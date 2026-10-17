Colombia

Revelan que BTS habría entregado 900.000 dólares para responder por daños en la gramilla del Estadio El Campín: concejal pidió explicaciones a Sencia

Juan David Quintero aseguró que la información se conoció tras la visita del Concejo de Bogotá al escenario deportivo donde se realizó el concierto

El concejal de Bogotá Juan David Quintero afirmó que la banda coreana BTS habría pagado 900 mil dólares para el mantenimiento de la grama en el estadio El Campín - crédito Sumininistrado infobae
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Luego de los dos conciertos de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, la recuperación de la cancha se convirtió en una prioridad para que el escenario vuelva a recibir partidos de fútbol en Bogotá. Más de 53.000 personas asistieron a cada presentación de la banda surcoreana, realizada el 2 y el 3 de octubre de 2026 dentro de la gira mundial Arirang.

Sencia, el consorcio encargado de la administración y operación del estadio, informó que adelanta un plan de acondicionamiento para restablecer las condiciones del césped tras los recitales. Sin embargo, por la mala condición, se tuvieron que cancelar compromisos deportivos de Millonarios y Santa Fe, lo que causó polémica en redes sociales.

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En este contexto, el concejal de Bogotá Juan David Quintero publicó un video en el que reveló que la banda habría destinado USD900.000 para mantenimiento de la grama. Además, pidió explicaciones a Sencia.

“Nos pillamos que BTS pagó cerca de novecientos mil dólares adicionales. Novecientos mil dólares son más o menos 2.800 millones de pesos adicionales para el mantenimiento de la grama. ¿Dónde está esa plata?”, expuso en X.

- crédito @bts_bighit/X
Revelan que BTS habría entregado 900.000 dólares para responder por daños en la gramilla del Estadio El Campín - crédito @bts_bighit/X

Quintero sostuvo que la cifra equivale a cerca de $ 2.800.000.000 adicionales y que el grupo surcoreano habría calculado el impacto de su concierto sobre el campo. El concejal vinculó ese monto con las dificultades que presentó la cancha durante un partido de Millonarios.

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Incluso, señaló que la banda famosa por canciones como Butter, Dynamite, Swim, entre otras, sabía que la tarima iba a generar daños en la gramilla del estadio.

“BTS la tenía clara, que su concierto sí iba a generar un impacto que inclusive calculó en 900.000 dólares. ¿Dónde está?”, indicó Quintero, insistiendo en preguntar qué pasó con el monto de dinero.

Según relató, Sencia contaba con dos alternativas para recuperar el terreno: un método tradicional de tres meses, durante el cual no podían realizarse actividades, y otro denominado big rolls, aplicado por una experta en Brasil tras ser conocido en Europa.

El Campín
La cancha del estadio El Campín continúa en proceso de recuperación para la realización de partidos de fútbol - crédito Sencia

“Es un método nuevo que ellos vieron en Europa y que utilizaron a una agente experta en Brasil que recupera la cancha en diez días. Eso se llama big rolls y ahí nos los presentaron. Ellos le apostaron a los big rolls para poder hacer los eventos y poder recuperar la cancha. Lamentablemente, eso no les funcionó”, explicó.

La empresa optó por el segundo procedimiento para permitir eventos y recuperar la cancha en 10 días, de acuerdo con Quintero, “llovió, hubo una cantidad de problemas y la nueva tecnología se demoró más de lo previsto”, dijo.

La denuncia del concejal señala que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) firmó un contrato bajo el cual el responsable de la grama debía pagar $468.000.000 en especie por el uso del Parque La Florida. “Lo único que sabemos es que el Idrd hizo un contrato en el cual el contratista de la grama le iba a pagar 468 millones de pesos en especie por el uso del Parque La Florida. Pero ¿el resto de la plata?”, cuestionó.

Sencia respondió por el estado de la gramilla de El Campín

El Campín
Este fue el comunicado de Sencia sobre el estado de la gramilla de El Campín, luego de los últimos días de trabajo - crédito Sencia

Sencia emitió un comunicado en el que ofreció excusas a los hinchas por el estado de la cancha del escenario de la capital del país. En efecto, afirmó que para la empresa los eventos deportivos, en especial los futbolísticos, son de carácter prioritario.

“Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido, buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, Sencia entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”, puntualiza el pronunciamiento oficial.

Y agregó: “Sencia reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos”.

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