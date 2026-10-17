Representante Óscar Benavides denunció censura ideológica tras el retiro de objetos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa: “La historia no se borra por decreto”

Oscar Benavides puso de manifiesto lo que sería la censura del presidente por la supuesta eliminación de piezas históricas relacionadas con Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, así como con movimientos feministas y Lgbtiq en Colombia - crédito @ODBenavidesA/X

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Con un duro mensaje en sus redes, el representante a la Cámara Óscar Benavides cuestionó el retiro de al menos 30 piezas del Museo Nacional, entre ellas las imágenes del exlíder del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro, y el también aspirante Bernardo Jaramillo Ossa, y acusó al Gobierno de intentar imponer una visión selectiva de la memoria histórica.

Benavides, de la circunscripción especial de las negritudes, lanzó duros señalamientos hacia el primer mandatario, Abelardo de la Espriella; que el jueves 15 de octubre dio instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que, además, también se desmontaran referencias relacionadas con el Acuerdo de paz, las luchas feministas y los sectores Lgbtiq+.

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“El presidente está diciendo cuáles son las luchas que pueden ser contadas, que puede ver la ciudadanía y a qué pueden tener acceso”, denunció el parlamentario, que señaló que la medida trasciende la reorganización de una sala del Museo Nacional y plantea una discusión sobre el derecho de la sociedad a preservar y conocer episodios de su pasado político.

El congresista de oposición Óscar Benavides cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por querer, según él, "borrar la historia" de Colombia - crédito suministrada a Infobae - Colprensa - Presidencia

En ese sentido, Benavides cuestionó que se retiraran estos elementos, como los afiches de campaña Jaramillo Ossa, la bandera Lgbt+, el periódico Nuestras Mujeres, el bolígrafo empleado para la firma del acuerdo de paz y el tarjetón de lo que se conoció como la séptima papeleta; este último que posteriormente dio paso a la Asamblea Constituyente de 1991.

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Para el representante, la exclusión de esos objetos de espacios públicos constituye una forma de censura. “La historia no se borra por decreto”, expresó el representante nariñense, al rechazar que el Gobierno nacional pueda determinar qué hechos deben permanecer expuestos y cuáles deben quedar fuera de la memoria institucional, como lo haría De la Espriella.

Óscar Benavides denunció una censura ideológica promovida por el presidente

El legislador elevó el tono de sus cuestionamientos y comparó el retiro de las piezas con prácticas de regímenes autoritarios. “Colombia despertó en la Alemania nazi, donde quemaban libros que incomodaban al poder”, señaló el congresista, en alusión a la eliminación de expresiones culturales y políticas que, según su lectura, resultan incómodas.

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Los objetos del exlíder de la guerrilla del M-19 y firmante de paz Carlos Pizarro fueron retirados del Museo Nacional, al igual que otros elementos - créditos @marcela_s_b/X - Colprensa - @ABarriosBernal/X

En su crítica, Benavides sostuvo que los asesinatos de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa forman parte de la historia de la violencia política colombiana y no pueden ser borrados de los espacios de memoria; contrario a lo que piensa el jefe de Estado, que calificó la exposición presente en el Museo Nacional como una apología al terrorismo.

Es válido destacar que Pizarro, excomandante del M-19 y que firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Virgilio Barco, fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial. Por su parte, Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de ese mismo año, en una campaña presidencial convulsionada y violenta.

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“La censura ideológica no va a borrar el genocidio político contra la Unión Patriótica ni los magnicidios de dirigentes como Pizarro y Jaramillo”, reiteró Benavides. A su criterio, las referencias a esos hechos deben conservarse porque reflejan una etapa marcada por el conflicto armado, los procesos de paz y la persecución contra movimientos y dirigentes.

Carlos Pizarro fue comandante del M-19 y firmante del Acuerdo de Paz, proceso que lo llevó a recuperar sus derechos políticos - crédito @PizarroMariaJo/X

Con ello, también defendió la presencia de elementos vinculados con las luchas de las mujeres y de la población diversa. “No son una moda ni una concesión ideológica”, señaló el representante, que agregó que esas reivindicaciones forman parte de la trayectoria social y política del país, aun cuando generen rechazo entre sectores de derecha en Colombia.

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Orden dada por Abelardo de la Espriella continúa desatando una serie de críticas

De la Espriella expresó su intención de retirar de lugares públicos imágenes, retratos y referencias a Pizarro y a otros exintegrantes de grupos armados. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el jefe de Estado.

Bernardo Jaramillo Ossa fue uno de los líderes políticos de la Unión Patriótica - crédito Colprensa

Frente a esto, el representante a la Cámara Benavides respondió que esa visión desconoce el sentido de los museos y de las instituciones culturales. “Ningún gobierno debería decidir que una parte de la historia merece ser contada y otra debe quedar fuera porque incomoda a quienes están en el poder”, planteó el parlamentario, opositor a la actual administración.

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De hecho, el congresista también evocó el caso de Argentina durante la dictadura iniciada en 1976, cuando hubo censura de libros, revistas y productos culturales. Según el argumento del joven político, la restricción de expresiones artísticas y políticas favorece el miedo colectivo y limita la circulación de ideas, mientras se persigue a quienes disienten.

“La memoria en un país no puede depender de la ideología de su presidente”, concluyó Benavides, que advirtió sobre lo que considera síntomas autoritarios en la administración de De la Espriella. Sus declaraciones se sumaron a las críticas del senador Iván Cepeda, que pidió al presidente de la República restituir las más de 30 piezas retiradas de la sala histórica.

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