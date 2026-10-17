Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026: en promedio un funcionario fue retirado cada día

Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción entre 2022 y 2026 - crédito imagen de referencia archivo Colprensa | Raúl Palacios

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Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026, la Policía Nacional de Colombia destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción, un promedio cercano a un caso por día. Los datos fueron entregados por la Inspección General de la institución en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.

La revisión disciplinaria abarcó desde patrulleros hasta oficiales. Del total de destituidos, 1.186 eran patrulleros, equivalente a cerca de dos de cada tres casos, mientras que 79 pertenecían al cuerpo de oficiales.

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2025 concentró el mayor número de destituciones

Las causas disciplinarias más recurrentes incluyen dádivas, hurto, apropiación de bienes, extorsión, entre otros - crédito John Paz/Colprensa

El año con más decisiones de destitución fue 2025, cuando la Policía Nacional registró 477 casos. El crecimiento más pronunciado ocurrió entre 2022 y 2023: las destituciones pasaron de 168 a 456 en ese lapso.

Hasta el 8 de octubre de 2026, la cifra acumulada era de 329 uniformados apartados de la institución por conductas asociadas con corrupción. En el grupo de oficiales destituidos hay un coronel, cuatro tenientes coroneles, 18 mayores, 18 capitanes, 22 tenientes y 16 subtenientes.

Bogotá acumula 453 casos y supera a los demás departamentos

Los hechos investigados en Bogotá concentran la mayor cantidad de destituciones, con 453 policías separados de la institución. Antioquia ocupa el segundo lugar con 240 casos y Valle del Cauca el tercero con 172.

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Después aparecen Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca, aunque la información entregada no precisa en este reporte el número de destituciones de cada uno de esos departamentos.

Más de 4.300 procesos disciplinarios fueron abiertos por corrupción

Más de 4.300 procesos disciplinarios fueron abiertos por corrupción - crédito Senado de Colombia

La causa disciplinaria más recurrente fue pedir o recibir dinero. 652 uniformados fueron destituidos por concusión, cohecho o dádivas, más de un tercio del total registrado en el periodo.

A esa conducta le siguieron el hurto y la apropiación de bienes, con 427 casos; el tráfico de estupefacientes y precursores, con 138; y el concierto para delinquir, con 121. También hubo 59 destituciones por permitir o facilitar fugas de detenidos, 58 por extorsión y 24 por secuestro.

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Además de las destituciones, la Policía Nacional inició 4.321 procesos disciplinarios por corrupción entre enero de 2022 y octubre de 2026. El mayor número de aperturas correspondió a 2024, con 1.088 expedientes, revela el informe publicado por el medio radial.

Al corte informado, 1.243 procesos continuaban abiertos. En ese mismo conjunto de actuaciones, 2.094 policías recibieron sanciones y 3.834 expedientes terminaron con decisión de archivo.

Abelardo de la Espriella anunció que tiene agentes encubiertos dentro del Ejecutivo para investigar corruptos

Abelardo de la Espriella anunció que tiene agentes encubiertos dentro del Ejecutivo para investigar corruptos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que agentes encubiertos trabajan dentro de la administración pública para investigar a funcionarios corruptos. La medida fue publicada en su cuenta de X el domingo 4 de octubre de 2026 y no incluyó detalles sobre la identidad de los agentes ni el alcance de sus operaciones.

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En su mensaje, el primer mandatario ordenó que cualquier prueba de delito, falta o detrimento sea remitida de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. “Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia”, afirmó.

De la Espriella también instruyó a la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, a combatir la corrupción y proteger “la plata del pueblo”. Dijo que los investigadores deberán vigilar, cuando la ley lo permita, contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.

A su vez, el líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que su Gobierno no esperará a que ocurra el robo para buscar los recursos. “Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: ‘no voy a permitir que se roben un solo peso’”, puntualizó. De igual manera, sostuvo que los colombianos tienen derecho a conocer qué ocurrió con los resultados, las cuentas, los contratos, las obligaciones y los recursos desaparecidos o deteriorados durante el Gobierno anterior.

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