencias de allanamiento y registro, orientadas a combatir las principales manifestaciones delictivas y afectar las capacidades logísticas, operativas y financieras de las organizaciones criminales en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Policía Nacional

Alias Cara Sucia estaría vinculado al componente sicarial de Los Costeños

Las autoridades capturaron además a Eduardo José Gutiérrez Castro, alias Cara Sucia, a quien vinculan con actividades de sicariato, extorsión y distribución de estupefacientes en el suroriente de Barranquilla.

La investigación lo ubica en el componente sicarial de una estructura relacionada con Los Costeños, con presencia en barrios como La Chinita, Rebolo, Simón Bolívar y El Ferry. Su área de injerencia estaría concentrada en el Distrito Tres.

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La captura se efectuó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En los registros oficiales aparecen cinco anotaciones judiciales, entre ellas una por secuestro simple.

Los investigadores recordaron que Gutiérrez Castro fue detenido antes junto a otras tres personas cuando se movilizaba en un taxi, después de un presunto atraco en esa misma zona de la ciudad.

Alias Luis fue detenido por violencia intrafamiliar, pero es investigado por drogas y extorsiones

Entre súplicas, alias Luis pidió que no se lo llevaran capturado - crédito Policía Nacional

El séptimo perfil corresponde a alias Luis, también identificado como Luis Miguel. Su captura se produjo en flagrancia durante la madrugada por un caso de violencia intrafamiliar.

No obstante, la información policial lo relaciona con el expendio de drogas en el barrio Renacer, en Soledad. Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador de la distribución de estupefacientes del Clan del Golfo en ese sector.

Los investigadores también encontraron referencias a que habría utilizado el nombre de Los Costeños para realizar exigencias extorsivas. La Policía aclaró que su detención obedeció al procedimiento por violencia intrafamiliar y no a una orden judicial relacionada con la investigación por narcotráfico o extorsión.

Las pruebas obtenidas durante los 50 allanamientos serán incorporadas a las actuaciones judiciales que determinarán el alcance de las conexiones entre las organizaciones que operan en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, así como la responsabilidad penal de cada capturado.