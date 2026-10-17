Colombia

Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026: en promedio un funcionario fue retirado cada día

Las causas disciplinarias más recurrentes incluyen dádivas, hurto, apropiación de bienes, extorsión, entre otros

Desde el Departamento de Policía Caldas se afirmó que se asumirán los costos de reparación de la fachada, pero la propietaria también espera unas disculpas públicas - crédito imagen de referencia archivo Colprensa | Raúl Palacios
Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026 - crédito imagen de referencia archivo Colprensa | Raúl Palacios
Guardar

Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026, la Policía Nacional de Colombia destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción, un promedio cercano a un caso por día. Los datos fueron entregados por la Inspección General de la institución en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.

La revisión disciplinaria abarcó desde patrulleros hasta oficiales. Del total de destituidos, 1.186 eran patrulleros, equivalente a cerca de dos de cada tres casos, mientras que 79 pertenecían al cuerpo de oficiales.

PUBLICIDAD

2025 concentró el mayor número de destituciones

El documento exige que los uniformados agoten mecanismos menos lesivos antes de recurrir a armas de fuego, bajo un modelo de uso diferenciado y proporcional de la fuerza - crédito John Paz/Colprensa
Las causas disciplinarias más recurrentes incluyen dádivas, hurto, apropiación de bienes, extorsión, entre otros - crédito John Paz/Colprensa

El año con más decisiones de destitución fue 2025, cuando la Policía Nacional registró 477 casos. El crecimiento más pronunciado ocurrió entre 2022 y 2023: las destituciones pasaron de 168 a 456 en ese lapso.

Hasta el 8 de octubre de 2026, la cifra acumulada era de 329 uniformados apartados de la institución por conductas asociadas con corrupción. En el grupo de oficiales destituidos hay un coronel, cuatro tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes.

Bogotá acumula 453 casos y supera a los demás departamentos

Los hechos investigados en Bogotá concentran la mayor cantidad de destituciones, con 453 policías separados de la institución. Antioquia ocupa el segundo lugar con 240 casos y Valle del Cauca el tercero con 172.

PUBLICIDAD

Después aparecen Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca, aunque la información entregada no precisa en este reporte el número de destituciones de cada uno de esos departamentos.

Más de 4.300 procesos disciplinarios fueron abiertos por corrupción

El policía fue imputado por el delito de peculado por apropiación - crédito Senado de Colombia
Más de 4.300 procesos disciplinarios fueron abiertos por corrupción - crédito Senado de Colombia

La causa disciplinaria más recurrente fue pedir o recibir dinero. 652 uniformados fueron destituidos por concusión, cohecho o dádivas, más de un tercio del total registrado en el periodo.

A esa conducta le siguieron el hurto y la apropiación de bienes, con 427 casos; el tráfico de estupefacientes y precursores, con 138; y el concierto para delinquir, con 121. También hubo 59 destituciones por permitir o facilitar fugas de detenidos, 58 por extorsión y 24 por secuestro.

Además de las destituciones, la Policía Nacional inició 4.321 procesos disciplinarios por corrupción entre enero de 2022 y octubre de 2026. El mayor número de aperturas correspondió a 2024, con 1.088 expedientes, revela el informe publicado por el medio radial.

Al corte informado, 1.243 procesos continuaban abiertos. En ese mismo conjunto de actuaciones, 2.094 policías recibieron sanciones y 3.834 expedientes terminaron con decisión de archivo.

Abelardo de la Espriella anunció que tiene agentes encubiertos dentro del Ejecutivo para investigar corruptos

El partido Salvación Nacional iniciará un proceso de fusión con la agrupación política de De la Espriella hacia 2027 - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Abelardo de la Espriella anunció que tiene agentes encubiertos dentro del Ejecutivo para investigar corruptos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que agentes encubiertos trabajan dentro de la administración pública para investigar a funcionarios corruptos. La medida fue publicada en su cuenta de X el domingo 4 de octubre de 2026 y no incluyó detalles sobre la identidad de los agentes ni el alcance de sus operaciones.

En su mensaje, el primer mandatario ordenó que cualquier prueba de delito, falta o detrimento sea remitida de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. “Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia”, afirmó.

De la Espriella también instruyó a la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, a combatir la corrupción y proteger “la plata del pueblo”. Dijo que los investigadores deberán vigilar, cuando la ley lo permita, contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.

A su vez, el líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que su Gobierno no esperará a que ocurra el robo para buscar los recursos. “Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: ‘no voy a permitir que se roben un solo peso’”, puntualizó. De igual manera, sostuvo que los colombianos tienen derecho a conocer qué ocurrió con los resultados, las cuentas, los contratos, las obligaciones y los recursos desaparecidos o deteriorados durante el Gobierno anterior.

Temas Relacionados

Policía NacionalCorrupciónUniformadosExtorsiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

En uno de los juegos más destacados de la fecha 15 del campeonato colombiano, el “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Durante una entrevista, la figura de ‘Yo me llamo’ explicó por qué ya no se siente cómoda con las versiones humorísticas que se hacen de ella en programas y espacios mediáticos

Amparo Grisales confesó que ya no le gusta la imitación que le hacen María Auxilio Vélez y otros humoristas: “Ya no es respetuoso”

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota doblete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” golea y con la estrella de la selección Colombia marcando doblete en el segundo tiempo en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota doblete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Revelan que BTS habría entregado 900.000 dólares para responder por daños en la gramilla del Estadio El Campín: concejal pidió explicaciones a Sencia

Juan David Quintero aseguró que la información se conoció tras la visita del Concejo de Bogotá al escenario deportivo donde se realizó el concierto

Revelan que BTS habría entregado 900.000 dólares para responder por daños en la gramilla del Estadio El Campín: concejal pidió explicaciones a Sencia

Ministerio de Transporte abrió consulta para reformar el Código Nacional de Tránsito: “No queremos construirla desde un escritorio”

La cartera organizará cuatro jornadas regionales y habilitará una plataforma virtual antes de presentar al Congreso la iniciativa destinada a actualizar reglas vigentes desde hace más de dos décadas

Ministerio de Transporte abrió consulta para reformar el Código Nacional de Tránsito: “No queremos construirla desde un escritorio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Greeicy Rendón habla a la perfección un segundo idioma: “Le tocó aprender para hablar con Kai”

Hijo de Greeicy Rendón habla a la perfección un segundo idioma: “Le tocó aprender para hablar con Kai”

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol cuando viajaba hacia Bogotá

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota doblete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo HOY: Luis Díaz anota doblete en la goleada del “Gigante de Baviera” por la Bundesliga

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Leandro Castellanos, exportero de Santa Fe y concejal de Bogotá, se molestó con Sencia por el estado de El Campín: “Respeten a los equipos”

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Internacional de Bogotá anunció la llegada de nuevo inversionista al club: trabajó con los New York Knicks de la NBA