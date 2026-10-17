Colombia

Cuestionan la prórroga del principio de oportunidad de alias Narcochofer: piden explicaciones por el beneficio judicial en cinco investigaciones

El principio de oportunidad fue aprobado inicialmente el 5 de septiembre de 2024. Tuvo una primera prórroga el 28 de agosto de 2025 y un juez autorizó otra extensión en agosto de 2026, al considerar que aún debía rendir testimonios en procesos derivados de su colaboración

Manuel Antonio Castañeda, narcochofer
Abogados piden revisar el beneficio judicial otorgado a alias Narcochofer - crédito Fiscalía
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La prórroga del principio de oportunidad de Manuel Antonio Castañeda Bernal, alias Narcochofer, generó cuestionamientos de abogados que representan a personas involucradas en investigaciones donde él actúa como colaborador de la Fiscalía General de la Nación.

Según Blu Radio, un juez de control de garantías autorizó que Castañeda siga colaborando en cinco líneas de investigación, entre ellas la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota de Bogotá, el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar estupefacientes y hechos ligados a esquemas de seguridad.

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El abogado Holman Devia, representante de Omar Hernández, pidió revisar las condiciones del beneficio y las actividades atribuidas al colaborador. “¿A Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”, planteó a Blu Radio.

Narcochofer pidió acogerse a principio de oportunidad con la Fiscalía
Presuntas irregularidades en la UNP: figura como testigo en la investigación sobre el supuesto uso de vehículos de la entidad para transportar drogas. Uno de los procesos se dirige contra Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la UNP- crédito Infobae

Devia solicitó aclarar si una reunión en el Country Club de Bogotá con personas vinculadas al narcotráfico fue comunicada a la Fiscalía y si tuvo autorización oficial. También cuestionó que Castañeda pudiera mantener esos contactos sin actuar, según la defensa, como agente encubierto.

“Una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas”, sostuvo el abogado ante la emisora.

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El defensor también se refirió a grabaciones de una reunión del 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según su exposición, allí Castañeda habría hablado de alias Falcón y alias Fortuna, además de asuntos vinculados con bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Devia pidió establecer si esos hechos afectaban las obligaciones adquiridas por Castañeda. “¿Por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”, preguntó al medio.

La declaración que incluyó a Paloma Valencia

Otro reparo se centra en un interrogatorio rendido por Castañeda en junio de 2026, durante la campaña presidencial. La diligencia se relacionó con una investigación sobre los Comandos de Frontera, organización en la que fueron mencionados alias Araña, alias El Mono y alias JJ.

En esa declaración, conocida por Blu Radio, Castañeda afirmó que la estructura tendría aliados políticos. “La organización participa en política y tienen aliados políticos, los cuales los benefician tanto económica como políticamente”, dijo.

Luego mencionó a la entonces candidata presidencial Paloma Valencia. “Alias JJ está apoyando la campaña política de la actual candidata presidencial, Paloma Valencia”, afirmó Castañeda.

alias narcochofer denunció que la campaña de Paloma Valencia habría estado financiada por narcotraficantes - crédito Luisa González/Reuters
alias narcochofer denunció que la campaña de Paloma Valencia habría estado financiada por narcotraficantes - crédito Luisa González/Reuters

Devia reclamó conocer qué pruebas respaldarían esos señalamientos y si la Fiscalía los verificó de manera independiente. También pidió aclarar si la declaración se usó exclusivamente para fines de investigación.

Otra defensa cuestionó la continuidad del beneficio

El abogado Sergio Clavijo, defensor del líder sindical Wilson Devia, también cuestionó la prórroga. Castañeda figura como testigo en el proceso contra su cliente, que se encuentra en etapa preparatoria de juicio por presuntas irregularidades relacionadas con esquemas de seguridad de la UNP.

Clavijo dijo que existen dudas por audios divulgados públicamente, posibles contactos de Castañeda con personas ligadas al narcotráfico y denuncias por supuestas estafas con automóviles. Afirmó desconocer avances sobre esas indagaciones.

“Si esta persona sigue delinquiendo, no entendemos cómo la Fiscalía prorroga”, manifestó el abogado.

Las defensas pidieron verificar las obligaciones del colaborador, las reuniones que sostuvo y los elementos que sustentaron la decisión judicial. Holman Devia, además, solicitó que autoridades de Estados Unidos examinen la información sobre los presuntos contactos internacionales de Castañeda.

De acuerdo con la sustentación de la Fiscalía, Castañeda fue procesado por: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer, uso de documento falso - crédito Luisa González/Reuters
De acuerdo con la sustentación de la Fiscalía, Castañeda fue procesado por: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer, uso de documento falso - crédito Luisa González/Reuters

Por qué capturaron a alias Narcochofer

Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como alias Narcochofer, fue capturado el 10 de diciembre de 2022 en una vía del Cauca. Según la información divulgada sobre el proceso, transportaba cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En algunas publicaciones se mencionan 168 kilos de droga; otros reportes hablan de una cantidad superior, por lo que conviene atribuir la cifra concreta a la fuente que se utilice.

El caso tomó relevancia porque Castañeda habría intentado presentarse como integrante de un esquema de seguridad de la UNP y porque el vehículo estaba vinculado a esa entidad.

De acuerdo con la sustentación de la Fiscalía citada por Blu Radio, Castañeda fue procesado por:

  • Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
  • Cohecho por dar u ofrecer.
  • Uso de documento falso.

Reportes judiciales sobre la prórroga de su principio de oportunidad también mencionan que el beneficio cubre conductas como:

  • Concierto para delinquir.
  • Fuga de presos.
  • Peculado por uso.

No se trata de una condena definitiva: el proceso penal quedó suspendido bajo el mecanismo del principio de oportunidad, condicionado a la utilidad y al cumplimiento de su colaboración con la Fiscalía.

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