Colombia

Rigoberto Urán fue por su hija al colegio en bicicleta para evitar el trancón, pero a ella le dio oso: “No me gusta que me recoja”

Carlota, de cinco años, manifestó que prefería regresar del colegio en carro, luego de que su padre optara por ese medio ante la congestión registrada en las afueras de Medellín

La menor de cinco años expresó incomodidad durante el trayecto y dijo que quería ser buscada en carro, mientras el deportista recordó que asistía a clases caminando unos diez minutos - crédito @rigobertouran/Instagram

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El exciclista colombiano Rigoberto Urán recogió a su hija Carlota en bicicleta a la salida del colegio para evitar una congestión vehicular en las afueras de Medellín, pero la niña, de cinco años, le confesó que prefería que la buscaran en automóvil.

El deportista decidió usar ese medio de transporte porque el tráfico podía demorarle una hora. Antes de partir, planteó su decisión con humor: “¿Ustedes pueden creer que a mi hija le da pena que yo la recoja en bicicleta en el colegio? Hoy se jodió porque hay un trancón y no me voy a mamar una hora, así que voy en bicicleta a recogerla. A ver si monta o no”.

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Para Urán, la bicicleta no es un motivo de vergüenza, sino el vehículo que marcó su carrera y le permitió conocer otros lugares. “Por pena no hacemos una cantidad de cosas. Y a mí, pena la bicicleta. Antes, orgullo la bicicleta que me dio todas las cosas que tengo y que me llevó a conocer”, afirmó.

La preferencia de Carlota por el automóvil

Rigoberto Urán utilizó una bicicleta para buscar a su hija Carlota en el colegio y evitar la congestión vehicular en Medellín - crédito @rigobertouran/Instagram
Rigoberto Urán utilizó una bicicleta para buscar a su hija Carlota en el colegio y evitar la congestión vehicular en Medellín - crédito @rigobertouran/Instagram

Carlota mantuvo su postura cuando ya viajaba con su padre. “No me gusta que me recoja en bicicleta. Me gusta que me recoja en el carro”, le dijo al exciclista.

La conversación derivó en una comparación con la infancia de Urán. El ciclista le recordó que él asistía a clases a pie y que su recorrido duraba cerca de 10 minutos, aunque señaló que numerosos estudiantes de zonas rurales deben caminar distancias mucho mayores e incluso trasladarse a caballo.

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El padre también mencionó que en Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega muchos menores usan la bicicleta para movilizarse. La posibilidad de que los niños pedaleen solos inquietó a Carlota, que respondió: “Ay, no, qué miedo”.

La niña explicó que le preocupaba que otros jóvenes fueran víctimas de robos y sostuvo que sabía pedalear un poco. Urán le respondió que todavía debía aprender más: “Uno tiene que aprender a pedalear desde pequeñito”.

Los comentarios sobre el parecido entre padre e hija

Carlota, de cinco años, manifestó a su padre que prefería los traslados en automóvil antes que en bicicleta - crédito @rigobertouran/Instagram
Carlota, de cinco años, manifestó a su padre que prefería los traslados en automóvil antes que en bicicleta - crédito @rigobertouran/Instagram

El intercambio generó reacciones entre los seguidores del deportista, que destacaron la similitud entre la forma de expresarse de ambos. “Habla igualito al papá”, “De tal palo, tal astilla” y “Amo esa alegadera” fueron algunos de los mensajes publicados.

Otro usuario relacionó la resistencia de Carlota con la trayectoria de su padre: “Se burlaron de ella porque el papá la recogía en bicicleta y el papá era el mismísimo Rigoberto Urán”.

Urán, retirado de la competencia profesional hace varios meses, suele publicar escenas familiares junto a su esposa, Michelle Durango, sus hijos Matías y Máximo Urán Durango, de dos años, además de contenidos sobre sus mascotas y empresas.

El exciclista colombiano publicó un video en el que recorre las vías de Antioquia junto con su pequeña hija Carlota - crédito Instagram

En otra publicación en días previos, el exciclista mostró como es el entrenamiento que realiza casi a diario con su hija. en el video se observa como Carlota reconoce algunos de los movimientos, montados sobre la bici, que su padre le enseño.

“Ya hicimos la primera parte de entrenamiento. Suave, ¿sí o qué? Ya vamos para la segunda. Y este es el entrenamiento número dos, vea. Carlota, posición aerodinámica. Ea. Ya esa ya tiene ya, ea. Así vos, dale, cuelgue”, le dijo Rigo a su pequeña hija.

Rigoberto Urán dedica un mensaje de gratitud a Nairo Quintana en su adiós profesional

Rigoberto Urán dedicó un mensaje a Nairo Quintana en el Gran Fondo de Cartagena -crédito @rigobertouran/Instagram
Rigoberto Urán dedicó un mensaje a Nairo Quintana en el Gran Fondo de Cartagena -crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán dedicó un mensaje a Nairo Quintana durante el Gran Fondo de Cartagena, en la despedida definitiva del boyacense del ciclismo profesional. El antioqueño felicitó a su compatriota y agradeció el legado que deja al ciclismo colombiano.

La jornada reunió a 6.900 ciclistas de 21 países y contó con figuras internacionales como Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim “Purito” Rodríguez y Samuel Sánchez. Urán le dijo a Quintana: “Nairo, felicitaciones. Bacano estar en Cartagena, en su Gran Fondo, disfrutando. Gracias por todo lo que hizo y le dejó al ciclismo colombiano”.

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