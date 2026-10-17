Judicializaron a “el Lobo”, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc de Calarcá en el norte de Antioquia

El procedimiento se realizó en la vereda La Paulina de Valdivia, con intervención del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía durante un despliegue conjunto - crédito @mindefensa/X

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o “El Manuel”, señalado cabecilla de una estructura del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El procesado es investigado por su presunta participación en homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

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De acuerdo con el comunicado divulgado por el ente acusador la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, Zuleta Pulgarín fue capturado en la vereda La Paulina, en Valdivia, durante una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, a quien la Fiscalía atribuye labores de seguridad, enfermería y comunicaciones dentro de la estructura ilegal.

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Lobo y alias Samanta en el municipio de Valdivia - crédito Ejército

La Fiscalía lo vincula con el homicidio de una mujer en San Andrés de Cuerquia

Uno de los hechos que se le atribuyen a alias Lobo ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia.

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De acuerdo con lo que indagaron los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asignados al caso, el señalado cabecilla ingresó armado a un establecimiento comercial junto con otra persona y disparó contra una mujer identificada como Dora Ángela Muñoz Betancourt, que murió a causa de las heridas.

La Fiscalía sostiene que el hombre se incorporó al grupo armado ilegal en 2022 y que, con posterioridad, asumió el control de un componente armado, que a la postre quedó en manos de “Calarcá”. Dentro de esa función, habría articulado diversas acciones delictivas en zonas del norte antioqueño.

El comunicado del ente investigador se emitió la mañana del sábado 17 de octubre de 2026 - crédito Fiscalía

“Tiene entonces información que Wilmer se concertó desde el año 2022, con ‘Guillermino’, con ‘Richard’, después con ‘Primo Gay’ y con otros integrantes del Gaor (Grupo armado organizado residual) 36 realizar conductas delictivas indeterminadas, entre ellas homicidios y extorsión”, detalló la fiscal delegada del caso.

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La funcionaria mencionó además que el hoy detenido “se encargaba también de la colocación de artefactos explosivos y después de que ‘Guillermino’ es sacado de la zona, entonces queda bajo el mando de Alex Richard, con quien participó en varios homicidios en el municipio de San Andrés de Cuerquia”.

La fiscal delegada señaló que tuvo labores junto a Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay - crédito Fiscalía

Los procesados enfrentarán cargos por homicidio, armas y concierto para delinquir

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos, de acuerdo con la responsabilidad individual que les atribuye, varios delitos.

Entre las conductas incluidas están concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso personal y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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El presidente Abelardo De La Espriella atribuyó las detenciones a un golpe directo contra la estructura criminal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También deberán responder por tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Respecto de García Legarda, el ente investigador mencionó que la imputación se realizó bajo el criterio de responsabilidad individual, por lo que los cargos y la participación que se les endilga pueden variar entre ambos procesados.

Los dos procesados no aceptaron los cargos imputados y un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“Este peligroso cabecilla sostenía una violenta campaña de terror en el norte antioqueño, con un prontuario macabro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, secuestros y atentados con explosivos contra la Fuerza Pública. En la Patria Milagro la ofensiva no tiene tregua, vamos por todos aquellos que delinquen”, destacó el Ministerio de Defensa luego de confirmarse su captura, por medio de una publicación en X el 5 de octubre de 2026.

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Las capturas se reportaron a inicios de octubre de 2026 - créditos @mindefensa/X | @AndresJRendonC

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó por medio de la misma red social luego de la aprehensión del cabecilla guerrillero: “Alias Lobo era el tercero al mando de esta estructura criminal que tanto daño ha causado en el norte de Antioquia. Es señalado de estar detrás de homicidios, cobro de vacunas, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y desplazamientos masivos en Briceño”.

Al final, el mandatario regional mencionó que el hoy detenido “hacía parte del anillo de seguridad y era hombre de confianza de alias Primo Gay, quien hoy delinque para el Clan del Golfo, y de alias Chalá, capturado por el homicidio del periodista Mateo Pérez”.

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